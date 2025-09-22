Deviza
EUR/HUF389.56 -0.27% USD/HUF331.13 -0.5% GBP/HUF446.83 -0.27% CHF/HUF416.84 -0.25% PLN/HUF91.37 -0.21% RON/HUF76.76 -0.25% CZK/HUF16.05 -0.12% EUR/HUF389.56 -0.27% USD/HUF331.13 -0.5% GBP/HUF446.83 -0.27% CHF/HUF416.84 -0.25% PLN/HUF91.37 -0.21% RON/HUF76.76 -0.25% CZK/HUF16.05 -0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,549.48 -0.55% MTELEKOM1,846 -0.11% MOL2,750 -0.8% OTP29,020 -1.34% RICHTER9,875 +0.86% OPUS531 +2.07% ANY7,500 +1.33% AUTOWALLIS152 -0.66% WABERERS5,020 0% BUMIX9,325.1 +0.17% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,136.96 -0.24% BUX99,549.48 -0.55% MTELEKOM1,846 -0.11% MOL2,750 -0.8% OTP29,020 -1.34% RICHTER9,875 +0.86% OPUS531 +2.07% ANY7,500 +1.33% AUTOWALLIS152 -0.66% WABERERS5,020 0% BUMIX9,325.1 +0.17% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,136.96 -0.24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
szolgáltatások
lakossági fogyasztás
kínai gazdaság

Ez Kína nagy terve, hogy berobbantsa a gazdaságát: az egész világ drukkol

A belső kereslet élénkítésére tett pekingi erőfeszítések eddig nem igazán jártak sikerrel, a lanyha munkaerőpiac és az ingatlanpiaci válság inkább megtakarításra ösztönözte a lakosságot. Kína most a szolgáltatási kínálat növelésével próbálja meg költekezésre bírni állampolgárait.
D. GY.
2025.09.22., 07:11

Kína széles körű intézkedéseket jelentett be a belföldi kereslet élénkítésére a szolgáltatások – például a sport és a szórakozás – fogyasztásának ösztönzésével. Ez a legújabb kísérlet arra, hogy segítsék a lassuló növekedéssel küzdő gazdaságot.

Kína mozi kínai mozi kínai film
Plakátok egy pekingi moziban – Kína igyekszik a szolgáltatások felé terelni a lakossági fogyasztást / Fotó: NurPhoto via AFP

A múlt héten a Kereskedelmi Minisztérium és több más hivatal által közzétett terv nem tartalmaz további forrásokat vagy támogatásokat a szolgáltatási szektor számára. Azonban a 19 pontban megfogalmazott intézkedések azt jelzik, hogy a kormány költségvetését az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztésére fordítja, és ösztönzi a bankokat arra, hogy több hitelt nyújtsanak a szolgáltatók, illetve a fogyasztók számára.

Eddig nem igazán működött a gazdasági modellváltás

Peking igyekszik valahogy áthidalni azt az egyensúlytalanságot, ami az ipari termelés növekedése a lakossági költekezés, a kiskereskedelmi forgalom között mutatkozik. Ugyan mindkét területen lassul a dinamika, azonban a kiskereskedelmi forgalom lényegesen lassabb ütemben nő, mint az ipari termelés. Ez azt jelenti, hogy az iparban megtermelt jövedelmeket a lakosság nem költi el, hanem megtakarítja. 

Az új kezdeményezés részeként 

Kína meghosszabbítja a múzeumok és turisztikai helyszínek nyitvatartási idejét, több sporteseményt rendez, és több vállalatnak engedélyezi a belépést olyan iparágakba, mint a csúcskategóriás egészségügyi ellátás

– derül ki a CCTV állami műsorszolgáltató által közzétett akciótervből. Emellett Peking kiterjeszti a vízummentességet további országokra, kiegészítve a már több tucat nemzettel kötött hasonló megállapodásokat.

A kínai gazdaság augusztusban második egymást követő hónapban lassult, ami a belföldi kereslet gyengülésének jele. Peking erőfeszítései, hogy a fogyasztás felé tereljék a gazdaságot, eddig nem jártak túl sok sikerrel, mivel a munkaerőpiac gyenge maradt, az ingatlanpiac pedig továbbra is mélyrepülésben van. 

Eközben a szolgáltatások fogyasztása a döntéshozók számára kulcsfontosságú területté vált. A kormány támogatásokat nyújt a fogyasztási cikkekhez, a szolgáltatási szektor viszont további keresletet szabadíthat fel – különösen az olyan területeken, mint a turizmus és a szórakozás, amelyek jelenleg nem elégítik ki teljes mértékben a fogyasztói igényeket.

Kína igyekszik a szolgáltatások felé terelni a fogyasztást

A kínai jegybank augusztusi, legutóbbi negyedéves monetáris politikai jelentésében rámutatott: más országok tapasztalata szerint a jövedelmek növekedésével a fogyasztás szerkezete fokozatosan a termékekről a szolgáltatások felé tolódik. 2024-ben a szolgáltatások fogyasztása Kína háztartási kiadásainak valamivel több mint 46 százalékát tette ki. 

Még mindig jelentős növekedési lehetőség van

– áll a jelentésben.

Kapcsolódó

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
expozé

Orbán Viktor ma elárul egy olyan dolgot, amire mindenki várt – órák vannak hátra, ennek már „ideje volt"

A miniszterelnök napirend előtti beszédével megkezdődik az őszi parlamenti ülésszak hétfőn.
7 perc
Byd

Ez sokkolta a Szegeden gyárat építő BYD-et: kiszállt a világ leghíresebb befektetője, minden részvényét eladta – óriási üzletet csinált

Újabb csapás érte a legnagyobb kínai elektromosautó-gyártót az öldöklő árverseny által okozott árfolyamesés közepette. A legendás befektető, Warrenn Buffett cége, a Berkshire Hathaway teljesen kiszállt a BYD-ből, amelyben még 2008-ban szerzett részesedést.
2 perc
körfűrész

Forradalmi technológia: balesetek tízezreit akadályozná meg – mégis betiltották a bevezetését

A szabályozás végül kikerült a tervezetből.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu