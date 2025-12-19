Végleg összetört az MVM álma, nem mennek Romániába, összetépték a szerződést

Az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Zrt.) bejelentette, hogy közös megegyezéssel felbontotta az E.ON Csoporttal kötött adásvételi megállapodást, amely két romániai leányvállalat – az E.ON Energie Romania és az E.ON Asist Complet – felvásárlására vonatkozott.

Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A román Legfőbb Védelmi Tanács novemberben végleg nemet mondott a tranzakcióra, miközben az MVM már korábban bejelentette, hogy eláll az üzlettől. Ezzel egy több hónapos, politikailag is terhelt ügy zárult le, a háttérben pedig a magyar–orosz energetikai viszony is szerepet játszott.

Augusztusban a külföldi befektetéseket vizsgáló CEISD is kedvezőtlen véleményt adott a magyar felvásárlásról, de a végső döntést a Legfőbb Védelmi Tanács hozta meg. A román energiaügyi minisztérium szintén ellenezte az MVM belépését, elsősorban Magyarország és Oroszország szoros energetikai együttműködésére hivatkozva.

Az ügylet tétje jelentős volt: az E.ON a román energiaszektor egyik legnagyobb szereplője 3,4 millió ügyféllel a gáz- és áramszolgáltatásban egyaránt. A német tulajdonos az E.ON Energie Romania és az E.ON Asist Complet értékesítését tervezte. A felek nem hozták nyilvánosságra a vételárat, de piaci becslések szerint az MVM 200–210 millió eurót fizetett volna a csomagért.

A döntéssel végleg meghiúsult egy olyan akvizíció, amely regionálisan is új szintre emelte volna a magyar energiacég jelenlétét Romániában.