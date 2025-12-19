Deviza
EUR/HUF386,4 -0,31% USD/HUF329,71 -0,3% GBP/HUF441,31 -0,26% CHF/HUF414,77 -0,37% PLN/HUF91,88 -0,39% RON/HUF75,92 -0,3% CZK/HUF15,88 -0,21% EUR/HUF386,4 -0,31% USD/HUF329,71 -0,3% GBP/HUF441,31 -0,26% CHF/HUF414,77 -0,37% PLN/HUF91,88 -0,39% RON/HUF75,92 -0,3% CZK/HUF15,88 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 405,74 +0,78% MTELEKOM1 816 +0,78% MOL2 824 -0,21% OTP35 300 +1,26% RICHTER9 735 +0,57% OPUS550 +0,73% ANY7 000 -0,28% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 300 +1,92% BUMIX10 018,22 +0,26% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,49 +1,12% BUX110 405,74 +0,78% MTELEKOM1 816 +0,78% MOL2 824 -0,21% OTP35 300 +1,26% RICHTER9 735 +0,57% OPUS550 +0,73% ANY7 000 -0,28% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 300 +1,92% BUMIX10 018,22 +0,26% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,49 +1,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
Románia
E.ON
MVM

Végleg összetört az MVM álma, nem mennek Romániába, összetépték a szerződést

Az MVM Energetika Zrt. és az E.ON Csoport felbontotta a romániai E.ON Energie Romania és E.ON Asist Complet leányvállalatok adásvételi szerződését. A román Legfőbb Védelmi Tanács novemberben végleg nemet mondott a tranzakcióra, miközben az MVM már korábban bejelentette, hogy eláll az üzlettől.
VG
2025.12.19, 17:09
Frissítve: 2025.12.19, 17:17

Az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Zrt.) bejelentette, hogy közös megegyezéssel felbontotta az E.ON Csoporttal kötött adásvételi megállapodást, amely két romániai leányvállalat – az E.ON Energie Romania és az E.ON Asist Complet – felvásárlására vonatkozott.

Logo of E.ON Energie Deutschland GmbH Az MVM és az E.ON közös döntéssel felbontotta a romániai akvizíciós szerződést
Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A román Legfőbb Védelmi Tanács novemberben végleg nemet mondott a tranzakcióra, miközben az MVM már korábban bejelentette, hogy eláll az üzlettől. Ezzel egy több hónapos, politikailag is terhelt ügy zárult le, a háttérben pedig a magyar–orosz energetikai viszony is szerepet játszott.

Augusztusban a külföldi befektetéseket vizsgáló CEISD is kedvezőtlen véleményt adott a magyar felvásárlásról, de a végső döntést a Legfőbb Védelmi Tanács hozta meg. A román energiaügyi minisztérium szintén ellenezte az MVM belépését, elsősorban Magyarország és Oroszország szoros energetikai együttműködésére hivatkozva.

Az ügylet tétje jelentős volt: az E.ON a román energiaszektor egyik legnagyobb szereplője 3,4 millió ügyféllel a gáz- és áramszolgáltatásban egyaránt. A német tulajdonos az E.ON Energie Romania és az E.ON Asist Complet értékesítését tervezte. A felek nem hozták nyilvánosságra a vételárat, de piaci becslések szerint az MVM 200–210 millió eurót fizetett volna a csomagért.

A döntéssel végleg meghiúsult egy olyan akvizíció, amely regionálisan is új szintre emelte volna a magyar energiacég jelenlétét Romániában.

Orosz reakció a román vádakra: az MVM orosz kapcsolatától tartó Románia maga is vásárol orosz gázt

Románia, amely az MVM-en keresztüli orosz befolyástól tartva megakadályozhatja a magyar társaság romániai tulajdonszerzését, attól nem riad vissza, hogy még több orosz gázt importáljon Törökországon keresztül – írja egy orosz lap. Az MVM két romániai E.ON-érdekeltséget vásárolna meg.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu