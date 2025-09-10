Új fegyvergyártó nagyhatalom születhet, amely egy egész régiót letarolna

A dél-koreai hadiipari cég, a Hanwha Aerospace 20 darab K9-es tarackot szállít Vietnámba egy 250 millió dolláros üzlet keretében. Az Origo ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy a megrendelés nem véletlen, ugyanis Dél-Korea már bizonyította fegyverexportáló-kapacitásait a Lengyelországgal a közelmúltban kötött, nagyszabású megállapodással, és a hadiipari termékei iránt több piacon is folyamatos a kereslet. A Vietnámmal kötött megállapodás azonban kiemelkedik ezek sorából, hiszen ez az első ilyen tranzakció Délkelet-Ázsiában, és egy új regionális piacra való behatolást jelent.

A dél-koreai hadiipar egyik sikeres gyártmánya a K9, a 155 milliméteres önjáró tarack / Fotó: NurPhoto via AFP

Az előző kormányzat alatt Dél-Korea jelentős erőforrásokat fordított hadiipari gyártókapacitásainak fejlesztésére és bővítésére, azzal a nem titkolt céllal, hogy 2027-re a világ négy legnagyobb fegyverszállítója közé kerüljön. Az elmúlt évek azonban nem kedveztek az ország fegyverkivitelének. A Stockholmi Békekutató Intézet 2025. márciusi jelentése Dél-Koreát még csak a 10. helyre sorolta a legnagyobb fegyverexportőrök globális rangsorában, exportja mindössze 37,2 százaléka a negyedik helyen álló Kínáénak. Mindenesetre – elődjéhez hasonlóan – az újonnan megválasztott dél-koreai elnök, I Dzsemjong továbbra is kiemelt célként kezeli a fegyverexportot.

Továbbra is fontos a tüzérség

Az Asia Times kiemeli: Vietnám azért vásárolta meg a dél-koreai tarackokat, hogy lecseréljék a régebbi típusú, szovjet és amerikai tüzérségi eszközöket, hiszen azok háború esetén nem nyújtanának kellő védelmet a légi drónok támadásaival szemben. Az orosz–ukrán háború lényegében arra kényszerítette Vietnámot, hogy felszámolja az orosz fegyverektől való régóta fennálló függőségét.

Az orosz–ukrán háború bizonyítja, hogy a tüzérség szerepe a modern hadviselésben továbbra is pótolhatatlan.

A drónok és a precíziós irányítású rakéták előtérbe kerülése ellenére a tömeges tüzérségi tűz továbbra is döntő tényező. Olyan országok számára, például mint Dél-Korea, amelyek potenciális konfliktusokkal néznek szembe kiszámíthatatlan szomszédaikkal, jelen esetben Észak-Koreával, a tüzérség a honvédelem kulcsfontosságú alkotóelemét jelenti.