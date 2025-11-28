Több mint ezer sértett, nulla kompenzáció — az online jegyhamisítás virágzó iparába tipor a magyar rendőrség

Járdányi Barna, a Ticketpro Hungary Kft. ügyvezető igazgatója és dr. Töreki Sándor vezérőrnagy tartottak sajtótájékoztatót az idén tömegesen megjelent digitális jegyeladási csalásokról és együttműködési megállapodásukról.

A tömegessé szaporodott digitális jegyeladási csalásokért a Funcode vállalat tulajdonosa a ORFK-hoz fordult segítségért / ORFK Kommunikációs Szolgálat

Fényes kilátások a digitális világban

A novemberi Black Friday alkalmával különösen kiemelt szerepet kap a jegyeladások csalásainak kérdése, amiért a legtöbben feljelentés nélkül elfogadják az anyagi veszteséget, azonban lenne lehetőség teljes kármentesítésre is. A hamisított belépők problémája az elmúlt években olyan méreteket öltött, hogy a rendőrség és a jegyértékesítési piac egyik meghatározó szereplője, a Funcode vezérigazgatója, Járdányi Barna

2025 nyarán együttműködési megállapodást kötött a visszaélések visszaszorítása érdekében.

A partnerség céljai a közös kommunikációra, a lakosság tudatosságának növelésére és a bűnfelderítés hatékonyságának növelésére épülnek – egy olyan korban, amikor egyetlen kattintás árnyéka vetülhet egy teljes koncertre váró közösségre.

Nagy bajban a határátkelők – országos informatikai probléma okoz fennakadás

Nincs feljelentés, így nincsen csalásra utaló nyom

A vezérőrnagy hangsúlyozta: a sértettek túlnyomó többsége nem tesz feljelentést, így az esetek jelentős része rejtve marad. A jelenség nem új, csupán felerősödött: a digitális korszak előtt a hamisítók fizikai védjegyekkel – UV-reaktív tintákkal, fémszállal – próbálták meg kijátszani a rendszert. Az online értékesítés elterjedésével azonban a visszaélések sokkal könnyebbé váltak. A PDF-ben érkező jegyek, a könnyen továbbküldhető QR-kódok olyan terepet nyitottak, ahol egy technikailag gyenge, mégis kíméletlenül hatékony csalás is százakat téveszthet meg.

Coldplay-koncerteken csúcsosodott ki a probléma

A 2024-es, minden eddiginél nagyobb érdeklődéssel övezett Coldplay-koncertek különösen kiemelték a jegyhamisítási probléma súlyát Magyarországon. A közel 160 ezer értékesített belépő mellett tömegesen bukkantak fel az érvénytelen vagy hamisított jegyek.

A beléptetésnél sorra buktak el a sokszorosított QR-kódok, és a kapuk előtt rekedt rajongók tömegei szembesültek azzal, hogy nem a koncertre, hanem a rendőrségre vezet útjuk.

A rendőrség és a Funcode közös munkája ezen a tapasztalati halmazon indult el. Számos nyomozás indult: jelenleg 142 büntetőeljárás van folyamatban, amelyekhez ezernél is több sértett kapcsolódik. Összesen 59 elkövető ellen indult eljárás, köztük egy 27 éves férfi ellen, aki novemberben előzetes letartóztatásba került üzemszerű jegyhamisítás miatt.

A rendőrök fizikai jelenléte azonban csak annak megnyugtató, akinek a jegye zöldutat ad a koncert helyszínén. A sértettek kompenzációjára továbbra sincs működő, rendszerszintű gyakorlat.

A legjobb spórolás, ha nem vernek át

A vezérőrnagy hangsúlyozta, hogy a jegyhamisítás vagyongeneráló bűncselekmény, így adott lenne a lehetőség arra, hogy a bűnösen szerzett vagyont a károsultak kártalanítására fordítsák a hatóságok. A gyakorlatban azonban ez egyelőre még csak fényes kilátásokra ad okot.

Még egy sértett sem kapta vissza a digitális koncertjegyvásárlás közben elcsalt vagyonát,

amely nem az együttműködés sikerességét minősíti, hanem a feljelentésig el sem jutó tömegek mentalitásáról ad képet. Részben azért, mert nem bíznak abban, hogy valaha visszakaphatják a pénzüket.