Kína csodafegyvert vetett be a külföldiek megnyerésére, de nem minden EU-tagnak jár ugyanaz

Kína nem csak gazdasági és politikai értelemben az Egyesült Államok fő riválisa, minden lehetséges módon kiterjeszti befolyását, beleértve a kultúrát és a nemzetközi turizmust is. Egy friss jelentés szerint Peking és Sanghaj is egyre feljebb mászik a globális szuperközpontok ranglistáján, amit a technológiai fejlődésnek, a közlekedési fejlesztéseknek és a vízumnyitási politikának tulajdonítanak. Kína vízummentes beutazást kínál egyre több ország polgárai számára, de nem válogatás nélkül.
A jelentést a Csinghua Egyetem Fejlesztéstervezési Intézete és a brit Deloitte tanácsadó kínai irodája állítja össze évente, és a globális rangsorban idén a kínai főváros a hetedikről a hatodik helyre avanzsált, a 25 millió lakosú pénzügyi központ Sanghaj pedig a 11-ikről a nyolcadikra. Az utóbbi város a második helyen szerepel technológiai és tudományos publikációk számában – Peking mögött. (A teljes listát egyébként London, Párizs és New York vezeti.)
A jelentés olyan tényezőket vesz figyelembe, mint a humán tőke, a befolyás a politikára, a tudományra, a technológiára, a kultúrára és a gazdaságra, valamint a közlekedési és digitális konnektivitás. A kínai nagyvárosok felemelkedésének egyik fő okaként a 2023 novemberében bevezetett új politikát nevezi meg, amelynek célja minél több ország polgárai számára biztosítani a vízummentes beutazást – írja a South China Morning Post.
A kínai nagyvárosok hatalmas fellendülést tapasztalhattak a beutazó turizmusban 2024-ben. A Pekingbe, Csungkingbe, Hangcsouba és Csengtuba érkező nemzetközi látogatók száma több mint megduplázódott az előző évhez képest, Hangcsou esetében a növekedés 191,5 százalék volt a jelentés szerint. Tudni kell azért: a Covid-világjárvány miatti korlátozásokat Kína 2022 decemberétől kezdte el kivezetni, és ez a folyamat 2023-ban zárult.
A jelentés indexében a beutazó külföldi turisták és a nemzetközi járatok száma mintegy 20 százalékos súllyal szerepelt, így a javulás jelentős okozója volt a kínai nagyvárosok jobb helyezésének.
A hivatalos adatok alapján 2024-ben 26,9 millió beutazó külföldit regisztráltak, ebből 20,1 milliót a vízummentességi programon keresztül – az utóbbi 112 százalékos növekedés az előző évhez képest. Idén az első nyolc hónapban máris 25,6 millió külföldi turista érkezett, ebből 15,9 millió vízummentesen (52 százalékos további éves növekedéssel).
A lap szerint jelenleg 47 ország – köztük 33 európai és 7 ázsiai – polgárai mentesülnek Kínában a vízumkötelezettség alól 30 napos időtartamra, és a nemzetközi látogatók tipikusan
A bevándorlási hatóságok ígéretet tettek a vízummentességi program további kiterjesztésére.
További 55 ország állampolgárai bizonyos feltételek mellett szintén beléphetnek Kínába vízum nélkül, de csak 10 napra, ha harmadik országba utaznak tovább – írja az SCMP. A mellékelt térkép szerint ez utóbbi, korlátozott kedvezményt nyert csoportba tartozik Európából az Egyesült Királyság, Svédország, Csehország, Litvánia és Ukrajna. A nagyobb, 30 napos kedvezményt élvező országok közé tartozik ugyanakkor az a Románia is, amelynek polgárai az Egyesült Államokba fájdalmukra nem utazhatnak vízummentesen.
Némileg eltérnek a kínai lap számaitól a Passportindex portál adatai, mindenesetre azt mutatják, hogy jóval több országból lehet beutazni Kínába vízummentesen, mint az Egyesült Államokba. A vízumra kötelezett országok, illetve régiók tekintetében azonban – a portálon piros színnel jelöli őket – nagyon jelentős az átfedés.
