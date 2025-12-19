Deviza
Pislákol a zöld lámpa: újraindulhat a kriptovaluta-kereskedelem Magyarországon

Volt idő, amikor Magyarországon a kriptó olyan volt, mint a parkolás a belvárosban: mindenki csinálta, de senki nem tudta biztosan, szabad-e. A kriptovaluta körüli jogi köd hónapokig sűrűbb volt, mint egy bányászrig egy nyári garázsban. Most azonban mintha felkapcsoltak volna egy lámpát a szabályozás alagsorában – bár még senki nem tudja, teljes a világítás, vagy csak pislákol. Egy friss hatósági döntés mindenesetre azt sugallja: a stop gomb után talán újra jöhet a play.
Ballagó Dániel
2025.12.19, 14:50
Frissítve: 2025.12.19, 15:01

Fontos mérföldkőhöz érkezett a magyar kriptopiac: a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) engedélyezte és nyilvántartásba vette az első olyan szolgáltatót, amely a hazai jogszabályoknak megfelelően kriptoeszköz-átváltást validáló szolgáltatást nyújthat. Ez a lépés a gyakorlatban azt jelenti, hogy megnyílt az út a jogszerű kriptovaluta-váltás előtt a 2024. évi VII. törvény és a kapcsolódó SZTFH-rendelet keretei között.

Pislákol a zöld lámpa: újraindulhat a kriptovaluta-kereskedelem Magyarországon / Fotó: Shutterstock

Amíg nem volt validáló, addig nem volt kriptó sem

A kriptoeszköz-átváltást validáló szolgáltató az új szabályozás egyik kulcseleme: nélküle ugyanis a kriptovaluták hagyományos pénzre – vagy más kriptoeszközre – történő átváltása jogilag nem volt egyértelműen rendezett. Az engedélyezéssel az SZTFH szerint a kriptováltás „zökkenőmentesen folytatódhat”, vagyis megszűnhet az a bizonytalanság, amely az elmúlt hónapokban gyakorlatilag lefékezte a magyar piac jelentős részét.

Nem egyszeri kivétel, hanem új rendszer alapja

A hatóság egyúttal iránymutatást is közzétett a részletszabályok értelmezéséhez, ami arra utal, hogy nem egyedi engedélyről, hanem egy bővülő, szabályozott ökoszisztéma kiépítéséről van szó. A nyilvántartás nyilvános, a piac és a felhasználók is ellenőrizhetik, mely szereplők működnek jogszerűen Magyarországon.

A nagy kérdés: visszatérnek-e a nagy nevek?

A döntés után óhatatlanul felmerül a lakossági befektetők számára legfontosabb kérdés: újra elérhetővé válhat-e a kriptokereskedelem a népszerű nemzetközi platformokon, például a Revoluton vagy más fintech szolgáltatóknál? Rövid távon a válasz inkább óvatos igen:

az első validáló engedélyezése szükséges, de nem elégséges feltétel. A külföldi szereplőknek alkalmazkodniuk kell a magyar szabályokhoz és az uniós MiCA-keretrendszerhez is.

A stop gomb után újra play?

A mostani lépés mindenesetre egyértelmű üzenet a piacnak: a hatóság nem betiltani, hanem ellenőrizhető, jogszerű keretek közé terelni kívánja a kriptoeszközökkel kapcsolatos tevékenységeket. A következő hónapok döntik el, hogy ez valóban újraindulást jelent-e, vagy csak óvatos bemelegítést egy szigorúan felügyelt pályán.

Mi jöhet most? – a legfontosabb nyitott kriptovaluta-kérdések

  • Megjelennek-e további kriptoeszköz-átváltást validáló szolgáltatók a nyilvántartásban?
  • Visszakapcsolják-e a nemzetközi fintech platformok (például a Revolut) a magyar felhasználók kriptós funkcióit?
  • Milyen gyorsan alkalmazkodnak a piaci szereplők a magyar és az uniós (MiCA) szabályozáshoz?
  • Hogyan változik a lakossági kriptokereskedelem volumene a jogi bizonytalanság megszűnésével?
  • Jelent-e mindez hosszabb távon kiszámíthatóbb, átláthatóbb környezetet a hazai kriptobefektetők számára?
