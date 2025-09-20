Ebből káosz lesz: kiiktatták Európa egyik legfontosabb repülőterét, durva támadás érte az éjjel – figyelmeztették a többi légikikötőt

Kibertámadás érte a brüsszeli repülőteret, késések és járattörlések várhatók – írta meg az MTI szombaton délelőtt. Európa egyik legfontosabb repülőtere szenvedte el a bűncselekményt.

Európa egyik legfontosabb repülőtere: durva támadás érte az éjjel / Fotó: NurPhoto via AFP

A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér Belgium fő nemzetközi repülőtere. A flamand–brabanti Zaventem községben található mintegy 12 kilométerre északkeletre a belga fővárostól. Augusztusban több mint 2,5 millió utast fogadott, ami 3 százalékos növekedést jelent 2024 azonos hónapjához képest. Július 28-án, egyetlen nap leforgása alatt 92 ezer utast regisztráltak, ezzel várhatóan az év legforgalmasabb napja lesz.

A nyári szünetben a brüsszeli repülőtér összesen ötmillió utast fogadott. Az elmúlt hónap 10 legfontosabb országa sorrendben a következő volt:

Spanyolország,

Olaszország,

Görögország,

Törökország,

Marokkó,

Portugália,

Németország,

Franciaország,

az Egyesült Államok

és az Egyesült Királyság.

A brüsszeli repülőtérről 180 közvetlen úti cél közül lehet választani, amelyeket 68 légitársaság szolgál ki. Tavaly összesen 23,6 millió utast fogadott, ami 6,4 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest.

Az áruszállítás volumene júliusban 13 százalékos növekedést mutatott, elérve a közel 69 000 tonnát. Ugyanez augusztusban 58 ezer tonna volt, ami éves bázison 3 százalékos plusz. Tavaly egészében az áruszállítás teljes volumene 5 százalékkal nőtt, elérve a 733 ezer tonnát.

Körülbelül 260 vállalatnak ad otthont, amelyek együttesen közvetlenül 20 ezer embert foglalkoztatnak. Zaventem 1245 hektáron terül el, három futópályával rendelkezik.

Most azt közölték, hogy járattörlések és jelentős késések várhatók a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren szombaton, miután az éjszaka kibertámadás érte a légikikötőt. Közleményük szerint a támadás az utasfelvételért és a beszállásért felelős eszközöket érintette, így

vélhetően más európai repülőterekre is hatással lesz.

A repülőtér üzemeltetője figyelmeztetett, hogy a hiba elhárításáig csak a helyszíni utasfelvétel elérhető, valamint arra kérte az embereket, utazás előtt ellenőrizzék járatuk információit.