Új fegyvergyártó nagyhatalom születhet, amely egy egész régiót letarolna

A dél-koreai hadiipari cég, a Hanwha Aerospace 20 darab K9-es tarackot szállít Vietnámba egy 250 millió dolláros üzlet keretében. Az Origo ezzel kapcsolatban kiemeli, hogy a megrendelés nem véletlen, ugyanis Dél-Korea már bizonyította fegyverexportáló-kapacitásait a Lengyelországgal a közelmúltban kötött, nagyszabású megállapodással, és a hadiipari termékei iránt több piacon is folyamatos a kereslet. A Vietnámmal kötött megállapodás azonban kiemelkedik ezek sorából, hiszen ez az első ilyen tranzakció Délkelet-Ázsiában, és egy új regionális piacra való behatolást jelent.
Az előző kormányzat alatt Dél-Korea jelentős erőforrásokat fordított hadiipari gyártókapacitásainak fejlesztésére és bővítésére, azzal a nem titkolt céllal, hogy 2027-re a világ négy legnagyobb fegyverszállítója közé kerüljön. Az elmúlt évek azonban nem kedveztek az ország fegyverkivitelének. A Stockholmi Békekutató Intézet 2025. márciusi jelentése Dél-Koreát még csak a 10. helyre sorolta a legnagyobb fegyverexportőrök globális rangsorában, exportja mindössze 37,2 százaléka a negyedik helyen álló Kínáénak. Mindenesetre – elődjéhez hasonlóan – az újonnan megválasztott dél-koreai elnök, I Dzsemjong továbbra is kiemelt célként kezeli a fegyverexportot.
Az Asia Times kiemeli: Vietnám azért vásárolta meg a dél-koreai tarackokat, hogy lecseréljék a régebbi típusú, szovjet és amerikai tüzérségi eszközöket, hiszen azok háború esetén nem nyújtanának kellő védelmet a légi drónok támadásaival szemben. Az orosz–ukrán háború lényegében arra kényszerítette Vietnámot, hogy felszámolja az orosz fegyverektől való régóta fennálló függőségét.
Az orosz–ukrán háború bizonyítja, hogy a tüzérség szerepe a modern hadviselésben továbbra is pótolhatatlan.
A drónok és a precíziós irányítású rakéták előtérbe kerülése ellenére a tömeges tüzérségi tűz továbbra is döntő tényező. Olyan országok számára, például mint Dél-Korea, amelyek potenciális konfliktusokkal néznek szembe kiszámíthatatlan szomszédaikkal, jelen esetben Észak-Koreával, a tüzérség a honvédelem kulcsfontosságú alkotóelemét jelenti.
Vietnám, hosszú szárazföldi határaival, valamint kiterjedt partvidékével az egyre inkább puskaporoshordónak tűnő Dél-kínai-tenger mentén, hasonló kihívásokal néz szembe, mint Dél-Korea.
A K9 tarack pontosan ezeket a hadműveleti igényeket elégíti ki, költséghatékony tűzerő, mobilitás és védelem kombinációjával. Több mint 40 kilométeres lőtávolságával, valamint automatizált tűzvezető rendszerével egyértelmű előnyöket kínál Vietnám számára a régi szovjet és amerikai rendszerekkel szemben.
A taktikai jelentőségen túl, a Vietnámmal a K9-esek megvásárlásáról kötött megállapodás egy új szakaszt jelez Dél-Korea fegyverexportjában. Eddig a koreai fegyvereladások Délkelet-Ázsiában viszonylag szerények voltak, az ottani piacokat orosz vagy nyugati beszállítók uralták. Ez a szerződés azonban új utat nyit, a folyamatot pedig felgyorsíthatja a Dél-Korea és a délkelet-ázsiai országok között fennálló kölcsönös bizalom is.
