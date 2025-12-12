Megmutatták Putyinnak az egyik legerősebb NATO-tagállam tűzszüneti tervét: Zelenszkijnek ez végre nagyon tetszik

Erdogan egy korlátozott tűzszünetet javasolt Vlagyimir Putyinnak az energetikai létesítményekre és a kikötőkre vonatkozóan, ami szerinte "előnyös lenne" — írta közleményében a török elnök hivatala.

Törökország elnöke, Recep Tayyip Erdogan (balra) és Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin. / Fotó: AFP

Erdogan már november végén, egy Kijevet támogató, harminc országot tömörítő koalíció videokonferenciáján úgy ítélte meg, hogy egy ilyen tűzszünet "olyan megállapodást jelenthetne, amely kedvező feltételeket teremthet egy átfogó békeszerződés megtárgyalásához". Néhány nappal később már "aggasztó eszkalációnak" nevezte, hogy a Fekete-tengeren, a török partok közelében Oroszországhoz köthető teherszállító hajókra mértek csapásokat az ukrán fegyveres erők.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a héten korábban a kijevi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Kijev támogatja a török javaslatot a részleges tűzszünetre, de hozzátette, hogy

Moszkva nem fog elfogadni semmilyen tűzszünetet, amíg nincs aláírva egy átfogó békeszerződés.

Törökország nem alkalmazza a nyugati szankciókat Oroszország ellen, a Moszkvával fennálló szoros kapcsolata mellett viszont Kijevvel is megtartotta jó viszonyát, egyebek mellett harci drónokat szállít Ukrajnának.

Putyin után Zelenszkij is elutasítja a területi engedmény javaslatát

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy patthelyzet alakult ki az ukrajnai háborút lezáró béketervek körül. Volodimir Zelenszkij határozottan visszautasít minden területi engedményt, és új béketervet juttat el Washingtonnak, amely Ukrajna teljes szuverenitását rögzítené. Moszkva ugyanakkor a Donbász és más megszállt régiók átadását, valamint Ukrajna NATO-tagságának végleges tilalmát követeli.

Az ukrán vezető most kijelentette, hogy

az Egyesült Államok által támogatott béketerv részeként meg kívánja vitatni Ukrajna helyreállítását,

és arra számít, hogy ezen a héten további találkozókra kerül sor európai és amerikai nemzetbiztonsági tanácsadók szintjén.

Már korábban is jelezték az igényt az életszerűségre

Elmondta azt is, hogy Washington tudatta Kijevvel, hogy életszerű biztonsági garanciákat akar a háború sújtotta országnak. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok nem fenyegetőzött a legfontosabb ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezés (PURL) leállításával a béketárgyalások alatt.

Zelenszkij azt is hangoztatta, hogy készen áll választásokra, és felszólította az Egyesült Államokat és európai partnereit, hogy segítsenek fenntartani a biztonságot a voksolás idejére a háború körülményei között.

Mint mondta, amennyiben a biztonságot garantálják, a választásokat a következő 60-90 nap folyamán meg tudnák tartani. Hozzátette, hogy felkéri az ukrán parlamentet, hogy készítse elő a szükséges szabályozást ahhoz, hogy a választásokat meg lehessen tartani hadiállapot idején.