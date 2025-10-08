Deviza
Magyarország nincs egyedül, megmondta az európai lakosság, mit gondol az orosz gáz betiltásáról – ez a többség akarata

A Századvég Európa Projekt kutatása szerint az uniós polgárok többsége nem támogatja, hogy az orosz gáz helyett amerikai cseppfolyósított gázt használjanak. A társadalmi támogatottság hiánya mellett a cserének komoly gazdasági és versenyképességi következményei is vannak, mivel az amerikai LNG lényegesen drágább lesz az EU-ban, mint az orosz vezetékes gáz volt.
2025.10.08, 07:47
Frissítve: 2025.10.08, 08:34

Az európaiak jelentős része elutasítja, hogy az EU a vezetékes orosz gázt drágább amerikai cseppfolyósított gázra cserélje, mivel ez az energiaárak növekedéséhez és az európai versenyképesség csökkenéséhez vezetne – közölte a Századvég.

Fotó: Anadolu via AFP

A Századvég Európa Projekt kutatása szerint az uniós polgárok 54 százaléka nem tartja elfogadhatónak az orosz gázt amerikai cseppfolyósított gázra cserélni. A vélemény megosztja az országokat: a skandináv és balti államokban inkább támogatott a váltás, míg Kelet-Közép-Európában (Magyarország, Bulgária, Görögország) az elutasítás erősebb.

Érdekesség, hogy a kérdés leginkább azoknak a tagállamoknak (Franciaország, Spanyolország, Belgium) a lakosságát osztja meg, amelyek jelenleg is nagy mennyiségben vásárolnak orosz gázt, de azt nem vezetékes, hanem cseppfolyósított formában teszik.

 

A Századvég emlékeztet: az orosz–ukrán háború után az EU jelentősen csökkentette vezetékes orosz gázimportját. A kieső mennyiséget nagyrészt az Egyesült Államokból érkező cseppfolyósított gázszállítmányok megnövekedett volumene pótolta, így 2023-ra az Egyesült Államok vált az unió legnagyobb LNG-beszállítójává.

Az amerikai piacszerzés várhatóan a jövőben is folytatódik: az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ugyanis vállalta, hogy az EU a jövőben 750 milliárd euró értékben fog amerikai energiahordozókat vásárolni. A megállapodás teljesítéséhez a közösségnek a jelenlegi többszörösére kellene bővítenie az Egyesült Államokból érkező LNG-importját.

Ez EU így egy újabb, drágább függésbe sodródik, amely markánsan visszaveti a gazdasági teljesítőképességét. A Draghi-jelentés tanulsága: az unió egyik legsúlyosabb versenyképességi problémája, hogy az európai vállalatoknak többszörös energiaárakat kell fizetniük az Egyesült Államokban működő cégekhez képest. 

A kedvezőtlen gazdasági következmények ellenére az Európai Bizottság továbbra is legfontosabb energiapolitikai prioritásának tekinti az orosz energiahordozók örökös és teljes körű kitiltását az EU-ból, így a növekvő amerikai LNG-beszerzések mellett is kitart.

