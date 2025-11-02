Súlyos zárolások a Revolutnál, magyarországi számlákat is érinthet: az oroszok elleni új EU-s szankció az oka
A Revolut blokkolja az orosz és fehérorosz ügyfelei számláit – erről az Interfax.ru számolt be. Az orosz hírügynökség szerint a brit fintech cég erről értesítéseket kezdet küldeni az érintett ügyfeleinek.
A jelentésben egészen pontosan az áll, hogy a Revolut online bank értesítéseket küld fehérorosz és orosz ügyfeleinek
a számláik zárolásáról, amelyeket humanitárius vagy munkavállalási vízummal nyitottak uniós országokban.
Ez alapján nem lehet kizárni, hogy magyarországi számlákat is zárolhattak. Ennek kapcsán írásban érdeklődtünk a cégnél, amint választ kapunk, beszámolunk róla.
Revolut: az oroszok elleni uniós szankciók miatt zárolják a számlákat
A Revolut Bank egy engedélyezett európai bank, amelyet a Litván Köztársaságban alapítottak, és amelyet a Litván Nemzeti Bank és az Európai Központi Bank engedélyez és szabályoz, de 2015-ben az Egyesült Királyságban indult el pénzátutalási és pénzváltási szolgáltatásokat kínálva. Ma világszerte több mint 65 millió ügyfél használja a Revolut tucatnyi termékét és havonta több mint egymilliárd tranzakciót bonyolít le.
Az Interfax szerint most a Revolut arról tájékoztatta az érintett orosz, illetve fehérorosz felhasználóit, hogy
az EU 19. szankciós csomagjának megfelelően a hitelintézeteknek tilos fizetési vagy elektronikuspénz-szolgáltatásokat nyújtani orosz és fehérorosz állampolgárok részére,
kivéve, ha rendelkeznek az alábbi dokumentumok valamelyikével:
- érvényes ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedély az EU, az EGT vagy Svájc tagállamában,
- az EU, az EGT vagy Svájc tagállamának állampolgárságát igazoló dokumentum”.
Amint azt az Infotrans Media közlekedési portál megjegyzi, a Revolut maradt az egyetlen elérhető bank, amely európai számlát nyitott a litván és lengyel szállítmányozási vállalatoknál dolgozó fehérorosz gépkocsivezetők fizetésének fogadására.
A brit fintech startupot, a Revolutot 2015-ben alapította Londonban Nyikolaj Sztoronszkij és Vlagyiszlav Jacenko. A vállalat alkalmazását világszerte több mint 60 millió ügyfél használja.