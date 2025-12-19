Nemzetközi tüdőtranszplantációs oktatás indulhat Magyarországon
Közép-európai tüdőtranszplantációs központ létrehozására lenne szükség Magyarországon, amely posztgraduális képzésben oktathatná azokat a szomszédos országból vagy a világ bármely tájáról érkező orvosokat, akik ezt a tudást el akarják sajátítani – jelentette ki Pintér Sándor az Országos Onkológiai Intézetben.
A belügyminiszter rámutatott, azt szeretnék elérni, hogy legyenek olyan intézetek hazánkban, amelyekben egy-egy speciális feladatot hajtanak végre. Ennek lenne első lépése a közép-európai tüdőtranszplantációs központ létrehozása Rényi-Vámos Ferenc, a Mellkassebészeti Klinika igazgatója irányításával.
Pintér Sándor: új fejezet az egészségügyből
Pintér Sándor a magyar tüdőtranszplantációs program elindításának 10. évfordulója alkalmából tartott eseményen jelezte, hogy
ezt a lépésváltást akkor lehet megtenni az egészségügyben, ha az országban vannak világszínvonalú professzorok és olyan ellátottság, amely biztosítja az ehhez szükséges feltételeket.
„Egyértelmű, hogy például a szívhez kötődő orvosi feladatkör is világszínvonalú Magyarországon” – hangsúlyozta Pintér Sándor. Éppen ezért tartja szükségesnek egy olyan iskola létrehozását, amely nemzetközi elismertséget szerezhetne az országnak. Révész János országos kórházi főigazgató kifejtette, hogy a tüdőtranszplantáció területén az orvosi szakma számos területe működik együtt, a pulmonológustól kezdve az onkológusokon át a rehabilitációs szakemberek és az aneszteziológusok mellett a sebészekig.
Kiemelte, hogy Magyarország a tüdőtranszplantáció terén példaértékű eredményeket ér el, ami ezáltal „nemzeti értéknek” is számít.
Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora elmondta, hogy a tüdőtranszplantáció szervezésében az egyetem és annak különböző intézetei együttműködnek a betegek kiválasztásában és az utógondozásban egyaránt, hiszen a transzplantáció összetett, magas színvonalú és sok társszakma együttműködését igénylő terület.
A Semmelweis Egyetem közismerten Közép-Európa legnagyobb transzplantációs centruma, itt történik Magyarországon a transzplantációk 70 százaléka. Az elmúlt években 50 szív-, 20 tüdő-, 140 vese-, 70 máj- és 8 hasnyálmirigy-átültetést végeztek.
„Ez mindenképpen mutatja, hogy a szerepünk Európában is megkérdőjelezhetetlen, számos szervtranszplantációjában vagyunk európai dobogósok” – húzta alá Merkely Béla.
Rényi-Vámos Ferenc a robot-mellkassebészetről nyilatkozott
Rényi-Vámos Ferenc a Magyar Nemzetnek nyilatkozva érdekességként megemlítette, hogy Magyarországon nagyon hamar elindult a mellkasi minimál invazív sebészet. Ezt a köznyelv kulcslyuksebészetnek hívja, és a magyar betegek nagyon magas szintű korszerű eljáráshoz jutnak hozzá.
A robot-mellkassebészetben szintén Európa egyik vezető centruma vagyunk, és robottal végezzük már most a műtéteinknek majdnem felét, ami sokkal precízebb ellátást tesz lehetővé
– tette hozzá.
A professzor egyértelművé tette, hogy szeretnének még több betegen segíteni, és adott esetben kiterjesztenék a programot azokra betegekre is, akik olyan országban élnek, ahol nincsen tüdőátültetés program. Technikailag pedig nagyon sok lehetőség van, a professzor szerint a közeljövőben akár már arról is beszámolhatnak, hogy robottal végeznek tüdőátültetést.
Érdemrendet adtak át
A jubileum alkalmából a rektor Pro Universitate érdemrend kitüntetést adományozott Rényi-Vámos Ferencnek, aki a méltatás szerint „a magyarországi tüdőtranszplantáció megteremtése érdekében végzett példaértékű elhivatott és nemzetközi mércével is kiemelkedő munkájával jelentősen hozzájárult a Semmelweis Egyetem értékeinek gyarapításához”.