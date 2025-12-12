Deviza
EUR/HUF383.88 +0.23% USD/HUF327.23 +0.33% GBP/HUF437.83 +0.22% CHF/HUF411.52 +0.25% PLN/HUF90.82 +0.22% RON/HUF75.41 +0.27% CZK/HUF15.83 +0.06% EUR/HUF383.88 +0.23% USD/HUF327.23 +0.33% GBP/HUF437.83 +0.22% CHF/HUF411.52 +0.25% PLN/HUF90.82 +0.22% RON/HUF75.41 +0.27% CZK/HUF15.83 +0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,744.62 +0.49% MTELEKOM1,752 +0.23% MOL2,936 -0.07% OTP34,590 +0.78% RICHTER9,710 +0.82% OPUS558 +0.36% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS152 0% WABERERS5,320 -1.5% BUMIX10,033.68 -0.21% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.5 +0.01% BUX109,744.62 +0.49% MTELEKOM1,752 +0.23% MOL2,936 -0.07% OTP34,590 +0.78% RICHTER9,710 +0.82% OPUS558 +0.36% ANY7,000 -0.29% AUTOWALLIS152 0% WABERERS5,320 -1.5% BUMIX10,033.68 -0.21% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.5 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Halms
Miskolc
üzem

Mindjárt kész Magyarország következő kínai autóipari gyára, a Tesla és a Volvo alig tudja kivárni: azonnal több száz munkást vesznek fel - friss fotók az építkezésről

Már a finisben jár a Halms Hungary miskolci gyárának építése.
Andor Attila
2025.12.12, 09:27
Frissítve: 2025.12.12, 10:05

Már a finisben jár a Halms Hungary miskolci gyárának építése, a kivitelező hamarosan befejezi a munkát az épületen. Ezt követi a technológia betelepítése a jövő év első negyedében.

Halms
Halms – készül az új üzem Miskolcon

Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője szerint

 a kínai cég Miskolcon alakítja ki európai központját, 

a beruházást három ütemben valósítják meg. Az első ütem lezárásával 300 ember kezdheti meg a munkát a gyárban, ahol főként hajtásegységhez, erőátviteli és szerkezeti rendszerekhez gyártanak majd alkatrészeket a Volvo, a Tesla és más világmárkák számára.

A Volvo és a Tesla is várja, hogy elkészüljön a Halms 

A vállalat beruházásával Miskolc nagyot lép előre abban, hogy újra a térség ipari központja legyen.  A kínai cég beruházása mintegy 200 millió euróból, azaz közel 80 milliárd forintból valósul meg a vármegyeszékhelyen, és első körben háromszáz új munkahelyet teremt a 2027-es teljes beüzemelésig. A tervek szerint a gyártás beindulásával a munkahelyek száma is nőhet majd, elérve akár az ezer főt.
A Huashuo-csoporthoz tartozó Halms vállalat három ütemben valósítja meg a nagyberuházását Miskolcon a Déli Tudományos és Technológiai Parkban, a NIPÜF Zrt. ipari területén. Az első ütemben épül fel egy közel 23 ezer négyzetméteres gyáregység, amelyben legalább háromszáz embernek adnak munkát. A következő ütemekben a gyár területe eléri a százezer négyzetmétert és a dolgozói létszám a mintegy ezer munkavállalót.

A kormány júniusban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé minősítette a projektet, amivel az engedélyezési és kivitelezési eljárások gyorsítását támogatja.

Ez természetesen nem jelent könnyítést, a környezetvédelmi és iparbiztonsági előírások betartása változatlanul kötelező, csupán arról szól a döntés, hogy az adminisztrációs folyamat rövidebb legyen, hamarabb megvalósulhasson a beruházás Miskolcon.

A HALMS alumínium nagynyomású öntvényei is itt készülnek 

A cég közepes és nagyméretű alumínium nagynyomású öntvényeket és megmunkált alkatrészeket gyárt majd gépjármű-hajtásegységekhez, erőátviteli és szerkezeti rendszerekhez. A vállalat Magyarországon környezetkímélő módon kizárólag újrahasznosított alumíniumot kíván használni. A gyártás éves volumene elérheti a kétmillió darabot.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu