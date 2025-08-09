Mennyit keresnek a vezetők a dolgozókhoz képest? Már nem csak a pénzről van szó

A csúcsvezetők javadalmazása összetett kérdés, olykor azt sem könnyű megállapítani, ténylegesen mennyi az éves jövedelmük. Ha csak a tényleges, klasszikus bérfizetéseket tekintjük, akkor bizony Elon Musk a lista utolsó helyén áll holtversenyben több más vezetővel, mert 2024-re nem kapott semmilyen készpénzes bérkifizetést. Részvénycsomagok formájában viszont a világ leggazdagabb embere akkora összeghez juthat, mint eddig soha senki más a történelemben - írja az Origo összeállításában a Tesla vezetőjének jelenleg is zajló kálváriája kapcsán. A lap azt mutatja be, milyen okok állhatnak az extrém nagy értékű vezetői juttatások mögött.

Ezért kapnak sok pénzt a tehetséges vezetők

A lap arról ír, hogy a kérdés megválaszolásához az 1970-es évekig visszatekinteni: abban az évtizedben kezdett uralkodóvá válni az a gazdasági gondolkodás, melyben a részvényérték maximalizálása összekapcsolódott az első számú vállalatvezetőknek nyújtott javadalmazással és a vállalati teljesítménnyel. Ez azt jelentette, hogy a cégek szinte kizárólag a profit maximalizálására kezdtek összpontosítani, így a részvényesek (vagyis a cégek tulajdonosai) jobban profitáltak a magasabb éves (osztalék)kifizetésekből, vagy a nagyobb részvényárfolyam-emelkedésből. A vezérigazgatók viszont kompenzációt kaptak a részvényeseiknek termelt profitért.

A képlet egyszerű volt: magasabb osztalék a részvényeseknek = magasabb bónusz (és még több juttatás) a vezérigazgatónak.

Ez a szemlélet pedig napjainkban is megmaradt. A csúcsvezető „szupersztár” státusza, kapcsolatrendszere, vezetői tapasztalata, az iparág mind befolyásoló tényezője a fizetésének illetve a juttatásainak, de az biztos, hogy a csúcsvezetői jövedelmek növekedése a jövőben sem áll meg. Csak egy adat példaként erre:

az S&P 500 vállalatainál a vezérigazhatói fizetések átlagosan 7 százalékkal emelkedtek 2024-ben.

