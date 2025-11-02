Deviza
pénzügy
számla
szankciók Oroszország ellen
Revolut
szankciók
zárolás
Európai Unió

Súlyos zárolások a Revolutnál, magyarországi számlákat is érinthet: az oroszok elleni új EU-s szankció az oka

2025.11.02, 09:57
Frissítve: 2025.11.02, 10:10

A Revolut blokkolja az orosz és fehérorosz ügyfelei számláit – erről az Interfax.ru számolt be. Az orosz hírügynökség szerint a brit fintech cég erről értesítéseket kezdet küldeni az érintett ügyfeleinek.

Big Companies Logos revolut
Revolut: az oroszok elleni uniós szankciók miatt zárolják a számlákat / Fotó: NurPhoto via AFP

A jelentésben egészen pontosan az áll, hogy a Revolut online bank értesítéseket küld fehérorosz és orosz ügyfeleinek

a számláik zárolásáról, amelyeket humanitárius vagy munkavállalási vízummal nyitottak uniós országokban.

Ez alapján nem lehet kizárni, hogy magyarországi számlákat is zárolhattak. Ennek kapcsán írásban érdeklődtünk a cégnél, amint választ kapunk, beszámolunk róla.

Revolut: az oroszok elleni uniós szankciók miatt zárolják a számlákat

A Revolut Bank egy engedélyezett európai bank, amelyet a Litván Köztársaságban alapítottak, és amelyet a Litván Nemzeti Bank és az Európai Központi Bank engedélyez és szabályoz, de 2015-ben az Egyesült Királyságban indult el pénzátutalási és pénzváltási szolgáltatásokat kínálva. Ma világszerte több mint 65 millió ügyfél használja a Revolut tucatnyi termékét és havonta több mint egymilliárd tranzakciót bonyolít le.

Az Interfax szerint most a Revolut arról tájékoztatta az érintett orosz, illetve fehérorosz felhasználóit, hogy 

az EU 19. szankciós csomagjának megfelelően a hitelintézeteknek tilos fizetési vagy elektronikuspénz-szolgáltatásokat nyújtani orosz és fehérorosz állampolgárok részére,

kivéve, ha rendelkeznek az alábbi dokumentumok valamelyikével:

  • érvényes ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedély az EU, az EGT vagy Svájc tagállamában,
  • az EU, az EGT vagy Svájc tagállamának állampolgárságát igazoló dokumentum”.

Amint azt az Infotrans Media közlekedési portál megjegyzi, a Revolut maradt az egyetlen elérhető bank, amely európai számlát nyitott a litván és lengyel szállítmányozási vállalatoknál dolgozó fehérorosz gépkocsivezetők fizetésének fogadására.

A brit fintech startupot, a Revolutot 2015-ben alapította Londonban Nyikolaj Sztoronszkij és Vlagyiszlav Jacenko. A vállalat alkalmazását világszerte több mint 60 millió ügyfél használja.

