Deviza
gyárbezárás
Németország
bosch

Elegük lett a német munkásoknak, fellázadtak a kirúgások ellen: 140 éves gyárat akarnak bezárni, ezren vonultak ki az üzem elé – videó

Több mint 140 éve gyártanak sütőket és páraelszívókat a bretteni Neff gyárban – de ennek 2028 elején vége lesz.
Andor Attila
2025.11.17, 07:33

Körülbelül 1000 alkalmazott aggódik a jövője miatt. Sípokkal, transzparensekkel és dobokkal mintegy 1500 ember adott hangot felháborodásának. Tiltakozásuk az anyavállalat, a BSH Hausgeräte GmbH ellen irányul, amelyhez a Neff is tartozik. A BSH, a Robert Bosch GmbH leányvállalata, úgy döntött, hogy legkésőbb 2028 elejére bezárja a bretteni gyárat.

gyárbezárás
gyárbezárásról dönt a Bosch / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP


A vállalat indokként a gyenge keresletet, a költségeket és a versenynyomást, valamint a németországi termelési hálózatának tervezett átszervezését említi.
A Neff gyár előtti parkolóban tartott tüntetésen nagy volt a részvétel. A vállalaton kívüli támogatók is csatlakoztak, hogy kifejezzék szolidaritásukat.
Jelenleg bizonytalan, hogy mit hoz a jövő az alkalmazottak számára. A város és az üzemi tanács közös megoldáskeresést sürget – hogy Bretten ne csak hosszú ipari múltra tekinthessen vissza, hanem termelési helyszínként is megőrizhesse jövőjét. Egy olyan helyszínt, ahol a gépek folyamatosan működnek, több mint 100 éve. 

Fekete napok Németországban: egyetlen döntéssel 1400 munkahely szűnik meg 

A döntés különösen a bretteni és naueni üzemeket érinti, ahol fokozatosan szűnik meg a gyártás. A Bosch leányvállalata, a BSH mintegy 1400 munkahelyet szüntet meg Németországban, miután gyengül a háztartási gépek iránti kereslet és a vásárlók egyre inkább az olcsóbb készülékek felé fordulnak.

A Bosch tulajdonában lévő BSH, Európa legnagyobb háztartásigép-gyártója, nagyszabású leépítést jelentett be: 2028-ig összesen mintegy 1400 munkahelyet számolnak fel. 

A vállalat közleménye szerint a lépés oka a kereslet visszaesése, a fogyasztói szokások átalakulása, valamint az ingatlanpiac gyengélkedése – ezek együtt a termelés és az eladások közötti egyensúly megbomlásához vezettek.
A Spiegel értesülései alapján a legnagyobb csapás a baden-württembergi Brettenben éri a dolgozókat, ahol a tűzhelyek és páraelszívók gyártása, valamint a logisztika is megszűnik 2028 első negyedévének végére. Itt 980 ember veszti el az állását. A brandenburgi Nauent sem kímélik: a mosógépgyártás 2027 közepéig áll le, ami további 440 munkahely megszűnését jelenti.

A BSH – amelyhez többek között a Siemens, a Neff és a Gaggenau márkák tartoznak – korábban a Bosch és a Siemens közös vállalata volt, ma teljes egészében a Bosch tulajdonában van.

A cégvezetés szerint a leépítés elkerülhetetlen, de „szociálisan elfogadható módon” kívánják végrehajtani a folyamatot, az üzemi tanács bevonásával.

