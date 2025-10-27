Deviza
Ezekben a városokban a legdrágább taxizni, jobb, ha tudják a magyarok: sokkolók a tarifák Budapesthez képest

Akadnak olyan városok, ahol kétszer is érdemes meggondolni, mielőtt az ember taxiba ül, ugyanis igencsak borsosak a tarifák. A Deutsche Bank Mapping the World’s Prices 2025, azaz A világ árainak feltérképezése című – immár kilencedik alkalommal megjelenő – tanulmány, többek közt a taxiszolgáltatások árai alapján is rangsorolja a világ nagyvárosait. Mutatjuk a listát.
VG
2025.10.27, 19:13
Frissítve: 2025.10.27, 19:38

A Deutsche Bank Mapping the World’s Prices 2025 című elemzése 69 település árait hasonlítja össze Abu-Dzabitól egészen Zürichig, hogy kiderítse, hol a legdrágább a bérleti díj, az éjszakai élet vagy éppen a taxiszolgáltatás. A taxiárak vizsgálata során a kutatás a helyi taxitarifákat és az alkalmazásalapú fuvarszolgáltatások díjait egyaránt figyelembe veszi. Így alakult ki a rangsor, amelyből kiderül, hol a legdrágábbak vagy éppen a legolcsóbbak a taxiszolgáltatások.

Mutatjuk, mely városokban a legdrágább a taxi. Fotó: NurPhoto via AFP /
Mutatjuk, mely városokban a legdrágább a taxi / Fotó: NurPhoto via AFP / Jakub Porzycki

Ezekben a városokban a legdrágább a taxi

A Deutsche Bank elemzése azt vizsgálta, hogy mennyibe kerül egy átlagos öt kilométeres út világszerte, figyelembe véve az egyes városokban a helyi taxik szokásos tarifáját. 

A lista élén Zürich, Svájc áll, ahol egy rövid, 5 kilométeres út 27,30 dollárba (kb. 10 100 forintba) kerül. A másik véglet az egyiptomi Kairó, ahol viszont a világon a legolcsóbb taxizni. Ugyanez a távolság ott mindössze 1,90 dollárba (kb. 700 forintba) kerül.

Íme a 10 város, ahol igazi luxus a taxizás:

  1. Zürich, Svájc 27,30 dollár, kb. 10 100 forintba kerül egy átlagos 5 kilométeres út
  2. Párizs, Franciaország 26,50 dollár, kb. 9800 forint
  3. Luxembourg, Luxemburg 26,00 dollár, kb. 9600 forint
  4. Genf, Svájc 25,10 dollár, kb. 9300 forint
  5. London, Egyesült Királyság 23,10 dollár, kb. 8550 forint
  6. Milánó, Olaszország 22,40 dollár, kb. 8290 forint
  7. Brüsszel, Belgium 22,10 dollár, kb. 8180 forint
  8. Amszterdam, Hollandia 21,70 dollár, kb. 8030 forint
  9. München, Németország 20,90 dollár, kb. 7730 forint
  10. Koppenhága, Dánia 20,90 dollár, kb. 7730 forint

A rangsorból továbbá az is kiderült, hogy az indiai városok kifejezetten pénztárcabarátok, például Delhiben 2 dollár (kb. 740 forint), Mumbaiban pedig 2,10 dollár (kb. 780 forint) az átlag. Sőt, Délkelet-Ázsia városai is a világ legolcsóbbjai közé tartoznak taxizás szempontjából. Manilában, a Fülöp-szigetek fővárosában 2,3 dollárért (kb. 850 forint), míg az indonéz fővárosban, Jakartában 2,40 dollárért (kb. 890 forintért) taxizhatunk.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
