Most pedig lecsap a NAV

A szeptember 29-én kezdődő héten sem pihenhetnek az adóhivatal adóellenőrei, így azok sem, akiket fel fognak keresni. A NAV az Adótraffipax nevű oldalon teszi közzé a tervezett ellenőrzéseit, ezeket az Üzletem portál ismerteti.

Komárom-Esztergomban a henteseket ellenőrzi a NAV (Képünk illusztráció) / Fotó: Oláh Tibor / MTI

Mint írja, az Adótraffipax friss bejegyzéseiből kiderül, hogy hol és kik számíthatnak nagyobb valószínűséggel operatív ellenőrzésre a 40. héten. A tervek szerint jogkövetési vizsgálatok és próbavásárlások várhatók.

Dél-Budapesten a szabálytalan rendezvények szervezőit csípnék nyakon

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai már 2025 januárjától ellenőrzik azokat a vállalkozásokat, amelyek elmulasztották vagy rendszeresen jelentős késedelemmel nyújtják be áfabevallásaikat. Szeptemberben az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket ellenőrzik. Elsősorban a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgéppel kapcsolatos jogszabályi előírások betartását, valamint a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.

Baranyában egy siklósi utca és egy szászvári tér boltjai készülhetnek

A NAV baranyai munkatársai szeptember 29. és október 5. között, hétfőn Siklóson, a Felszabadulás utcai üzleteket, csütörtökön pedig Szászváron, a Május 1. téri boltokat ellenőrzik. Vizsgálni fogják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

Hajdú-Biharban a vendéglátósokra és az építkezőkre kerítenek sort

A NAV Hajdú-bihari adóellenőrei szeptember 29. és október 3. között a vendéglátókat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű használatát és adatkapcsolatát, valamint az alkalmazottak bejelentését is. A vármegye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást.

Komárom-Esztergom vármegyében a hentesekhez érkezik hivatalos vendég

A NAV komárom-esztergomi adó- és vámigazgatóságának munkatársai szeptember 22. és október 3. között a hentesüzleteket ellenőrzik. Vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.