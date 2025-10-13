Fekete napok Németországban: egyetlen döntéssel 1400 munkahely szűnik meg – ez már nem az autóipar

A Bosch tulajdonában lévő BSH, Európa legnagyobb háztartásigép-gyártója, nagyszabású leépítést jelentett be: 2028-ig összesen mintegy 1400 munkahelyet számolnak fel. A vállalat közleménye szerint a lépés oka a kereslet visszaesése, a fogyasztói szokások átalakulása, valamint az ingatlanpiac gyengélkedése – ezek együtt a termelés és az eladások közötti egyensúly megbomlásához vezettek.
A Spiegel értesülései alapján a legnagyobb csapás a baden-württembergi Brettenben éri a dolgozókat, ahol a tűzhelyek és páraelszívók gyártása, valamint a logisztika is megszűnik 2028 első negyedévének végére. Itt 980 ember veszti el az állását. A brandenburgi Nauent sem kímélik: a mosógépgyártás 2027 közepéig áll le, ami további 440 munkahely megszűnését jelenti.
A BSH – amelyhez többek között a Siemens, a Neff és a Gaggenau márkák tartoznak – korábban a Bosch és a Siemens közös vállalata volt, ma teljes egészében a Bosch tulajdonában van.
A cégvezetés szerint a leépítés elkerülhetetlen, de „szociálisan elfogadható módon” kívánják végrehajtani a folyamatot, az üzemi tanács bevonásával.
„A döntés egy átfogó üzleti helyzetértékelés eredménye" – mondta Matthias Metz, a BSH igazgatótanácsának elnöke, aki azonban leszögezte: minden erejükkel azon lesznek, hogy a dolgozóik számára korrekt átmenetet biztosítsanak.
A szakszervezetek viszont keményen bírálják a tervet. A Német Fémmunkások Szakszervezete (IG Metall) és a bretteni üzemi tanács átláthatóságot és valódi beleszólást követel.
Nem akarjuk, hogy átlépjenek a dolgozókon és ezrek életét tegyék tönkre. Alternatív jövőképeket és valós tárgyalásokat várunk
– nyilatkozta Kristian Kipcic-Suta, az üzemi tanács elnöke.
Megszólalt a Bosch, így érinti Magyarországot a gigantikus leépítés: csak egyvalami biztos, de ennek senki se örül
A német anyavállalat drasztikus átalakításokat hajt végre, miközben a hazai autóipar történelmi fejlesztésekkel bővül. A Bosch Magyarország meg akarja védeni a munkahelyeket, de ez a piaci lehetőségektől is függ.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.