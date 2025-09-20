Deviza
Ebből káosz lesz: kiiktatták Európa egyik legfontosabb repülőterét, durva támadás érte az éjjel – figyelmeztették a többi légikikötőt

Járattörlések és jelentős késések várhatók. Európa egyik legfontosabb repülőtere 180 közvetlen desztinációt kínál, a részleges leállása vélhetően más európai repülőterekre is hatással lesz.
Hecker Flórián
2025.09.20, 10:05
Frissítve: 2025.09.20, 10:46

Kibertámadás érte a brüsszeli repülőteret, késések és járattörlések várhatók – írta meg az MTI szombaton délelőtt. Európa egyik legfontosabb repülőtere szenvedte el a bűncselekményt.

Európa egyik legfontosabb repülőtere: durva támadás érte az éjjel / Fotó: NurPhoto via AFP

A brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtér Belgium fő nemzetközi repülőtere. A flamand–brabanti Zaventem községben található mintegy 12 kilométerre északkeletre a belga fővárostól. Augusztusban több mint 2,5 millió utast fogadott, ami 3 százalékos növekedést jelent 2024 azonos hónapjához képest. Július 28-án, egyetlen nap leforgása alatt 92 ezer utast regisztráltak, ezzel várhatóan az év legforgalmasabb napja lesz.

A nyári szünetben a brüsszeli repülőtér összesen ötmillió utast fogadott. Az elmúlt hónap 10 legfontosabb országa sorrendben a következő volt:

  • Spanyolország,
  • Olaszország,
  • Görögország,
  • Törökország,
  • Marokkó,
  • Portugália,
  • Németország,
  • Franciaország,
  • az Egyesült Államok
  • és az Egyesült Királyság. 

A brüsszeli repülőtérről 180 közvetlen úti cél közül lehet választani, amelyeket 68 légitársaság szolgál ki. Tavaly összesen 23,6 millió utast fogadott, ami 6,4 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest.

Az áruszállítás volumene júliusban 13 százalékos növekedést mutatott, elérve a közel 69 000 tonnát. Ugyanez augusztusban 58 ezer tonna volt, ami éves bázison 3 százalékos plusz. Tavaly egészében az áruszállítás teljes volumene 5 százalékkal nőtt, elérve a 733 ezer tonnát.

Körülbelül 260 vállalatnak ad otthont, amelyek együttesen közvetlenül 20 ezer embert foglalkoztatnak. Zaventem 1245 hektáron terül el, három futópályával rendelkezik.

Európa egyik legfontosabb repülőtere: durva támadás érte az éjjel

Most azt közölték, hogy járattörlések és jelentős késések várhatók a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren szombaton, miután az éjszaka kibertámadás érte a légikikötőt. Közleményük szerint a támadás az utasfelvételért és a beszállásért felelős eszközöket érintette, így

vélhetően más európai repülőterekre is hatással lesz.

A repülőtér üzemeltetője figyelmeztetett, hogy a hiba elhárításáig csak a helyszíni utasfelvétel elérhető, valamint arra kérte az embereket, utazás előtt ellenőrizzék járatuk információit.

