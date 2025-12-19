Deviza
Pintér Sándor
tüdőtranszplantáció
belügyminiszter

Nemzetközi tüdőtranszplantációs oktatás indulhat Magyarországon

A belügyminiszter bejelentése szerint Magyarországon egy közép-európai tüdőtranszplantációs központ létrehozását tervezik. A 10. évfordulóját ünneplő magyar tüdőtranszplantációs program jubileumának alkalmából Rényi-Vámos Ferencet, a Semmelweis Egyetem Mellkassebészeti Klinikájának igazgatóját Pro Universitate érdemrenddel tüntették ki.
VG
2025.12.19, 15:50
Frissítve: 2025.12.19, 16:15

Közép-európai tüdőtranszplantációs központ létrehozására lenne szükség Magyarországon, amely posztgraduális képzésben oktathatná azokat a szomszédos országból vagy a világ bármely tájáról érkező orvosokat, akik ezt a tudást el akarják sajátítani – jelentette ki Pintér Sándor az Országos Onkológiai Intézetben. 

TAKÁCS Péter; RÉTVÁRI Bence; PINTÉR Sándor
Pintér Sándor a tüdőtranszplantációs eredményeket ismertette / Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A belügyminiszter rámutatott, azt szeretnék elérni, hogy legyenek olyan intézetek hazánkban, amelyekben egy-egy speciális feladatot hajtanak végre. Ennek lenne első lépése a közép-európai tüdőtranszplantációs központ létrehozása Rényi-Vámos Ferenc, a Mellkassebészeti Klinika igazgatója irányításával.

Pintér Sándor: új fejezet az egészségügyből

Pintér Sándor a magyar tüdőtranszplantációs program elindításának 10. évfordulója alkalmából tartott eseményen jelezte, hogy

ezt a lépésváltást akkor lehet megtenni az egészségügyben, ha az országban vannak világszínvonalú professzorok és olyan ellátottság, amely biztosítja az ehhez szükséges feltételeket.

„Egyértelmű, hogy például a szívhez kötődő orvosi feladatkör is világszínvonalú Magyarországon” – hangsúlyozta Pintér Sándor. Éppen ezért tartja szükségesnek egy olyan iskola létrehozását, amely nemzetközi elismertséget szerezhetne az országnak. Révész János országos kórházi főigazgató kifejtette, hogy a tüdőtranszplantáció területén az orvosi szakma számos területe működik együtt, a pulmonológustól kezdve az onkológusokon át a rehabilitációs szakemberek és az aneszteziológusok mellett a sebészekig. 

Kiemelte, hogy Magyarország a tüdőtranszplantáció terén példaértékű eredményeket ér el, ami ezáltal „nemzeti értéknek” is számít.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora elmondta, hogy a tüdőtranszplantáció szervezésében az egyetem és annak különböző intézetei együttműködnek a betegek kiválasztásában és az utógondozásban egyaránt, hiszen a transzplantáció összetett, magas színvonalú és sok társszakma együttműködését igénylő terület.

A Semmelweis Egyetem közismerten Közép-Európa legnagyobb transzplantációs centruma, itt történik Magyarországon a transzplantációk 70 százaléka. Az elmúlt években 50 szív-, 20 tüdő-, 140 vese-, 70 máj- és 8 hasnyálmirigy-átültetést végeztek.

„Ez mindenképpen mutatja, hogy a szerepünk Európában is megkérdőjelezhetetlen, számos szervtranszplantációjában vagyunk európai dobogósok” – húzta alá Merkely Béla.

Rényi-Vámos Ferenc a robot-mellkassebészetről nyilatkozott

Rényi-Vámos Ferenc a Magyar Nemzetnek nyilatkozva érdekességként megemlítette, hogy Magyarországon nagyon hamar elindult a mellkasi minimál invazív sebészet. Ezt a köznyelv kulcslyuksebészetnek hívja, és a magyar betegek nagyon magas szintű korszerű eljáráshoz jutnak hozzá.

A robot-mellkassebészetben szintén Európa egyik vezető centruma vagyunk, és robottal végezzük már most a műtéteinknek majdnem felét, ami sokkal precízebb ellátást tesz lehetővé

– tette hozzá.

A professzor egyértelművé tette, hogy szeretnének még több betegen segíteni, és adott esetben kiterjesztenék a programot azokra betegekre is, akik olyan országban élnek, ahol nincsen tüdőátültetés program. Technikailag pedig nagyon sok lehetőség van, a professzor szerint a közeljövőben akár már arról is beszámolhatnak, hogy robottal végeznek tüdőátültetést.

Egészségipar válthatja a betegségipart, csökkent a benzin ára – heti összefoglaló

Érdemrendet adtak át

A jubileum alkalmából a rektor Pro Universitate érdemrend kitüntetést adományozott Rényi-Vámos Ferencnek, aki a méltatás szerint „a magyarországi tüdőtranszplantáció megteremtése érdekében végzett példaértékű elhivatott és nemzetközi mércével is kiemelkedő munkájával jelentősen hozzájárult a Semmelweis Egyetem értékeinek gyarapításához”.

