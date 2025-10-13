Fekete napok Németországban: egyetlen döntéssel 1400 munkahely szűnik meg – ez már nem az autóipar

A Bosch tulajdonában lévő BSH, Európa legnagyobb háztartásigép-gyártója, nagyszabású leépítést jelentett be: 2028-ig összesen mintegy 1400 munkahelyet számolnak fel. A vállalat közleménye szerint a lépés oka a kereslet visszaesése, a fogyasztói szokások átalakulása, valamint az ingatlanpiac gyengélkedése – ezek együtt a termelés és az eladások közötti egyensúly megbomlásához vezettek.

A Bosch leányvállalata, a BSH mintegy 1400 munkahelyet szüntet meg Németországban, miután gyengül a háztartási gépek iránti kereslet, és a vásárlók egyre inkább az olcsóbb készülékek felé fordulnak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A leányvállalatot is elérte a Bosch leépítési hulláma

A Spiegel értesülései alapján a legnagyobb csapás a baden-württembergi Brettenben éri a dolgozókat, ahol a tűzhelyek és páraelszívók gyártása, valamint a logisztika is megszűnik 2028 első negyedévének végére. Itt 980 ember veszti el az állását. A brandenburgi Nauent sem kímélik: a mosógépgyártás 2027 közepéig áll le, ami további 440 munkahely megszűnését jelenti.

A BSH – amelyhez többek között a Siemens, a Neff és a Gaggenau márkák tartoznak – korábban a Bosch és a Siemens közös vállalata volt, ma teljes egészében a Bosch tulajdonában van.

A cégvezetés szerint a leépítés elkerülhetetlen, de „szociálisan elfogadható módon” kívánják végrehajtani a folyamatot, az üzemi tanács bevonásával.

„A döntés egy átfogó üzleti helyzetértékelés eredménye" – mondta Matthias Metz, a BSH igazgatótanácsának elnöke, aki azonban leszögezte: minden erejükkel azon lesznek, hogy a dolgozóik számára korrekt átmenetet biztosítsanak.

A szakszervezetek viszont keményen bírálják a tervet. A Német Fémmunkások Szakszervezete (IG Metall) és a bretteni üzemi tanács átláthatóságot és valódi beleszólást követel.

Nem akarjuk, hogy átlépjenek a dolgozókon és ezrek életét tegyék tönkre. Alternatív jövőképeket és valós tárgyalásokat várunk

– nyilatkozta Kristian Kipcic-Suta, az üzemi tanács elnöke.