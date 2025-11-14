Szó sincs arról, hogy megállt volna az elektromos autók térnyerése, ez csak az Egyesült Államokra igaz
Nem lassul az elektromos autók terjedése az Egyesült Államok határain kívül, így októberig világszerte idén már több mint 16,5 millió villanymotorral hajtott gépkocsi fogyott, ami 23 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.
A Benchmark Mineral Intelligence friss jelentése szerint októberben 1,9 millió elektromos autót helyeztek forgalomba világszerte, ami elmarad a szeptemberitől, de éves alapon továbbra is növekedést jelet. Az év kezdete óta pedig mindegyik jelentős piacon növekedés látható, köszönhetően a megfizethetőbb és közepes méretű elektromos járművek megjelenésének.
Kínában az elektromos autók már annyira elterjedtek, hogy a szektor nem szorul további támogatásra
Kínában az elektromos autók piaca havi alapon ugyan 2 százalékkal csökkent októberben, de az 1,3 millió eladott autó így is 6 százalékkal magasabb a tavalyinál, az év első 10 hónapjában együttesen pedig 22 százalékos volt a növekedés.
Az év utolsó két hónapjában pedig tovább folytatódhat az eladások szaporodása, ugyanis januártól már az autóvásárlási adót csak félig engedik el az elektromos autók után, míg december végéih a vásárlók még teljes mentességet élveznek. A támogatások csökkentése összhangban van a szektort már érettnek nyilvánító kínai elképzelésekkel.
Európában már beindult az átmenet
Európában éves szinten 36 százalékkal nőtt az elektromos autók eladásainak a száma októberben, miután a tisztán elektromos (BEV) és a plug-in hibrid (PHEV) járművek eladása 32 és 47 százalékkal nőtt. Ez azt is jelenti, hogy
idén már 3,4 millió villanyautót helyeztek forgalomba a kontinensen, amivel Európa Kína után az elektromos autók második legnagyobb piaca.
Az év kezdete óta eltelt időszakban a növekedés üteme 32 százalék volt. Havi alapon azonban 13 százalékos visszaesés tapasztalható, főként a szeptemberi erős brit adatok utáni csökkenés miatt.
Mindeközben az Európai Bizottság arról számolt be, hogy öt akkumulátor projekt tel kötöttek támogatási szerződést és novembeer 10-ig összesen 643 millió euró támogatást ítéltek meg.
Trump Amerikában gátat tudott vetni a villanyautók terjedésének, de máshol nem
Észak-Amerikában gyakorlatilag összeomlottak az elektromos autók eladásai októberben, miután szeptember 30-ig lehetett élni a vásárláshoz kapcsolódó adókedvezménnyel, ami rekordokat hozott augusztusban és szeptemberben. A jelentés kiemeli, hogy a BEV eladások szeptemberhez képest a Fordnál 60 százalékkal, a Hyundainál 77 százalékkal, a Kiánál ugyancsak 77 százalékkal, a Hondánál pedig 83 százalékkal csökkentek. Az év első 10 hónapjában 1,6 millió elektromos autó fogyott a térségben, ami 4 százalékos növekedés az előző évhez képest, a trendet is figyelembe véve így egyedüliként a vizsgált régiók közül Észak-Amerikában csökkenhetnek az elektromos autók eladásai.
A világ többi részén az év első 10 hónapjában ugyan mindegyik fentebb tárgyalt régiónál kevesebb, 1,3 millió elektromos autót adtak el, ám azt is érdemes megjegyezni, hogy
a növekedés üteme azonban itt volt a leggyorsabb, 48 százalékkal több villanyautó állt ugyanis forgalomba.
Könnyen lehet tehát, hogy a három nagy autópiacon kívüli eladások az év végére megelőzik az észak-amerikaiakat. Mindez arra is utal, hogy az elektromos járművek terjedése csak az Egyesült Államokba akadhat el, a világ többi része azonban folytatja az átmenetet.
A friss adatok a Nemzetközi Energiaügynökség jóslatát is más megvilágításba helyezik, hiszen az olajfogyasztás további növekedését jelző forgatókönyvében a szervezett egyebek mellett azzal a feltételezéssel élt, hogy az elektromos autók terjedése csak Kínában és Európában folytatódik.