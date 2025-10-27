Ezekben a városokban a legdrágább taxizni, jobb, ha tudják a magyarok: sokkolók a tarifák Budapesthez képest

A Deutsche Bank Mapping the World’s Prices 2025 című elemzése 69 település árait hasonlítja össze Abu-Dzabitól egészen Zürichig, hogy kiderítse, hol a legdrágább a bérleti díj, az éjszakai élet vagy éppen a taxiszolgáltatás. A taxiárak vizsgálata során a kutatás a helyi taxitarifákat és az alkalmazásalapú fuvarszolgáltatások díjait egyaránt figyelembe veszi. Így alakult ki a rangsor, amelyből kiderül, hol a legdrágábbak vagy éppen a legolcsóbbak a taxiszolgáltatások.

Mutatjuk, mely városokban a legdrágább a taxi / Fotó: NurPhoto via AFP / Jakub Porzycki

Ezekben a városokban a legdrágább a taxi

A Deutsche Bank elemzése azt vizsgálta, hogy mennyibe kerül egy átlagos öt kilométeres út világszerte, figyelembe véve az egyes városokban a helyi taxik szokásos tarifáját.

A lista élén Zürich, Svájc áll, ahol egy rövid, 5 kilométeres út 27,30 dollárba (kb. 10 100 forintba) kerül. A másik véglet az egyiptomi Kairó, ahol viszont a világon a legolcsóbb taxizni. Ugyanez a távolság ott mindössze 1,90 dollárba (kb. 700 forintba) kerül.

Íme a 10 város, ahol igazi luxus a taxizás:

Zürich, Svájc 27,30 dollár, kb. 10 100 forintba kerül egy átlagos 5 kilométeres út Párizs, Franciaország 26,50 dollár, kb. 9800 forint Luxembourg, Luxemburg 26,00 dollár, kb. 9600 forint Genf, Svájc 25,10 dollár, kb. 9300 forint London, Egyesült Királyság 23,10 dollár, kb. 8550 forint Milánó, Olaszország 22,40 dollár, kb. 8290 forint Brüsszel, Belgium 22,10 dollár, kb. 8180 forint Amszterdam, Hollandia 21,70 dollár, kb. 8030 forint München, Németország 20,90 dollár, kb. 7730 forint Koppenhága, Dánia 20,90 dollár, kb. 7730 forint

A rangsorból továbbá az is kiderült, hogy az indiai városok kifejezetten pénztárcabarátok, például Delhiben 2 dollár (kb. 740 forint), Mumbaiban pedig 2,10 dollár (kb. 780 forint) az átlag. Sőt, Délkelet-Ázsia városai is a világ legolcsóbbjai közé tartoznak taxizás szempontjából. Manilában, a Fülöp-szigetek fővárosában 2,3 dollárért (kb. 850 forint), míg az indonéz fővárosban, Jakartában 2,40 dollárért (kb. 890 forintért) taxizhatunk.

