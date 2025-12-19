Deviza
EUR/HUF386,55 -0,27% USD/HUF329,92 -0,23% GBP/HUF441,31 -0,26% CHF/HUF414,77 -0,37% PLN/HUF91,9 -0,36% RON/HUF75,97 -0,24% CZK/HUF15,9 -0,08% EUR/HUF386,55 -0,27% USD/HUF329,92 -0,23% GBP/HUF441,31 -0,26% CHF/HUF414,77 -0,37% PLN/HUF91,9 -0,36% RON/HUF75,97 -0,24% CZK/HUF15,9 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 405,74 +0,78% MTELEKOM1 816 +0,78% MOL2 824 -0,21% OTP35 300 +1,26% RICHTER9 735 +0,57% OPUS550 +0,73% ANY7 000 -0,28% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 300 +1,92% BUMIX10 018,22 +0,26% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,49 +1,12% BUX110 405,74 +0,78% MTELEKOM1 816 +0,78% MOL2 824 -0,21% OTP35 300 +1,26% RICHTER9 735 +0,57% OPUS550 +0,73% ANY7 000 -0,28% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 300 +1,92% BUMIX10 018,22 +0,26% CETOP3 911,58 +1,07% CETOP NTR2 450,49 +1,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
konténerszállító hajó
húszik
Moller-Maersk

A Maersk két év után visszatért a Vörös-tengerre, de egy fecske még nem csinál nyarat

A további tervek egyelőre nyitottak. A Maersk első hajója két év után kelt át a veszélyes útvonalon.
VG
2025.12.19, 16:44
Frissítve: 2025.12.19, 16:46

A dán Moller-Maersk hajózási társaság pénteken bejelentette, hogy az egyik hajója közel két év után először sikeresen átkelt a Vörös-tengeren és a Bab el-Mandeb-szoroson. A többi hajózási társaság is fontolgatja, hogy hosszú kihagyás után visszatér a kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalra ahelyett, hogy megkerülné Afrikát.

Maersk
A Maersk egy hajót átküldött a Vörös-tengeren, a többire még várni kell / Fotó: NurPhoto via AFP

A Maersk november végén jelezte, hogy ismét a Vörös-tengeren és a Szuezi-csatornán keresztül szállít majd, amint a feltételek ezt megengedik. A cég azonban 

egyelőre nem tervezi az útvonal teljes újranyitását,

a Reuters tudósítása szerint a „fokozatos megközelítés” módszerét fontolgatják.

A hajózási társaságok nagyrészt változatlanul elkerülik a térséget, bár a jemeni húszik ígéretet tettek, hogy nem támadják meg a hajókat, amíg kitart a gázai tűzszünet, csak az izraeli hajókat tekintik változatlanul célpontnak.

Az állandó veszély miatt a Maersk és más globális hajózási társaságok – köztük a Hapag Lloyd – 2023 decemberétől irányították át a hajóikat. Afrika megkerülése azonban hosszabbá és drágábbá teszi a szállítást, mivel a Szuezi-csatorna a leggyorsabb útvonal Ázsia és Európa között.

A Maersk utat nyithat a többiek előtt

A TradeWinds News szakportál tudósítása szerint a 2007-ben épült, 6500 konténer szállítására alkalmas Maersk Sebarok volt az első hajó, amely ismét megtette ezt az utat. A dán cég visszatérése a Szuezi-csatornához megnyithatja az utat a többiek előtt is.

A Maerks közleménye szerint bár ez jelentős előrelépés volt, „nem jelenti, hogy elérkeztünk arra a pontra, amikor fontolgatnánk a transzszuezi folyosóra való visszatérést a kelet–nyugati irányú hálózatunkon”.

Warning strike in the Port of Hamburg ends
A Maersk visszatérése mások előtt is megnyitná az utat / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Niels Rasmussen, a hajótulajdonosok szövetségének (BIMCO) vezető hajózási elemzője szerint a rendszeres tranzitforgalom visszatérése erre az útvonalra a hajók iránti kereslet 10 százalékos csökkenését eredményezheti, és „nagyban befolyásolja a piaci kilátásokat”.

Egyiptom jelentős bevételtől esett el

A francia CMA CGM konténerszállító társaság is használja már korlátozottan a Szuezi-csatornát, amikor a biztonsági körülmények engedik. Januártól az internetes oldalán közzétett ütemterv szerint ezen az útvonalon szállít majd India és az amerikai kontinens között.

Mivel a korábbinál viszonylag nyugodtabb a helyzet, 

a Szuezi-csatorna üzemeltetőjének bevételei július és október között az előző évhez képest 14,2 százalékkal emelkedtek.

2023-ban és 2024-ben az Irán által támogatott jemeni lázadók több mint száz támadást hajtottak végre hajók ellen a Vörös-tengeren, az Ádeni-öbölben és a Bab el-Mandeb-szorosban.

A hajók átirányítása tavaly mintegy hétmilliárd dolláros bevételkiesést okozott Egyiptomnak.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu