Deviza
EUR/HUF384.02 -0.08% USD/HUF330.69 -0.07% GBP/HUF435.73 +0.04% CHF/HUF416.84 +0.04% PLN/HUF90.94 -0.02% RON/HUF75.53 -0.15% CZK/HUF15.9 +0.04% EUR/HUF384.02 -0.08% USD/HUF330.69 -0.07% GBP/HUF435.73 +0.04% CHF/HUF416.84 +0.04% PLN/HUF90.94 -0.02% RON/HUF75.53 -0.15% CZK/HUF15.9 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autógyártó
Németország
Ford Focus
Saar-vidék
gyárbezárás
autóipar
autógyár
Ford Motors

Ez is eljött: legördül az utolsó új autó a híres németországi gyárban, nincs tovább – a Szegeden építkező BYD se menti meg

Lassan véget ér egy korszak Németországban. Napokon belül legördül az utolsó Ford Focus a saarlouisi gyártósorról, amivel a német üzem 54 év után bezárja kapuit. A Ford korábban befektetőt keresett, hogy nyitva tudja tartani az üzemet és eladásban is gondolkodott. A BYD, a Magna, a VDL Nedcar és a Vetter Pharma is ott volt potenciális vevőként, megegyezés azonban mégsem született.
VG
2025.11.17, 07:33
Frissítve: 2025.11.17, 07:42

A napokban elkészül az utolsó Ford Focus az amerikai gyártó saarlouisi összeszerelő üzemében és ezzel a gyár be is fejezi működését. Itt az elmúlt években Escortok, Caprik, Orionok, Kuga és C-Max modelleket is gyártottak – derült ki a Totalcar cikkéből.

Lassan legördül az utolsó Ford Focus is Németországban Ford Workers Go On Three Days Strike In Cologne
Lassan legördül a gyártósorról az utolsó Ford Focus is Németországban / Fotó: NurPhoto via AFP

Várhatóan november 21-én gördül le az utolsó Ford Focus, bár néhány hiányzó alkatrész miatt ez még egy-két hetet csúszhat. Az utolsó darabot Saarlouis városának adják át, ahol várhatóan a helyi múzeumba kerül majd

– mondta Markus Thal, a Ford saarlouisi üzemi tanácsának elnöke a német hírügynökségnek.

A lap információja szerint a gyárban 2022-ben még 4600 alkalmazott dolgozott. A Focus modell leállításának hírével párhuzamosan derült ki, hogy a német üzem az autógyártással is leáll, azóta pedig magas végkielégítések és átképzési programok mellett 2700-ra csökkent a dolgozói létszám. 2032-ig mindössze 1000 alkalmazottat tartanak meg, ők alkatrészgyártási területen fognak dolgozni, amíg a gyár további sorsa el nem dől.

A Ford korábban befektetőt keresett, hogy nyitva tudja tartani az üzemet és eladásban is gondolkodott. A BYD, a Magna, a VDL Nedcar és a Vetter Pharma is ott volt a potenciális vevőként, megegyezés azonban mégsem született. 

1970 és 2025 között 15,6 millió Ford készült a német gyárban.

A Ford az Egyesült Államokban sem muzsikál jól

A tisztán elektromos autók (BEV) amerikai eladásai szeptemberhez képest a Fordnál 60 százalékkal csökkentek. Az év első tíz hónapjában 1,6 millió elektromos autó fogyott a térségben, ami 4 százalékos növekedés az előző évhez képest, a trendet is figyelembe véve a vizsgált régiók közül egyedüliként Észak-Amerikában csökkenhetnek az elektromos autók eladásai.

Pedig a világ többi részén az év első tíz hónapjában ugyan mindegyik fentebb említett régiónál kevesebb, 1,3 millió elektromos autót adtak el, ám azt is érdemes megjegyezni, hogy a növekedés üteme itt volt a leggyorsabb, 48 százalékkal több villanyautó állt ugyanis forgalomba. 

Könnyen lehet tehát, hogy a három nagy autópiacon kívüli eladások az év végére megelőzik az észak-amerikaiakat. Mindez arra is utal, hogy az elektromos járművek terjedése csak az Egyesült Államokban akadhat el, a világ többi része folytatja az átmenetet.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu