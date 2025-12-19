Látványos szakaszba ért az M1-es sztráda építkezése
Az M1-es sztráda 78 kilométer hosszan bővül kétszer három sávra, plusz oldalanként egy-egy teljes értékű forgalmi sávként használható intelligens leállósáv is épül. Így akár kétszer négy sávon is haladhat majd a forgalom Budapest és Győr között. Az M1-es óriásprojektje keretében jelenleg a töltések megerősítésén dolgoznak. A híd- és átkelőépítési feladatokhoz szádfalazásra is szükség van, ezt mutatja be fotókon az MKIF.
Az M1-es bővítése során a hídépítések mellett töltésalapozási és -építési, illetve szádlemezelési munkálatokat is végeznek
A szádlemezelés a mélyépítésben használt eljárás, amikor acéllemezeket (vagy más néven szádlemezeket) vernek le a talajba, hogy megtámasszák a földet, vagy vízzáró falat képezzenek. A bővítendő szakaszon több olyan híd is található, melyek szélesítéséhez ilyen technika alkalmazására van szükség. Ez a megoldás azt a célt szolgálja, hogy a híd bontása és újjáépítése során a töltés erős maradjon – írta a Magyar Építők.
Az alábbi látványos fotók a Biatorbágyot és Pátyot összekötő Torbágyi útnál készültek, amely szakaszt várhatóan 2026. április végéig részben átadják a közlekedőknek.
További képek és részletek az Origo oldalán láthatók.