Újra nekivágott az emelkedőnek a forint, de nem soká tartott

Az euró-dollár keresztárfolyam megint felfelé tart, momentán 1,1734 dolláron váltják az eurót.

Az Európai Központi Bank a csütörtöki kamattartás után sem okozott meglepetést sem az új előrejelzésekkel, sem a kommunikációval.

A tengerentúlon lényegesen alacsonyabb lett az infláció a vártnál, ugyanakkor még mindig homályosak valamelyest a leállások utáni előadatközlések. Emiatt az Erste szerint a várakozásokat sem feltétlenül érdemes még figyelni, vélhetően a jövő év elején állhat helyre a megszokott rendszer.

Reggel 1,171 körül nyitott a kereszt. Pénteken már nem jön ki fontos adat.

Jövő héten az amerikai konjunktúra kerül fókuszba: munkapiaci adatok és a harmadik negyedéves GDP-mutató is érkezik majd.