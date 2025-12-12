Deviza
Tb-átalakítás: bukhatják a gyerekek az ingyenes egészségügyi ellátást – ez az egyik legfájóbb pontja a Tisza-tervnek

A Magyar Péteréknek készült megszorítócsomag privatizálná az egészségbiztosítást. A magyar lakosság rosszul, a külföldi biztosítók igen jól járnának a baloldali tervvel.
Andor Attila
2025.12.12, 08:29
Frissítve: 2025.12.12, 10:51

Az adók emelésénél és a családtámogatás megvágásánál is tovább menne a Tisza Párt. Tervükben az egészségbiztosítás privatizálása is szerepel. Megszüntetnék a mostani társadalombiztosítást (tb), az állam jórészt kivonulna az egészségbiztosításból. Így a munkavállalóknak le kellene szerződniük a rendszerbe belépő új, nyilván külföldi magánbiztosítók valamelyikével, ahová a mainál jóval nagyobb összegeket kellene befizetniük – írja az Origo.

Tisza Párt
A Tisza Párt még az egészségügyet is privatizálná / Fotó: Balint Szentgallay / Nur Photo/Reuters

Mivel megszűnne az állami társadalombiztosítás, senki sem lenne többé jogosult ingyenes háziorvosi, szakorvosi vagy kórházi ellátásra. A dolgozóknak, a szülőknek, a nyugdíjasoknak minden hónapban fizetniük kellene, különben nincs orvos. Aki valamilyen okból nem tudná leróni a havi összeget a magánbiztosítónak, azt a kórház el is utasíthatná, vagy teljes árat számolhatna fel neki a kezelésért, és ez az érintett gyerekére is igaz lenne.

Jelenleg az ellátás olyan, hogy akinek van élő társadalombiztosítása, annak a 18 év alatti gyermeke is automatikusan „zöld” tajkártyával rendelkezik, tehát ellátják a háziorvosnál, a kórházban. A Tisza Pártnak készült megszorítócsomag ugyanakkor elvenné az emberektől, sőt még a gyermekektől is az ingyenes egészségügyi ellátást.

A legnehezebb helyzetbe a nyugdíjasok és az alacsony jövedelműek kerülnének. De nem járnának jobban a krónikus betegek, a cukorbetegek, az asztmások, a szívbetegek sem: utóbbiak ugyanis magasabb díjat fizetnének, és egyes kezeléseket egyáltalán nem támogatna a biztosító.

Figyelmeztetést fogalmazott meg a közelmúltban Takács Péter is. Az egészségügyi államtitkár rámutatott, hogy a Tisza gazdasági terve miatt 

kettészakadna az ország, a tb-rendszer átalakítása ugyanis visszatartaná a lakosságot attól, hogy még idejében orvoshoz forduljon 

vagy rendszeresen részt vegyen a szűrővizsgálatokon.

Nagy hatalmú biztosítócégek 

A Tisza tervei tehát egyrészt azzal járnának, hogy hatalmasra nőnének a családok terhei: havonta kellene fizetni a külföldi profitorientált biztosítóknak minden felnőtt és gyermek után. Aki nem fizetne, gyakorlatilag nem kapna ellátást – még a gyerek sem. Másrészt a biztosítótársaságok szigorúan üzleti alapon működnének, nem úgy, mint a szolidaritáson alapuló mai társadalombiztosítás. S ezek a biztosítók döntenék el:

  • ki milyen kezelést kaphat, 
  • mit engedélyeznek, 
  • ki milyen orvoshoz mehet, 
  • milyen gyógyszert támogatnak.
    A magáncégek a családok mellett az egészségügyben dolgozók kapcsán is súlyos jogosultságokat kapnának. A Tisza Párt rendszerében az orvosok és az ápolók fizetése is a profitorientált külföldi biztosítók kényének-kedvének lenne kiszolgáltatva.

