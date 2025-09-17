Szijjártó Péter Japánból üzent: a magyar gazdaság szép eredményeket ért el az elmúlt években - a kormány a jövőben is támogatja a vállalatok fejlődését

A világ ismételt blokkosodásának irányába mutatnak a jelenlegi folyamatok Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint, aki szerdán Tokióban arról is beszélt, hogy Magyarország inkább a nemzetközi kereskedelem akadálytalan működésében, a civilizált kelet–nyugati együttműködésben érdekelt.

A tárcavezető szerint Japánban is a józan ész alapján alakítják a politikai és gazdasági stratégiát / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Japánban beszélt a gazdasági kapcsolatok további bővítéséről Szijjártó Péter

A magyar–japán üzleti fórumon a tárcavezető arról is beszélt, hogy a két ország közötti együttműködés mindig is a kölcsönös tiszteletre alapult, és nincsenek vitás politikai kérdések a két kormány között, így gyakorlatilag szabad az út a vállalatközi kapcsolatok fejlesztése előtt.

Szijjártó Péter elmondta azt is, hogy a japán kormány minisztereivel folytatott tárgyalások arról győzték meg, hogy Magyarországhoz hasonlóan Japán is a józan észre alapozva alakítja ki a politikai és gazdasági stratégiáját, miközben egyetértettek a kapcsolatok további bővítésében is. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy

a következő napon Oszakában, a világkiállítás helyszínén ötven gazdasági eseményt szerveznek, és Magyarország új konzulátusát is megnyitják.

Napjaink technológiai forradalmáról szólva Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarország nem követői pozícióban akar ebben részt venni, hanem vezető szerepre törekszik. A tárcavezető szerint ezt lehet túlvállalásnak vagy túlzott önbizalomnak tartani, de Magyarország az egy főre jutó Nobel-díjakban vezeti a világranglistát, miközben a Rubik-kocka, a golyóstoll vagy éppen a Covid elleni oltóanyag mind-mind magyar feltalálókhoz kötődnek.

„Ma, amikor a technológiai forradalomban a fenntarthatóság, a környezet védelme, a zöldmegoldások soha nem látott fontossággal bírnak, joggal célozzuk meg a modernkori technológiai forradalom egyik vezető szerepét" – tette hozzá, majd arról is beszélt, hogy útjára olyan vállalatok képviselői kísérték el, amelyek a magyar gazdaság sikerágazataiban, például az élelmiszeriparban, a szoftverfejlesztésben, a fenntartható infrastruktúra-fejlesztésben szerepelnek, és nemzetközi szinten is abszolút versenyképesek.