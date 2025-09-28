Deviza
Louis XIII avagy a csúcskonyak, amely porcelán akar lenni

Születőben egy új luxusmárka. Bár a konyakkedvelők világában a Louis XIII a legjobban csengő név, a márkát irányító Anne-Laure Pressat ezzel nem elégszik meg.
Murányi Ernő
2025.09.28., 17:10

Szokatlan problémával küzd a francia Rémy Cointreau legjobb márkája a Louis XIII, egyszerűen kifogytak a palackonként 4600 dollárért vesztegetett konyakból, és a folyamatosan növekvő kereslet dacára egyszerűen képtelenek többet gyártani, mivel olyan különleges párlatokból (eaux-de-vie) áll ez az italkülönlegesség, melyek közül nem egyet akár egy évszázadig is érlelnek.

konyak France paris promotion louis xiii cognac jeroboam
A Louis XIII konyak méltó körülmények között / Fotó: Hemis via AFP

Ha konyak nincs, a porcelán is jó

Ezért még ha a Rémy drámaian növelné is a párlatok készítését, évtizedekbe telne, mire az ultraprémium minőség megtartása mellett képes lenne számottevően növelni a készletét.

Sebaj, ha nincs konyak, jöhetnek a gyönyörű porcelánok 

– mondta a Bloombergnek Anne-Laure Pressat, a 17. században uralkodó XIII. Lajos királyról elnevezett márka ügyvezető igazgatója. Ez a király ismerte el egyébként először a konyakot önálló italkategóriaként, sőt az ő regnálása idején alapították meg a Rémy Cointreau jogelődjét, a konyakkészítő  Rémy Martin-házat is. 

A Louis XIII víziója, hogy igazi luxusmárkává váljon, mint például az Hermès. Már most is árulnak csiszolt kristálypoharakat és különleges szivarvágót, de bővítenék a kollekciót.

Senki sem kérdezi az Hermèstől, hogy miért árulnak sminket, mikor eredetileg a Guccihoz hasonlóan egyszerű nyeregkészítők voltak. A Louis XIII víziója ugyanez. Olyan luxusmárka szeretne lenni, amely túllép a konyakon.

Pressat, aki korábban a Louis XIII innovációs igazgatója volt, jól ismeri a gyűjtők igényeit és a terjeszkedési lehetőségeket. A stratégia alapja mindenképpen a gasztronómia marad. Van mire építeniük, hiszen az üvegpalackjaik a világ legjobb éttermeiben rendezett pazar vacsorákon is feltűnnek. 

Az 50 ezer dolláros Rare Cask 42.1 palack 2023-as bevezetésekor például a cégvezető látta vendégül Velencében a kiválasztott vevőjelölteket egy többnapos extravagáns rendezvényen. 

Különleges üvegpalackjaikat egyébként sokan gyűjtik, Pressat szerint folyamatosan követelik tőle is, hogy újabb dizájnnal jelenjenek, mivel a gyűjtők egy része már az összes korábbi verziót beszerezte.

Emellett rendszeresen vacsorákat is rendeznek, amelyeken az ügyfelek 10 százalékos kedvezménnyel tölthetik újra konyakos üvegeiket az Infinity Wheel program keretében. 

Limoges-zsal léptek szövetségre

Az új program keretében az étkészlet-kollekciók megalkotására a Louis XIII a limoges-i J.L. Coquet tradicionális porcelánkészítő manufaktúrát kérte fel, amely extra fehér porcelánjáról és kifinomult formatervezéséről híres. Limoges olyan a franciáknak, mint nekünk Herend, ott készülnek a legszebb porcelánok a hatszögletű országban.

Ha valaki evett már több Michelin-csillagos étteremben a világ boldogabbik felén, jó eséllyel a Coquet Hemisphere kollekciójából kínálták. 

A J.L. Coquet két dizájnt is alkotott a Louis XIII ihletésére. Az első a Soil Is Our Soul, szó szerint a terroirra összpontosít. Egy 3 dimenziós szkenner segítségével a birtok kontúrjait a porcelántányérok széleire nyomtatták. Minden darabot mázaztak, majd ecsettel eltávolították a máz egy részét a texturált területekről. 

A kollekció összes tányérja három-négy hétig készül, a munkában 40 kézműves vesz részt. 

A másik kollekció, a Time Light. Ennek megalkotásakor a J.L. Coquet a fényre és az átlátszóságra összpontosított, ezért olyan leheletvékony tányérokat tervezett, amelyek átengedik a fényt. A tányérperem alsó részét pedig faragásokkal díszítették, hogy visszaadják a csiszolt kristályüvegből készült palackok csillogó hatását. Minden tányér szélén kézzel festett rézbetét található, amely a konyakgyártás során használt rézlepárlókra utal. 

A kollekciók hatfajta edényből állnak: 

  • nagy tányér, 
  • levesestányér, 
  • illetve rizses 
  • és desszertes tányér, 
  • valamint teás 
  • és kávés készlet. 

Egy ilyen sorozatért online értékesítés esetén 500 dollárnál kezdődnek az árak. 

Egy komplett szett pedig 3400–4000 dollárt kóstál. 

A J.L. Coquet kollekciónként 750 darabos limitált példányszámban gyártja le a készleteket, minden darabot számozva és dátummal ellátva. A 750 darab sem véletlen persze, hiszen egy hordóból éppen 750 üveget tudnak feltölteni.

Pressat szerint a terv az, hogy kétévente mindig bemutassanak valami különleges újdonságot, úgyhogy elégedettek lehetnek a tehetős gyűjtők.

