Közel kétszázezer autóját hívja vissza a BMW - nagyon súlyos dologra derült fény

A BMW az Egyesült Államokban több mint 196 ezer járművet hív vissza, mert a motorindító reléje korrodálódhat, ami túlmelegedéshez és rövidzárlathoz vezethet, növelve a tűz kockázatát – jelentette be pénteken az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA) a Reuters tájékoztatása szeirnt.

A BMW 10 kigyulladt járművet vizsgált meg, ami a visszahívás elrendeléséhez vezetett / Fotó: Gestalt Imagery

Az érintett modellek között szerepel többek között a Toyota Supra és a 2022-es BMW 230i – közölte az amerikai szabályozó hatóság.

A BMW-kereskedők ingyen kicserélik a motorindító egységet – derül ki az NHTSA közleményéből.

„A tulajdonosoknak azt javasoljuk, hogy addig a szabadban, épületektől távol parkoljanak, amíg a javítás meg nem történik” – figyelmeztetett a hatóság a „tűzveszélyre vonatkozó riasztásban”.

A BMW 10 kigyulladt járművet vizsgált meg, ami a visszahívás elrendeléséhez vezetett, ugyanakkor nem jelentettek sem balesetet, sem sérülést.

Összesen 196 355 BMW visszahívásáról van szó, amelyek többségét 2019 és 2022 között gyártották. A NHTSA szerint a hiba oka, hogy „a motorindító relé korrodálhat, ami túlmelegedést és rövidzárlatot okozhat”.

A visszahívás része továbbá mintegy 1469 Toyota Supra, amelyeket a német luxusmárka gyártott.

A BMW-kereskedők a hibás alkatrészt ingyen cserélik, de a visszahívás több ütemben zajlik az alkatrészellátás miatt. Az első értesítő leveleket november 14-én küldik ki, a második levélben pedig arról tájékoztatják a tulajdonosokat, amikor az új alkatrészek elérhetők lesznek.

Az érintett modellek:

2019–2022 BMW Z4

2019–2021 BMW 330i

2020–2022 BMW X3

2020–2022 BMW X4

2020–2022 BMW 530i

2021–2022 BMW 430i (standard és kabrió)

2022 BMW 230i

2020–2022 Toyota Supra