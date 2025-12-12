Baklövésre készül a Mercedes, erre a modelljére lasszóval kell majd fogni a vevőt

Lehet hogy okos, de csinosnak vagy szépnek nem igazán nevezhető az a szedán, amellyel a Mercedes Kínában próbálkozik visszacsalogatni a német autóktól elpártolt, egyre népesebb vásárlóközönséget. A stuttgartiak inkább a Smart márkájuk logójával ékesítenék az új modellt, amelynek előzetes technikai dokumentációját a minap küldték meg az új autók engedélyezését végző Ipari és Információtechnológiai Minisztériumnak (MIIT), amely a szokásoknak megfelelően honlapján közzétette a leglényegesebb adatokat, s a hétvégéig adott időt a kínaiaknak arra, hogy véleményezzék a modellt.

A Mercedes és a Geely közös alkotásán kevés egyedi vonást lehet felfedezni / Fotó: CNevpost

A „társadalmi vitára” bocsátott modell sorsáról ezután döntenek, bár az esztétikai szempontok a mérlegelésénél nyilván nem vehetők figyelembe. A műszakiak viszont annál inkább.

Az üdítően fiatalos Smart márka kollekciójából minden tekintetben kilóg az #6 EHD néven futó modell. Küllemén kívül leginkább a méretével, hiszen

hossza 4906 milliméter,

szélessége 1922 milliméter,

magassága 1508 milliméter,

tengelytávja pedig 2926 milliméter.

Ezzel az #6 EHD a Smart leghosszabb autójának számít. Igaz, nem a legnagyobbnak, azt a címet az idén év elejétől a kínai piacon kapható, stílszerűen #5 EHD-nek nevezett elektromos SUV érdemli ki. Az #6 EHD egyébként két változatban szerepel a MIIT új autóterveket bemutató katalógusában, ezekben az is közös, hogy mindkettőt hibrid hajtáslánccal kínálják

A Mercedes kínai modellekkel erősít(ene)

Nyilván már az európai exportlehetőségekre is gondolva, hiszen a tölthető (plug in) hibrideket nem sújtja 43 százalékig terjedő büntetővám az Európai Unióban, mint a kínai villanyautókat. A 10 százalékos vám pedig még a szállítási költségekkel együtt is vonzóvá teheti a modellt Európában, bár az #6 EHD inkább a kínai ízlésvilágot tükrözi.

Ami nem is csoda, hiszen a Smart márka a Mercedes-Benz és partnere, egyben résztulajdonosa, a kínai Geely tervezőasztalán született. Az ötüléses szedán nem könnyűsúlyú, saját tömege 1990 és 2099 kilogramm között mozog, maximális sebessége pedig 200 kilométer per óra. A járművet egy 1,5 literes, 165 lóerős benzinmotor mozgatja, vagy a CATL illetve az Svolt által gyártott lítium-vas-foszfát akkumulátor, ezek kapacitásáról nem közöltek adatokat.