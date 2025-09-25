Kína csodafegyvert vetett be a külföldiek megnyerésére, de nem minden EU-tagnak jár ugyanaz

Kína nem csak gazdasági és politikai értelemben az Egyesült Államok fő riválisa, minden lehetséges módon kiterjeszti befolyását, beleértve a kultúrát és a nemzetközi turizmust is. Egy friss jelentés szerint Peking és Sanghaj is egyre feljebb mászik a globális szuperközpontok ranglistáján, amit a technológiai fejlődésnek, a közlekedési fejlesztéseknek és a vízumnyitási politikának tulajdonítanak. Kína vízummentes beutazást kínál egyre több ország polgárai számára, de nem válogatás nélkül.

Kína vízummentes beutazást kínál egyre több ország polgárai számára, ők többek közt a képen látható Sanghajon keresztül érkeznek, emelve a szupernagyváros globális ázsióját / Fotó: NurPhoto via AFP

A jelentést a Csinghua Egyetem Fejlesztéstervezési Intézete és a brit Deloitte tanácsadó kínai irodája állítja össze évente, és a globális rangsorban idén a kínai főváros a hetedikről a hatodik helyre avanzsált, a 25 millió lakosú pénzügyi központ Sanghaj pedig a 11-ikről a nyolcadikra. Az utóbbi város a második helyen szerepel technológiai és tudományos publikációk számában – Peking mögött. (A teljes listát egyébként London, Párizs és New York vezeti.)

A jelentés olyan tényezőket vesz figyelembe, mint a humán tőke, a befolyás a politikára, a tudományra, a technológiára, a kultúrára és a gazdaságra, valamint a közlekedési és digitális konnektivitás. A kínai nagyvárosok felemelkedésének egyik fő okaként a 2023 novemberében bevezetett új politikát nevezi meg, amelynek célja minél több ország polgárai számára biztosítani a vízummentes beutazást – írja a South China Morning Post.

Kína vízummentességi programja: irgalmatlan léptékű a fellendülés a turizmusban

A kínai nagyvárosok hatalmas fellendülést tapasztalhattak a beutazó turizmusban 2024-ben. A Pekingbe, Csungkingbe, Hangcsouba és Csengtuba érkező nemzetközi látogatók száma több mint megduplázódott az előző évhez képest, Hangcsou esetében a növekedés 191,5 százalék volt a jelentés szerint. Tudni kell azért: a Covid-világjárvány miatti korlátozásokat Kína 2022 decemberétől kezdte el kivezetni, és ez a folyamat 2023-ban zárult.

A jelentés indexében a beutazó külföldi turisták és a nemzetközi járatok száma mintegy 20 százalékos súllyal szerepelt, így a javulás jelentős okozója volt a kínai nagyvárosok jobb helyezésének.