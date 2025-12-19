Balogh Petya becsengetett a BÉT-en, megindult a kereskedés az STRT papírjaival a Standard kategóriában

Még az ünnepek kezdete előtt debütált a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában a hazai startup-ökoszisztéma egyik legaktívabb befektetési és tudásipari szereplője, az STRT Holding, amelyet pénteken ünnepélyes becsengetéssel üdvözölt a BÉT és a magyar tőkepiac.

Balogh Petya, az STRT Holding elnök-vezérigazgatója és Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója / Fotó: BÉT

Sikeres lett a Balogh Petya nevéhez köthető STRT Holding IPO-ja

A közismert angyalbefektetőhöz, Balogh Petyához köthető társaság alig 24 hónappal a BÉT Xtend-piacán való 2023. decemberi megjelenését követően kezdeményezte átlépését a szabályozott piacra, amihez kapcsolódóan nyilvános részvénykibocsátást (IPO) is végrehajtott a cég.

A növekedési és befektetési célok finanszírozását célzó részvényjegyzéssel az STRT 1,35 milliárd forint értékben vont be tőkét részvényenként 900 forintos áron.

Alapítása, azaz 2023 óta az STRT Holding vagyonkezelőként építette fel működését, befektetéseit közvetlenül és leányvállalatain keresztül valósította meg. Tevékenysége elsősorban technológiai fókuszú startupokra irányul, amelyek piacra lépését, növekedését és skálázódását inkubációs és akcelerációs programokkal támogatja.

A vállalat portfólióját 2024-ben tovább erősítette a Kürt Akadémia oktatási üzletágának megvásárlása és egy saját alapkezelő (STRT Alapkezelő Zrt.) elindítása is, amely már intézményi befektetők számára kínál dedikált kockázati tőkealapokat.

Év végére, száz feletti aktív befektetéssel az ország egyik legaktívabb kockázati tőke társaságává vált, érdekeltségeihez több jelentős edtech, medtech, agritech és fintech vállalkozás – például a GenuForm-AI, az OpenMeter, a PastPay, a Genomate, a Molin-AI, a Giggle és az észt Lightyear – köthető. Tulajdonosi körét és az igazgatóság tagjait több, széles körben ismert magánbefektető és vállalkozó alkotja.

A cég a közép-európai régió meghatározó technológiai és tudásipari szereplőjévé kíván válni, tíz éven belül akár ezer startupban való tulajdonosi jelenlétet megcélozva.

A Standard kategóriába történő bevezetésével párhuzamosan a holdingcég nyilvános tőkebevonást hajtott végre, amely november 24. és december 5. között zajlott. Az értékesítés keretében a lakossági és intézményi befektetők több mint 1,5 millió darab részvényre adtak be érvényes megbízást.

Ez a cég történetének legnagyobb tőkebevonása, amelynek keretében négy intézményi és közel 700 lakossági befektető jegyzett a vállalat részvényeiből. Ez a bizalmat jelzi arra vonatkozóan, amit és ahogy csinálunk, valamint amit képviselünk a magyar piacon. Amikor elindultunk az STRT Holdinggal, pár tucat szakmabeli állt mellénk, startupperek, angyalbefektetők, sikeres vállalkozók. Idővel ez a kör több mint 800 befektetőre bővült, most pedig még tovább. A célunk változatlan: több nemzetközileg sikeres hazai és régiós cég szülessen a közreműködésünkkel

– mondta Balogh Petya, az STRT Holding alapító-vezérigazgatója.

Az STRT Holding rendkívül erős tőkepiaci nyitással debütált a BÉT Xtend piacán, és már a kezdetektől egy ambiciózus, tudatosan felépített növekedési pályát követett. Öröm számunkra, hogy alig két évvel a belépésük után már a szabályozott piacon köszönthetjük a társaságot, amely eltökéltségével, innovatív szemléletével és a transzparens működés iránti elkötelezettségével remekül illeszkedik a BÉT feltörekvő kibocsátói közé

– tette hozzá a kereskedésindító eseményen Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.