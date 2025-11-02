Súlyos zárolások a Revolutnál, magyarországi számlákat is érinthet: az oroszok elleni új EU-s szankció az oka

A Revolut blokkolja az orosz és fehérorosz ügyfelei számláit – erről az Interfax.ru számolt be. Az orosz hírügynökség szerint a brit fintech cég erről értesítéseket kezdet küldeni az érintett ügyfeleinek.

Revolut: az oroszok elleni uniós szankciók miatt zárolják a számlákat / Fotó: NurPhoto via AFP

A jelentésben egészen pontosan az áll, hogy a Revolut online bank értesítéseket küld fehérorosz és orosz ügyfeleinek

a számláik zárolásáról, amelyeket humanitárius vagy munkavállalási vízummal nyitottak uniós országokban.

Ez alapján nem lehet kizárni, hogy magyarországi számlákat is zárolhattak. Ennek kapcsán írásban érdeklődtünk a cégnél, amint választ kapunk, beszámolunk róla.

Revolut: az oroszok elleni uniós szankciók miatt zárolják a számlákat

A Revolut Bank egy engedélyezett európai bank, amelyet a Litván Köztársaságban alapítottak, és amelyet a Litván Nemzeti Bank és az Európai Központi Bank engedélyez és szabályoz, de 2015-ben az Egyesült Királyságban indult el pénzátutalási és pénzváltási szolgáltatásokat kínálva. Ma világszerte több mint 65 millió ügyfél használja a Revolut tucatnyi termékét és havonta több mint egymilliárd tranzakciót bonyolít le.

Az Interfax szerint most a Revolut arról tájékoztatta az érintett orosz, illetve fehérorosz felhasználóit, hogy

az EU 19. szankciós csomagjának megfelelően a hitelintézeteknek tilos fizetési vagy elektronikuspénz-szolgáltatásokat nyújtani orosz és fehérorosz állampolgárok részére,

kivéve, ha rendelkeznek az alábbi dokumentumok valamelyikével:

érvényes ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedély az EU, az EGT vagy Svájc tagállamában,

az EU, az EGT vagy Svájc tagállamának állampolgárságát igazoló dokumentum”.

Amint azt az Infotrans Media közlekedési portál megjegyzi, a Revolut maradt az egyetlen elérhető bank, amely európai számlát nyitott a litván és lengyel szállítmányozási vállalatoknál dolgozó fehérorosz gépkocsivezetők fizetésének fogadására.

A brit fintech startupot, a Revolutot 2015-ben alapította Londonban Nyikolaj Sztoronszkij és Vlagyiszlav Jacenko. A vállalat alkalmazását világszerte több mint 60 millió ügyfél használja.