Az ukrajnai tojások botrányt keltettek Franciaországban – tiltott antibiotikumokról, nem szabványos termelési módszerekről panaszkodnak

A francia tojásipari szervezet, a CNPO figyelmeztette a hatóságokat, hogy az országban számos nagy szupermarket több százezer Ukrajnából származó tojást árul, ahol nem tartják be az európai baromfitelepekre vonatkozó szabványokat és a hímnemű csibék levágására vonatkozó francia tilalmat – írja a Poultry World. A CNPO azt is jelezte, hogy az ukrán tojások olyan antibiotikumokat tartalmazhatnak, amelyek tiltottak Európában.

A franciák szerint sötét árny vetül az ukrán tojásra / Fotó: NurPhoto via AFP

A szervezet szerint legalább négy, az országból Szlovákián és Lengyelországon keresztül az EU többi részébe exportált tojás ellenőrzése kimutatta az emberi egészségre veszélyesnek tekintett anyagok jelenlétét.

Szigorítani kellene az ellenőrzéseket

Anne Genevard mezőgazdasági miniszter közvetlen válaszként már levelet küldött az Európai Bizottságnak, amelyben a higiéniai ellenőrzések további szigorítását követeli Franciaországban és az Európai Unióban egyaránt. Azt is kéri, hogy tiltsák be az EU-ban tiltott anyagokat tartalmazó tojások importját.

Az Ukrajnából importált tojások száma nem túl magas, de a szimbólum erős – mondta Genevard a CNPO panaszaira reagálva.

Nemzeti élelmiszer-szuverenitásunk azt jelenti, hogy előnyben részesítjük a francia termelést az importált termékekkel szemben, amelyek nem tartják tiszteletben sem a normáinkat, sem a fogyasztók elvárásait

– tette hozzá.

Keresleti piacra érkezik az ukrán tojás

A panaszok egy olyan időszakban érkeznek, amikor a tojás iránti kereslet továbbra is növekszik, mivel

a fogyasztók a magas infláció idején viszonylag olcsó fehérjeforrásnak tartják a tojást.

Ez a nagy kereslet arra kényszerítette az ország egyes szupermarketjeit, hogy nagyobb mennyiségű tojást importáljanak, a francia termelők csalódására.

Az értékesített mennyiség idén eddig 5 százalékkal nőtt, ami mintegy 350 millió tojással többet jelent, mint a tavalyi év azonos időszakában.

„Teljes mértékben képesek vagyunk ellátni a nagy szupermarketeket” – mondta Yves-Marie Beaudet, a CNPO elnöke.