Deviza
EUR/HUF392 +0.35% USD/HUF335.01 +0.37% GBP/HUF449.84 +0.54% CHF/HUF420.7 +0.55% PLN/HUF91.87 +0.34% RON/HUF77.14 +0.34% CZK/HUF16.15 +0.34% EUR/HUF392 +0.35% USD/HUF335.01 +0.37% GBP/HUF449.84 +0.54% CHF/HUF420.7 +0.55% PLN/HUF91.87 +0.34% RON/HUF77.14 +0.34% CZK/HUF16.15 +0.34%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
revizor
NAV
Adótraffipax
számla
ellenőrzés

Most pedig lecsap a NAV

Hat magyarországi térség vállalkozásainak érdemes felkészülniük a következő napokban a revizorok faggatózásaira. Az Üzletem portál a NAV által közzétett Adótraffipax adataiból mazsolázott.
VG
2025.09.28., 15:20
Fotó: MTI

A szeptember 29-én kezdődő héten sem pihenhetnek az adóhivatal adóellenőrei, így azok sem, akiket fel fognak keresni. A NAV az Adótraffipax nevű oldalon teszi közzé a tervezett ellenőrzéseit, ezeket az Üzletem portál ismerteti.

NAV
Komárom-Esztergomban a henteseket ellenőrzi a NAV (Képünk illusztráció) / Fotó: Oláh Tibor / MTI

Mint írja, az Adótraffipax friss bejegyzéseiből kiderül, hogy hol és kik számíthatnak nagyobb valószínűséggel operatív ellenőrzésre a 40. héten. A tervek szerint jogkövetési vizsgálatok és próbavásárlások várhatók.

Dél-Budapesten a szabálytalan rendezvények szervezőit csípnék nyakon

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai már 2025 januárjától ellenőrzik azokat a vállalkozásokat, amelyek elmulasztották vagy rendszeresen jelentős késedelemmel nyújtják be áfabevallásaikat. Szeptemberben az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket ellenőrzik. Elsősorban a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgéppel kapcsolatos jogszabályi előírások betartását, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.

Baranyában egy siklósi utca és egy szászvári tér boltjai készülhetnek

A NAV baranyai munkatársai szeptember 29. és október 5. között, hétfőn Siklóson, a Felszabadulás utcai üzleteket, csütörtökön pedig Szászváron, a Május 1. téri boltokat ellenőrzik. Vizsgálni fogják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

Hajdú-Biharban a vendéglátósokra és az építkezőkre kerítenek sort

A NAV Hajdú-bihari adóellenőrei szeptember 29. és október 3. között a vendéglátókat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű használatát és adatkapcsolatát, valamint az alkalmazottak bejelentését is. A vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást.

Komárom-Esztergom vármegyében a hentesekhez érkezik hivatalos vendég

A NAV komárom-esztergomi adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 22. és október 3. között a hentesüzleteket ellenőrzik. Vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.

Nógrádban öt járás pizzériáit keresi fel a NAV

A NAV nógrádi adó- és vámigazgatósága szeptember 15. és 19. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:

  • szeptember 29. hétfő: Pásztói járás
  • szeptember 30. kedd: Salgótarjáni járás
  • október 1. szerda: Szécsényi járás
  • október 2. csütörtök: Balassagyarmati járás
  • október 3. péntek: Salgótarjáni járás

A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a pizzériákban. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát.

Somogyban az agrárium és az építőipar vizsgázik

A NAV Somogyban a 39–40. héten a mezőgazdasági és kertészeti termékek forgalmazóinál, előállítóinál, valamint kertészeteknél és faiskoláknál ellenőriznek, továbbá vizsgálják a vármegye építkezéseit. A számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatotti bejelentések szabályszerűségét és az áruk eredetét vizsgálják.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
NAV

Most pedig lecsap a NAV

Számla- és nyugtaadás, dolgozók bejelentése a fókuszban.
5 perc
OPEC+

Váratlan dologra készül az olajkartell, Trump helyeslően fog bólogatni

Az OPEC+ kitermelésnövelést tervez, ami megegyezik az amerikai elnök akaratával, hogy csökkenjen az ár.
5 perc
őszi időszak

Őszi turizmus itthon és külföldön: ide utaznak a pihenni vágyó magyarok

Belföldön és külföldön is egyre több úti célt keresnek fel a magyar turisták az őszi szünetben. Az őszi turizmus azért egyre népszerűbb, mert a kevésbé zsúfolt időszakban az emberek jobban ki tudnak kapcsolódni.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu