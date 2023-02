A japánok felülvizsgáltatnák a szankciókat, a G7-ek megemelték az Ukrajnának szánt támogatásukat A G7-ek 39 milliárd dollárra emelték az Ukrajnának nyújtott idei pénzügyi támogatásukat. A világ leggazdagabb országaiból álló csoport reméli, hogy a háborúzó állam meg tud állapodni az IMF-fel március végéig. A német pénzügyminiszter megjegyezte, hogy ők eddig is rengeteg segélyt adtak Ukrajnának, és most már itt az ideje, hogy mások is kivegyék a részüket. Suzuki Sinicsi japán pénzügyminiszter szorgalmazta az Oroszország elleni szankciók hatékonyságának áttekintését.