Rég megunt ócskavasak reneszánszát hozta a mesterséges intelligencia

Régi IT motorosok számoltak be 30 százalékos bevételnövekedésről az elmúlt negyedévben. A mesterséges intelligencia korában meglepetést kelthet, hogy olyan merevlemez-gyártók profitálnak, mint a Western Digital vagy a Seagate Technology. Pedig épp az MI segíti a felfutásukat.

Új fejezetet nyit a mesterséges intelligencia / Fotó: H_Ko / shutterstock

Rengeteg adatot generál a mesterséges intelligencia

A Western Digital az exabyte (egymilliárd gigabyte) méretű merevlemezek értékesítésének 32 százalékos emelkedéséről számolt be a legutóbbi gyorsjelentésében, míg a Seagate 45 százalékos növekedést jelentett.

A pandémiás lezárások feloldását követően, amikor a dolgozók visszatértek az irodákba, 30 százalékkal csökkentek a globális merevlemez-eladások a Gartner szerint. Ezt

a csökkenő trendet fordította meg a mesterséges intelligencia.

A Gartner most arra számít, hogy a globális merevlemez-bevétel jövőre nagyjából 24 milliárd dollár lesz. Körülbelül kétszerese a 2023-as értéknek.

Azok a vállalatok, amelyek hatalmas mennyiségű adatot használnak az MI-modelljeik betanítására, hajlamosak a merevlemezeken tartani ezeket, ahelyett, hogy törölnék, amikor elkészültek

- mondják az iparági vezetők. Ez ellentétes a digitális tárolók újrahasznosításának megszokott gyakorlatával.

Talán még ennél is fontosabb, hogy a mesterséges intelligencia sok adatot generál szövegek, képek és egyre inkább videók formájában, amelyeket valahol tárolni kell. A Google közölte: a Flow filmkészítő eszköz felhasználói 100 millió mesterséges intelligencia videót készítettek a májusi indulás óta eltelt három hónapban, ami rengeteg tárhelyet igényel.

Komoly felértékelődési potenciál

A Western Digital az előre vetített nyereség körülbelül 16-szorosán forog, a Seagate a 20-szorosán. Míg a technológiai fókuszú Nasdaq Compsite indexkosárban az átlagos szorzó 29. Más szóval a merevlemez-gyártók komoly felértékelődési potenciált hordoznak.

Kedvező beszállási pontokat kínálnak.

Az is újdonság, hogy mivel a kereslet meghaladja a kínálatot, a merevlemez-gyártók most hosszú távú ellátási megállapodásokat írhatnak alá az ügyfelekkel, amelyek legalább egy évre szólnak. Korábban ez nem volt jellemző ezen a piacon.