Újra nekivágott az emelkedőnek a forint, de nem soká tartott
Az elmúlt napok kilengései után pénteken újra nekivágott az emelkedőnek a forint. Kora délután már 387 forint alatt járt az euró kurzusa, fél 4 előtt 386,88 forintért adták a közösségi deviza egységét a bankközi devizapiacon. A kereskedés utolsó szakaszában azonban megint 387-nél gyengébb volt az árfolyam.
Miután csütörtökön 390 fölé is felszúrt a magyar deviza az euróval szemben, Kurali Zoltán, a jegybank alelnöke küldött üzeneteket a piacoknak, finomítva a keddi kommunikációt, ami valamelyest megnyugtatta a szereplőket, és 388 alá erősödött vissza a forint
– írja az Erste.
Péntek reggel 388 körül nyitott az euró-forint.
A bérdinamika lassult októberben, ugyanakkor az év első tíz hónapja a vártnál erőteljesebb kiáramlásról tanúskodik. Jövő kedden jönnek a folyó fizetési mérleg adatai a harmadik negyedévre vonatkozóan, de lényegében véget ért a hazai adatközlés 2025-re.
Forró pénzek távozhattak a forinteszközökből az elmúlt hetekben, napokban, ezzel együtt fontos lesz látni az átárazások szempontjából, hogy miként alakul az árfolyam a jövő év elején.
A forint a dollárral szemben is szárnyra kapott. A zöldhasú kurzusa újfent 330 forint alá került, egészen pontosan 329,7 körül ingadozik.
Az euró-dollár keresztárfolyam megint felfelé tart, momentán 1,1734 dolláron váltják az eurót.
Az Európai Központi Bank a csütörtöki kamattartás után sem okozott meglepetést sem az új előrejelzésekkel, sem a kommunikációval.
A tengerentúlon lényegesen alacsonyabb lett az infláció a vártnál, ugyanakkor még mindig homályosak valamelyest a leállások utáni előadatközlések. Emiatt az Erste szerint a várakozásokat sem feltétlenül érdemes még figyelni, vélhetően a jövő év elején állhat helyre a megszokott rendszer.
Reggel 1,171 körül nyitott a kereszt. Pénteken már nem jön ki fontos adat.
Jövő héten az amerikai konjunktúra kerül fókuszba: munkapiaci adatok és a harmadik negyedéves GDP-mutató is érkezik majd.