Európában elstartolt a Mikulás-rali, a Richter már fel is ült a trendre

Minden hazai blue chip emelkedéssel kezdte a pénteki kereskedést. A leggyorsabban a Richter reagált a nemzetközi tőkepiacokon kialakult kedvező hangulatra.
Murányi Ernő
2025.12.12, 09:14
Frissítve: 2025.12.12, 10:11

A főbb amerikai részvényindexek a Nasdaq kivételével emelkedéssel zárták a csütörtöki kereskedést, miután a Federal Reserve előző nap 25 bázisponttal csökkentette a kamatlábakat. A Dow szerepelt messze a legjobban, 1,34 százalékkal került feljebb a nap végére, ráadásul napközben eddigi rekordját is megdöntötte a Wall Street első számú tőzsdemutatója. 

_VEZ4431 Richter
A Richter indult meg a legnagyobb lendülettel pénteken / Fotó: Vémi Zoltán

Emellett a befektetők értékelték a legfrissebb külkereskedelmi és munkaerőpiaci jelentéseket. Az Egyesült Államok külkereskedelmi deficitje szeptemberben az augusztusihoz mérten 10,9 százalékkal, 52,8 milliárd dollárra csökkent. Az első ízben munkanélküli-segélyért folyamodók száma viszont nagyobb lett a vártnál.

Szintén csütörtökön jelentette be a Disney, hogy az OpenAI-ba egymilliárd dollárt fektet be, míg a Rivian bemutatta első saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-csipjét. 

Az európai indexek is erősödtek a pénteki tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. A befektetők az Egyesült Királyság bruttó hazai termékére (GDP), ipari termelésére és kereskedelmi mérlegére vonatkozó híreket, illetve német, francia és spanyol inflációs adatokat várnak.

A frankfurti DAX nyitás előtt 0,49 százalékkal, a brit FTSE 100 0,52 százalékkal, az összeurópai Euro Stoxx 0,46 százalékkal, míg a párizsi CAC 40 0,33 százalékkal erősödött.

A német vezető indextől elemzők növekedést várnak pénteken, folytatva a csütörtöki egyértelmű fellendülést. 

Elkezdődött a Mikulás-rali

– emelte ki Thomas Altmann, a QC Partners portfóliómenedzsere a dpa-AFX hírügynökség szerint. 

Az Egyesült Államokban uralkodó pozitív hangulat valószínűleg Németországban is meghatározó lesz

– tette hozzá.

Idehaza is optimistán indult a hét utolsó tőzsdenapja.

A BUX azonnal 0,3 százalékos emelkedésbe, egészen 109 526 pontig lendült.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A blue chipek közül az OTP-nél kitartott a csütörtöki pozitív trend, a bankpapír árfolyama 0,2 százalékkal,  34 400 forintra nőtt.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény11:00:26
Árfolyam: 34,590 HUF +270 / +0.78 %
Forgalom: 1,545,694,850 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

 

A Richter 0,8 százalékkal, 9705 forintra, a Magyar Telekom 0,5 százalékkal, 1756 forintra, míg a Mol 0,1 százalékkal, 2940 forintra drágult.

RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény10:56:28
Árfolyam: 9,710 HUF +80 / +0.82 %
Forgalom: 223,352,170 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A forint ott folytatta, ahol csütörtökön abbahagyta. Az euróval továbbra is 382,8 forint körül kereskednek a bankközi devizapiacon.

 

