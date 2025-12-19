Deviza
Látványos szakaszba ért az M1-es sztráda építkezése

Az M1-es bővítése során az M0-s és Bicske közötti szakasz 2028. augusztus végéig, a Bábolna térségében található Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus végéig készül el, ezután halad tovább a fejlesztés. Az M1-es autópályán jelenleg is zajló építkezésről a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) mutatott látványos képeket.
VG
2025.12.19, 15:10
Frissítve: 2025.12.19, 15:32

Az M1-es sztráda 78 kilométer hosszan bővül kétszer három sávra, plusz oldalanként egy-egy teljes értékű forgalmi sávként használható intelligens leállósáv is épül. Így akár kétszer négy sávon is haladhat majd a forgalom Budapest és Győr között. Az M1-es óriásprojektje keretében jelenleg a töltések megerősítésén dolgoznak. A híd- és átkelőépítési feladatokhoz szádfalazásra is szükség van, ezt mutatja be fotókon az MKIF.

A töltések megerősítésén is dolgoznak az M1-es óriásprojektjén Fotó: Magyar Építők/MKIF
A töltések megerősítésén is dolgoznak az M1-es óriásprojektjén / Fotó: Magyar Építők / MKIF

Az M1-es bővítése során a hídépítések mellett töltésalapozási és -építési, illetve szádlemezelési munkálatokat is végeznek

A szádlemezelés a mélyépítésben használt eljárás, amikor acéllemezeket (vagy más néven szádlemezeket) vernek le a talajba, hogy megtámasszák a földet, vagy vízzáró falat képezzenek. A bővítendő szakaszon több olyan híd is található, melyek szélesítéséhez ilyen technika alkalmazására van szükség. Ez a megoldás azt a célt szolgálja, hogy a híd bontása és újjáépítése során a töltés erős maradjon – írta a Magyar Építők.

Az alábbi látványos fotók a Biatorbágyot és Pátyot összekötő Torbágyi útnál készültek, amely szakaszt várhatóan 2026. április végéig részben átadják a közlekedőknek.

Fotó: Magyar Építők / MKIF
Fotó: Magyar Építők/MKIF
Fotó: Magyar Építők / MKIF

További képek és részletek az Origo oldalán láthatók.

 

