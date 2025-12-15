Deviza
Nem akárki árulta el, mit mondott Orbán Viktor a lengyeleknek az oroszokról: „Őszinte volt” – Nawrockit megfedte a legendás politikus

A fő lengyel ellenzéki párt elnöke egy interjúban beszélt a december eleji magyarországi látogatás körülményeiről és az elmaradt államfői találkozóról. A PiS elnöke szerint Karol Nawrocki rekaciója túlzó volt. Orbán Viktor kapcsán hangsúlyozta, hogy a lengyel-magyar együttműködés több kérdésben továbbra is fennáll.
VG/MTI
2025.12.15, 21:25
Frissítve: 2025.12.15, 21:38

„Kissé túlzott reakció volt Karol Nawrocki részéről, hogy a varsói államfői hivatal által bejelentett eredeti tervekkel szemben a lengyel elnök december elején magyarországi látogatásán nem találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel” – jelentette ki Jaroslaw Kaczynski, a fő lengyel ellenzéki párt elnöke hétfőn.

A Jog és Igazságosság (PiS) párt elnöke a Kanal TAK! új lengyel konzervatív Youtube-csatornán sugárzott terjedelmes interjúban válaszolt a műsorvezető és a nézők kérdéseire, köztük arra, mit gondol a Nawrocki-Orbán találkozó elmaradásáról.

„Úgy gondolom, hogy ez egy kissé túlzott reakció volt” – jelentette ki Kaczynski, hozzátéve: megérti Nawrocki elnököt, aki „nyilvánvaló okokból nem volt jelen” a 2016 januárjában a dél-lengyelországi Nedec várában tartott, magas szintű lengyel-magyar találkozón. Az akkor a fő lengyel kormányzó párt élén álló Jaroslaw Kaczynski és Orbán Viktor Nedecen „egész napos megbeszélések után azonosították a köztük lévő különbségeket is” – idézte fel a PiS elnöke.

Hozzátette: ezek a különbségek „jelentősek, de semmiképpen sem csökkentik az együttműködésünk fontosságát azokban a kérdésekben, melyekben egyetértünk”. Az egyik ilyen különbség az Oroszország iránti viszonyt érintette – számolt be Kaczynski, hozzáfűzve: 

Orbán ebben őszinte volt, és azt mondta: uraim, eltérő tapasztalataink vannak Oroszországgal és Németországgal.

Ez viszont nem akadályozza a lengyel-magyar együttműködést a nemzeti szuverenitás, a „normális erkölcsi értékek” védelmében, az Egyesült Államok iránti viszonyban – hangsúlyozta Kaczynski.

Leszögezte: a december eleji találkozót illetően Karol Nawrocki „más döntést hozott, ez már megtörtént, nincs értelme tovább ragozni”. Lengyelország és Magyarország történelmi tapasztalatában „ebben a konkrét kérdésben óriási a különbség”, a lengyel államfő részéről „emiatt született a szóban forgó döntés” – állapította meg a PiS elnöke.

