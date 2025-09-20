Totális svéd bukás: a világ összes pénzét kifizették nekik a csúcsmodern Gripenekért, most kiderült, nem tudják leszállítani őket határidőre – a térdét csapkodja Amerika

A Brazil Légierő vezetése hivatalosan is elismerte: a svéd Saab által gyártott, Embraer közreműködésével részben Brazíliában összeszerelt Gripen E/F vadászgépek beszerzési programja komoly nehézségekbe ütközött. A késések és a költségek emelkedése miatt az eredetileg 2024-re tervezett szállítási ütemezés legalább nyolc évvel tolódik ki, miközben a teljes projekt 13 százalékkal drágult.

Walsir Josué de Castilho Araújo vezérőrnagy, a Brazil Légierő vezérkari főnöke egy tájékoztatón megerősítette: a gépek átadása messze elmarad az eredeti vállalásoktól. Az új menetrend szerint

2025-ben mindössze egy gép érkezik,

2027-ben négy,

2028-ban öt,

2029-ben kettő,

2030-ban három,

majd 2031-ben

és 2032-ben évente öt darab.

Ez azt jelenti, hogy a teljes, 36 gépes flotta csak 2032-re áll majd hadrendbe, szemben az eredetileg 2024 elejére tervezett dátummal. A program költsége a 2014-ben aláírt, 5,4 milliárd dolláros szerződéshez képest 13 százalékkal emelkedett. A vezérőrnagy szerint az így többletként elköltött összegből Brazília mai piaci áron további hat vadászgépet is beszerezhetett volna.

A szerződés 28 együléses és 8 kétüléses Gripen E/F leszállításáról szólt,

a gépek egy részét Svédországban gyártják, másik részét pedig Brazíliában, az Embraer üzemeiben szerelik össze. Ez utóbbi folyamat azonban 11 év alatt sem épült ki teljes körűen.

Nincs új a nap alatt: a Gripen-vétel eleve nem volt jó ötlet

A Gripen-beszerzés körüli bizonytalanságok nem új keletűek. Az első F–39-es – így nevezi a típust a Brazil Légierő – 2020-ban érkezett az országba, a választás pedig számos vitát keltett: szakértők szerint a 36 gép messze nem elegendő egy ekkora ország védelméhez, ráadásul a Gripen hatótávolsága és mérete korlátozott. Brazíliának ezzel szemben hatalmas területeket kell lefednie, miközben

a szuperszonikus repülőgépek fogadására alkalmas bázisok száma sem jelentős.

A döntést korrupciógyanú és politikai viták is övezték. A 2000-es évektől kezdve a Dassault Rafale és az amerikai Super Hornet is esélyes volt a tenderen, mígnem 2013-ban váratlanul a svédek kerültek ki győztesként – ráadásul egy olyan változattal, amely akkor még csak a tervezőasztalon létezett. Az ügyletet politikai botrányok és elnöki váltások is kísérték, a program pedig azóta is lassan halad előre.

Mindezek ellenére a Gripen E/F korszerű ugrást jelent a Brazil Légierő számára a jelenlegi F–5-ös flottához képest. A gép modern radarokkal, fejlett elektronikával és jó repülési tulajdonságokkal rendelkezik, és a brazilok szerint képes a „szupercirkálásra” is – bár ezt a képességet szakmai körökben gyakran vitatják.