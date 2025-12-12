Európában elstartolt a Mikulás-rali, a Richter már fel is ült a trendre

A főbb amerikai részvényindexek a Nasdaq kivételével emelkedéssel zárták a csütörtöki kereskedést, miután a Federal Reserve előző nap 25 bázisponttal csökkentette a kamatlábakat. A Dow szerepelt messze a legjobban, 1,34 százalékkal került feljebb a nap végére, ráadásul napközben eddigi rekordját is megdöntötte a Wall Street első számú tőzsdemutatója.

A Richter indult meg a legnagyobb lendülettel pénteken / Fotó: Vémi Zoltán

Emellett a befektetők értékelték a legfrissebb külkereskedelmi és munkaerőpiaci jelentéseket. Az Egyesült Államok külkereskedelmi deficitje szeptemberben az augusztusihoz mérten 10,9 százalékkal, 52,8 milliárd dollárra csökkent. Az első ízben munkanélküli-segélyért folyamodók száma viszont nagyobb lett a vártnál.

Szintén csütörtökön jelentette be a Disney, hogy az OpenAI-ba egymilliárd dollárt fektet be, míg a Rivian bemutatta első saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-csipjét.

Az európai indexek is erősödtek a pénteki tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. A befektetők az Egyesült Királyság bruttó hazai termékére (GDP), ipari termelésére és kereskedelmi mérlegére vonatkozó híreket, illetve német, francia és spanyol inflációs adatokat várnak.

A frankfurti DAX nyitás előtt 0,49 százalékkal, a brit FTSE 100 0,52 százalékkal, az összeurópai Euro Stoxx 0,46 százalékkal, míg a párizsi CAC 40 0,33 százalékkal erősödött.

A német vezető indextől elemzők növekedést várnak pénteken, folytatva a csütörtöki egyértelmű fellendülést.

Elkezdődött a Mikulás-rali

– emelte ki Thomas Altmann, a QC Partners portfóliómenedzsere a dpa-AFX hírügynökség szerint.

Az Egyesült Államokban uralkodó pozitív hangulat valószínűleg Németországban is meghatározó lesz

– tette hozzá.

Idehaza is optimistán indult a hét utolsó tőzsdenapja.

A BUX azonnal 0,3 százalékos emelkedésbe, egészen 109 526 pontig lendült.