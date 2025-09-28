Louis XIII avagy a csúcskonyak, amely porcelán akar lenni

Szokatlan problémával küzd a francia Rémy Cointreau legjobb márkája a Louis XIII, egyszerűen kifogytak a palackonként 4600 dollárért vesztegetett konyakból, és a folyamatosan növekvő kereslet dacára egyszerűen képtelenek többet gyártani, mivel olyan különleges párlatokból (eaux-de-vie) áll ez az italkülönlegesség, melyek közül nem egyet akár egy évszázadig is érlelnek.

A Louis XIII konyak méltó körülmények között / Fotó: Hemis via AFP

Ha konyak nincs, a porcelán is jó

Ezért még ha a Rémy drámaian növelné is a párlatok készítését, évtizedekbe telne, mire az ultraprémium minőség megtartása mellett képes lenne számottevően növelni a készletét.

Sebaj, ha nincs konyak, jöhetnek a gyönyörű porcelánok

– mondta a Bloombergnek Anne-Laure Pressat, a 17. században uralkodó XIII. Lajos királyról elnevezett márka ügyvezető igazgatója. Ez a király ismerte el egyébként először a konyakot önálló italkategóriaként, sőt az ő regnálása idején alapították meg a Rémy Cointreau jogelődjét, a konyakkészítő Rémy Martin-házat is.

A Louis XIII víziója, hogy igazi luxusmárkává váljon, mint például az Hermès. Már most is árulnak csiszolt kristálypoharakat és különleges szivarvágót, de bővítenék a kollekciót.

Senki sem kérdezi az Hermèstől, hogy miért árulnak sminket, mikor eredetileg a Guccihoz hasonlóan egyszerű nyeregkészítők voltak. A Louis XIII víziója ugyanez. Olyan luxusmárka szeretne lenni, amely túllép a konyakon.

Pressat, aki korábban a Louis XIII innovációs igazgatója volt, jól ismeri a gyűjtők igényeit és a terjeszkedési lehetőségeket. A stratégia alapja mindenképpen a gasztronómia marad. Van mire építeniük, hiszen az üvegpalackjaik a világ legjobb éttermeiben rendezett pazar vacsorákon is feltűnnek.

Az 50 ezer dolláros Rare Cask 42.1 palack 2023-as bevezetésekor például a cégvezető látta vendégül Velencében a kiválasztott vevőjelölteket egy többnapos extravagáns rendezvényen.

Különleges üvegpalackjaikat egyébként sokan gyűjtik, Pressat szerint folyamatosan követelik tőle is, hogy újabb dizájnnal jelenjenek, mivel a gyűjtők egy része már az összes korábbi verziót beszerezte.