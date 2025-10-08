Deviza
EUR/HUF391.39 -0.43% USD/HUF337.27 0% GBP/HUF451.47 -0.27% CHF/HUF420.34 -0.46% PLN/HUF92.04 -0.41% RON/HUF76.83 -0.35% CZK/HUF16.06 -0.38% EUR/HUF391.39 -0.43% USD/HUF337.27 0% GBP/HUF451.47 -0.27% CHF/HUF420.34 -0.46% PLN/HUF92.04 -0.41% RON/HUF76.83 -0.35% CZK/HUF16.06 -0.38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,811.05 +0.46% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL2,764 -0.58% OTP30,000 +1.18% RICHTER10,290 +0.49% OPUS532 -2.74% ANY7,360 +1.66% AUTOWALLIS158.5 +0.63% WABERERS4,910 -0.2% BUMIX9,513.56 +0.56% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,198.34 +0.54% BUX101,811.05 +0.46% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL2,764 -0.58% OTP30,000 +1.18% RICHTER10,290 +0.49% OPUS532 -2.74% ANY7,360 +1.66% AUTOWALLIS158.5 +0.63% WABERERS4,910 -0.2% BUMIX9,513.56 +0.56% CETOP3,516.42 +0.54% CETOP NTR2,198.34 +0.54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hadászat
Horvátország
hadihajó

Milliárdos üzlet dőlt be, lehet sosem készülnek el az új hadihajók: hatalmas botrány van kibontakozóban Horvátországban

Több mint tíz év után a spliti hajógyár felbontotta a szerződését a horvát haditengerészettel, miután nem tudtak megegyezni a 2014-ben megrendelt hadihajók végső áráról. A félkész járművek sorsáról viszont óriási vita van, ugyanis mindenki magának akarja őket.
Hordósi Dániel, Zágráb
2025.10.08, 18:25

A horvát kormány 2014-ben állapodott meg a Brodosplit hajógyárral öt egyforma part menti járőrhajó építéséről. A szerződés értelmében a spliti üzemnek öt év alatt kellett volna legyártania a hajókat, melyek árát egyenként nettó 10,2 millió euróban határozták meg. A hadihajók építése azonban a kezdetektől fogva nehezen ment, ezért a tervezettnél jóval később, csak 2018-ban tudták átadni az első, Omiš névre keresztelt járművet. 

Képük illusztráció / Fotó: AFP

A 43,25 méter hosszú járőrhajó fő fegyvere egy 30 milliméteres automata gépágyú, de emellett két darab 12,7 milliméteres géppuska és négy légvédelmi rakétarendszer is helyet kapott a fedélzetén. Zágráb elégedett volt a haditengerészet legújabb eszközével, ezért szemet hunyt a késés felett. A helyzet viszont a COVID-járvány és az ukrajnai háború hatására tovább romlott, ezért a Brodosplit nem tudta tartani a költségkeretet, a zágrábi kormány pedig nem hajlott a kompromisszumra. A felek 2023-ban végül abban állapodtak meg, hogy az addigra 95 százalékban elkészült, Umag névre keresztelt hajót 13 millió euróért fejezi be a cég, a többiről pedig majd új megállapodást kötnek. Az Umag végül az idei év elején elkészült, a további tárgyalások viszont zátonyra futottak.

Három hajó sorsa bizonytalan

A Brodosplit fokozatosan kezdte meg a megrendelt hajók elkészítését, így jelenleg három félkész hajótest is sorsára hagyva várja a jobb időket a gyár hangáraiban. A vállalat igazgatója szerint a hajók építési költségei több mint a kétszeresére nőttek, ami azt jelenti, hogy az anyag és a munkadíj megfizetése után egyenként 23,3 millió euróba kerülne egy hajó. A piaci értéke pedig egy ilyen felszereltségű őrhajónak jelenleg 28,5 millió euró. A kormány viszont hallani sem akar ekkora összegekről, ezért a kivitelező felbontotta a szerződését a haditengerészettel. Az előleget azonban a kormány kifizette, így jelenleg mindkét fél a magáénak szeretné a hangárokban pihenő torzókat. A gyár minél előbb el szeretné őket adni, mert részben ezen projekt, részben más problémák miatt nehéz anyagi helyzetbe került. A kormány viszont nemzetbiztonsági okokra hivatkozva a sajátjának tekinti a félkész hajókat. A védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy ha nem sikerül megállapodni a kivitelezővel, akkor jogi úton fogják birtokba venni a maradék három, részben elkészült hadihajót.

Új hadihajót is vennének

Ezzel egy időben Zágráb két komolyabb hadihajó vásárlását is tervezi. A hírek szerint a haditengerészet helikopterek fogadására is alkalmas, úgynevezett korvettek beszerzésén dolgozik. Korábban felmerült, hogy ezeket is a horvát hajógyáraktól rendeljék, de a járőrhajók esete miatt Zágráb már csakis külföldi partnerekben gondolkodik. Az 1,6 milliárd eurós üzletre nyolc ország, tizenkét hajógyárából érkezett ajánlat, a pontos részletek viszont egyelőre nem nyilvánosak.  

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu