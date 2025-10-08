Milliárdos üzlet dőlt be, lehet sosem készülnek el az új hadihajók: hatalmas botrány van kibontakozóban Horvátországban

A horvát kormány 2014-ben állapodott meg a Brodosplit hajógyárral öt egyforma part menti járőrhajó építéséről. A szerződés értelmében a spliti üzemnek öt év alatt kellett volna legyártania a hajókat, melyek árát egyenként nettó 10,2 millió euróban határozták meg. A hadihajók építése azonban a kezdetektől fogva nehezen ment, ezért a tervezettnél jóval később, csak 2018-ban tudták átadni az első, Omiš névre keresztelt járművet.

Képük illusztráció / Fotó: AFP

A 43,25 méter hosszú járőrhajó fő fegyvere egy 30 milliméteres automata gépágyú, de emellett két darab 12,7 milliméteres géppuska és négy légvédelmi rakétarendszer is helyet kapott a fedélzetén. Zágráb elégedett volt a haditengerészet legújabb eszközével, ezért szemet hunyt a késés felett. A helyzet viszont a COVID-járvány és az ukrajnai háború hatására tovább romlott, ezért a Brodosplit nem tudta tartani a költségkeretet, a zágrábi kormány pedig nem hajlott a kompromisszumra. A felek 2023-ban végül abban állapodtak meg, hogy az addigra 95 százalékban elkészült, Umag névre keresztelt hajót 13 millió euróért fejezi be a cég, a többiről pedig majd új megállapodást kötnek. Az Umag végül az idei év elején elkészült, a további tárgyalások viszont zátonyra futottak.

Három hajó sorsa bizonytalan

A Brodosplit fokozatosan kezdte meg a megrendelt hajók elkészítését, így jelenleg három félkész hajótest is sorsára hagyva várja a jobb időket a gyár hangáraiban. A vállalat igazgatója szerint a hajók építési költségei több mint a kétszeresére nőttek, ami azt jelenti, hogy az anyag és a munkadíj megfizetése után egyenként 23,3 millió euróba kerülne egy hajó. A piaci értéke pedig egy ilyen felszereltségű őrhajónak jelenleg 28,5 millió euró. A kormány viszont hallani sem akar ekkora összegekről, ezért a kivitelező felbontotta a szerződését a haditengerészettel. Az előleget azonban a kormány kifizette, így jelenleg mindkét fél a magáénak szeretné a hangárokban pihenő torzókat. A gyár minél előbb el szeretné őket adni, mert részben ezen projekt, részben más problémák miatt nehéz anyagi helyzetbe került. A kormány viszont nemzetbiztonsági okokra hivatkozva a sajátjának tekinti a félkész hajókat. A védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy ha nem sikerül megállapodni a kivitelezővel, akkor jogi úton fogják birtokba venni a maradék három, részben elkészült hadihajót.