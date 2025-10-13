Deviza
Madagaszkár
Z generáció
puccs
tüntetés

Összeomlik az ország, amelynek magyar királya volt - az elnök már elmenekült

Elképesztő gazdasági problémák után a politikai összeomlás felé tart az afrikai ország, amelynek – ismert történet – valaha magyar királya is volt. Madagaszkár forrong, elnöke elmenekült. Újabb feltörekvő ország, amelyet feje tetejére állit a Z generáció – vajon hová fut ki ez a trend?
Pető Sándor
2025.10.13, 17:41
Frissítve: 2025.10.13, 18:10

A feje tetején áll Antananarivo. Az afrikai köztársaságot, Benyovszky Móric egykori királyságát, zűrzavarba taszította a Z generáció elégedetlensége, mint a feltörekvő országok közül több másikat is. A négy hete tartó erőszakos és véres megmozdulások eredménye: Madagaszkárról egy francia katonai repülőgépen vasárnap kimenekítették Andry Rajoelina elnököt. 

Madagaszkár forrong, akárcsak Benyovszky idejében, az elnököt elmenekítették a franciák
Madagaszkár forrong, akárcsak Benyovszky idejében, az elnököt elmenekítették a franciák / Fotó: AFP

A Radio France International eleddig megerősítetlen információja, hogy erre Emmanuel Macron közbeavatkozására került sor, a Bloomberg jelentése szerint még nem kommentálta a fejleményeket a francia elnöki hivatal és külügyminisztérium. A madagaszkári francia követség kizárta, hogy katonai beavatkozás történjék az egykori francia gyarmaton.

Madagaszkár népessége akkora, mint a cseh, osztrák és a magyar együtt, területre még hozzácsaphatjuk Lengyelországot, gazdaságilag pedig a rengeteg természeti kincsekkel megáldott ország az egyik legszegényebb a világon, a Világbank szerint tízből nyolc lakója a szegénységi küszöb alatt él.

Madagaszkár forrong, akárcsak Benyovszky idejében, az elnököt elmenekítették a franciák
Fotó: AFP

Ezt elégelték meg a fiatal tüntetők, akikre átragadt a Z generáció más feltörekvő országokban – Marokkóban, Indonéziában, Nepálban és Kenyában – tapasztalt izgalma a korrupció és szegénység kontrasztja miatt, amelyet a közösségi média táplál. A madagaszkári fiatalok megmozdulásai a múlt hónapban kezdődtek a víz- és áramszünetek miatt. A tüntetők a biztonsági erőkkel is összecsaptak, eddig legalább 22 a halálos áldozatok száma.

Madagaszkár: az elnök katonái a Z generációs tüntetők mellé álltak

Rajoelina elnöktől, aki fiatal korában antanarivói klubokban volt DJ, már távol van ez a generáció. A most 51 éves politikus 2009-ben ragadta magához a hatalmat a hadsereg támogatásával. 2014-ben lemondott, de 2018-ban megnyerte a választásokat, és visszatért az elnöki székbe, majd 2023-ban egy vitatott szavazáson újabb mandátumot nyert. 

A hét végén a megmozdulásokban történt egy fordulat, ami az elnök elmeneküléséhez vezethetett. Egy elit katonai egység, a Capsat  – amely 16 éve kulcsszerepet játszott abban, hogy Rajoelina hatalomra került – a tüntetők oldalára állt. 

Rajoelina elnök nem várta meg, amíg hozzá is elérnek a lángok
Rajoelina elnök nem várta meg, amíg hozzá is elérnek a lángok / Fotó: AFP

Már rég nem gyarmat, de a külföldi multik és a puccsok földje

A szigetországban már több alkalommal történt katonai puccs, mióta 1960-ban függetlenné vált Franciaországtól.

Gazdaságában kiemelkedő szerepet töltenek be külföldi befektetők, exportjuk az ország bevételének több mint felét adja, a nyereség jórészt külföldre áramlik.

A japán Sumitomo Corp. működteti az Ambatovy nikkelbányát, és a brit-ausztrál Rio Tinto Plc-nek hatalmas bányája van, amely rengeteg fajta termékhez szállít alapanyagot a világpiacon. A világ vaníliatermelésének 70-80 százalékát Madagaszkár adja.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
