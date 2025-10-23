Váratlan bejelentést tett a Revolut október 23-án, ennek nagyon sokan fognak örülni Magyarországon: máris itt a nagy visszatérés

Hamarosan újra lehet kriptovalutákkal kereskedni a Revolutban, miután a vállalat megszerezte a MiCA-engedélyt. Az új Crypto 2.0 szolgáltatás több száz érme, díjmentes staking és stabilcoin-átszámítási lehetőség mellett indul, miközben a cég kriptós divíziója rekordbevételt ért el – írta a revinfo.hu.

A Revolut megszerezte a MiCA-engedélyt, így hamarosan újra lehet kereskedni kriptovalutákkal az alkalmazásban / Fotó: Valentin Baciu / shutterstock

A Revolut 2025 július elején felfüggesztette a kriptokereskedést Magyarországon, mivel még nem rendelkezett az EU új, kriptoeszközökről szóló rendelete ( MiCA) szerinti engedéllyel.

Azóta az alkalmazásban semmilyen kereskedés nem volt lehetséges, bár egyes kriptovalutákat már ki lehetett utalni külső tárcákba.

Ma viszont fordulat történt: a Revolut Digital Assets Europe vezérigazgatója, Costas Michael Linkedinen jelentette be, hogy a vállalat megkapta a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet jóváhagyását. Ennek köszönhetően a Revolut a MiCA-keretrendszer alapján immár 30 EGT-országban kínálhat kriptotermékeket ügyfeleinek.

A cég ezzel elindítja a „Crypto 2.0’" névre keresztelt új kriptoszolgáltatását, amely több mint 280 kriptovaluta kereskedési lehetőségét kínálja, díjmentes staking szolgáltatást biztosít, és stabilcoinok átváltását teszi lehetővé amerikai dollárra felár nélkül.

Kripto-aranybányán ül a Revolut

A Revolut kriptós üzletága az elmúlt időszakban robbanásszerű növekedést produkált: a vagyonkezelési divízió, amelybe a kriptokereskedelem is tartozik, éves szinten 298 százalékkal nőtt, és 674 millió dolláros bevételt ért el – írta a cég a hivatalos közleményében.

A MiCA-engedély megszerzése és a Crypto 2.0 bevezetése azt jelzi, hogy a Revolut újra aktívan kíván részt venni a digitális valuták piacán, és a következő hónapokban a magyar felhasználók számára is újra elérhetővé válhat a kereskedés.