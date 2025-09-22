Ez Kína nagy terve, hogy berobbantsa a gazdaságát: az egész világ drukkol

Kína széles körű intézkedéseket jelentett be a belföldi kereslet élénkítésére a szolgáltatások – például a sport és a szórakozás – fogyasztásának ösztönzésével. Ez a legújabb kísérlet arra, hogy segítsék a lassuló növekedéssel küzdő gazdaságot.

Plakátok egy pekingi moziban – Kína igyekszik a szolgáltatások felé terelni a lakossági fogyasztást / Fotó: NurPhoto via AFP

A múlt héten a Kereskedelmi Minisztérium és több más hivatal által közzétett terv nem tartalmaz további forrásokat vagy támogatásokat a szolgáltatási szektor számára. Azonban a 19 pontban megfogalmazott intézkedések azt jelzik, hogy a kormány költségvetését az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztésére fordítja, és ösztönzi a bankokat arra, hogy több hitelt nyújtsanak a szolgáltatók, illetve a fogyasztók számára.

Eddig nem igazán működött a gazdasági modellváltás

Peking igyekszik valahogy áthidalni azt az egyensúlytalanságot, ami az ipari termelés növekedése a lakossági költekezés, a kiskereskedelmi forgalom között mutatkozik. Ugyan mindkét területen lassul a dinamika, azonban a kiskereskedelmi forgalom lényegesen lassabb ütemben nő, mint az ipari termelés. Ez azt jelenti, hogy az iparban megtermelt jövedelmeket a lakosság nem költi el, hanem megtakarítja.

Az új kezdeményezés részeként

Kína meghosszabbítja a múzeumok és turisztikai helyszínek nyitvatartási idejét, több sporteseményt rendez, és több vállalatnak engedélyezi a belépést olyan iparágakba, mint a csúcskategóriás egészségügyi ellátás

– derül ki a CCTV állami műsorszolgáltató által közzétett akciótervből. Emellett Peking kiterjeszti a vízummentességet további országokra, kiegészítve a már több tucat nemzettel kötött hasonló megállapodásokat.

A kínai gazdaság augusztusban második egymást követő hónapban lassult, ami a belföldi kereslet gyengülésének jele. Peking erőfeszítései, hogy a fogyasztás felé tereljék a gazdaságot, eddig nem jártak túl sok sikerrel, mivel a munkaerőpiac gyenge maradt, az ingatlanpiac pedig továbbra is mélyrepülésben van.

Eközben a szolgáltatások fogyasztása a döntéshozók számára kulcsfontosságú területté vált. A kormány támogatásokat nyújt a fogyasztási cikkekhez, a szolgáltatási szektor viszont további keresletet szabadíthat fel – különösen az olyan területeken, mint a turizmus és a szórakozás, amelyek jelenleg nem elégítik ki teljes mértékben a fogyasztói igényeket.