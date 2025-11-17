Deviza
EUR/HUF384.02 -0.08% USD/HUF330.69 -0.07% GBP/HUF435.73 +0.04% CHF/HUF416.84 +0.04% PLN/HUF90.94 -0.02% RON/HUF75.53 -0.15% CZK/HUF15.9 +0.04% EUR/HUF384.02 -0.08% USD/HUF330.69 -0.07% GBP/HUF435.73 +0.04% CHF/HUF416.84 +0.04% PLN/HUF90.94 -0.02% RON/HUF75.53 -0.15% CZK/HUF15.9 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Steam Machine
Valve
Game Pass
konzolpiac
PlayStation
konzolháború
PS Plus
Sony
Microsoft
Xbox

Valóban bajban van a PlayStation és az Xbox? A Steam Machine felboríthatja az egész konzolpiacot, de érdemes kivárni a végét

A játékipar ritkán kap ekkora sokkot egyik napról a másikra. A Steam Machine azonban olyan rést tölt be, amelyet a PlayStation és az Xbox évek óta nem mert megközelíteni: a konzol kényelmét és a PC szabadságát egyesíti egyetlen eszközben.
Gergely Máté
2025.11.17, 07:50

A Valve váratlan húzással új szereplőt dobott a konzolpiacra: a Steam Machine-t. A név játékos, a koncepció viszont egyáltalán nem. Ez a gép – ha a beígért formában érkezik – könnyen felkavarhatja a játékipar állóvizét, mert olyan területre lép, melyet eddig szinte senki nem mert komolyan megcélozni: ez a nappaliban használható, mégis teljes értékű PC. A kérdés már csak az, hogy ebből új kategória lesz-e, vagy tényleg meginoghat a PlayStation és az Xbox pozíciója a konzolpiacon.

Valóban bajban van a PlayStation és az Xbox? A Steam Machine felboríthatja az egész konzolpiacot, de érdemes kivárni a végét
Valóban bajban van a PlayStation és az Xbox? A Steam Machine felboríthatja az egész konzolpiacot, de érdemes kivárni a végét / Fotó: X / @valvesoftware

PC a nappaliban – akkor ez egy konzol?

Fontos tisztázni, hogy mi is valójában a Steam Machine, mert ez nem is olyan egyértelmű, mint azt gondolnánk (vagy ahogy a Valve szeretné). A Steam Machine a Valve elképzelése szerint nem klasszikus konzol, hanem PC-alapú, előre konfigurált, lezártnak tűnő, de valójában teljesen nyitott rendszer. Ha nagyon erőltetjük a kategorizálást:

  • nem konzol, mert nincs exkluzív ökoszisztémája és nem zárt platform;
  • nem tipikus PC, mert a kanapéról használható, plug-and-play módon akar működni;
  • nem Nintendo Switch típusú hibrid, hiszen nem hordozható gamingélményről szól, hanem tévére szerelt (pontosabban arra is szerelhető), stabil hardverről.

Ez a gép egy új kategória küszöbén billeg, amit bátran nevezhetünk kanapé-PC-nek: ez a nappaliba optimalizált, de PC-s szabadságot kínáló játékgép kategóriáját teremtheti meg. Valahol a konzol kényelme és a PC rugalmassága között helyezkedik el, ami önmagában komoly előny lehet, főleg azoknál a játékosokoknál, akik egyre kevésbé hajlandók több százezer forintot elkölteni csúcskategóriás PC-re vagy túlárazott konzolokra (mint PlayStation 5 Pro esetében).

Miért retteghet a Sony és a Microsoft?

A PlayStation és az Xbox stratégiája évtizedek óta ugyanarra épül, ami generációról generációra frissül, nem pedig megújul: ez a zárt rendszer, a külső fejlesztőknek szóló ökoszisztéma, az exkluzív címek és előfizetési modellek (PS Plus, Game Pass). A Valve ezzel szemben bedob egy gépet, ahol több ezer játék azonnal elérhető, és nem kell külön platformra fejleszteni – ez különösen azoknak csábító, akiknek már most több száz videójáték van a Steam-könyvtárukban. 

Ez több okból is ijesztő lehet a Sony és a Microsoft számára:

  1. Azonnali tartalomdömping – a Steam kínálata összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint bármelyik konzolé.
  2. Nincs platformdíj vagy licenckötöttség – a fejlesztők PC-re készítenek, nincs külön Steam Machine-verzió.
  3. A fogyasztók nem érzik a váltást – a játékok továbbra is PC-játékok, csak kanapén is működnek.
  4. A Game Pass modell megroppanhat – ha a Steam Machine kényelmes alternatívát kínál, a Valve-nak nem is kell előfizetős szolgáltatást erőltetnie. A játékkatalógus önmagában elég.

A két nagy konzolgyártó számára ez azért gond, mert a konzolpiac régóta kettős erőegyensúlyra épül. Ha most belép egy harmadik, ráadásul teljesen más filozófiával, akkor a Sony és a Microsoft nemcsak hardverben, hanem üzleti modellben is új nyomást kap.

Kik fogják megvenni a Steam Machine-t?

A Steam Machine egyik legnagyobb ereje éppen az, hogy több, egymástól nagyon különböző játékosréteget is képes megszólítani. A Valve ezzel nem egyszerűen egy új hardvert dob piacra, hanem egy olyan köztes megoldást, amely a PC-k és a konzolok előnyeit próbálja egyesíteni. Emiatt a célközönség is sokkal szélesebb, mint amit egy átlagos konzol vagy PC képes lefedni.

  • Azok a játékosok, akik belefáradtak a PC-építés vagy a folyamatos karbantartás macerájába, könnyen találhatnak benne menedéket. 
  • Ugyanakkor azok számára is vonzó lehet, akik eddig a kanapéról szerettek volna játszani, de nem akartak még egyszer beruházni egy új konzolba. 
  • Hozzájuk csatlakoznak a casual játékosok, akiknek elsősorban a kényelem és az egyszerűség számít, illetve az indie-rajongók, akik számára a Steam továbbra is verhetetlen kínálatot nyújt. 

A Valve ráadásul a VR-közösséget sem hagyja figyelmen kívül: az új Steam Frame headsettel egy olyan kombinációt kínál, mely a nappaliban is teljes értékű virtuálisvalóság-élményt ígér. És persze ott vannak azok a konzolos játékosok, akik már régóta szemeznek a PC-s árakkal, a moddolással és a sokkal szabadabb ökoszisztémával. 

A Steam Machine sikerét nagyban fogja befolyásolni az ára

A Valve egyelőre nem árult el árat, de a Steam Machine pozicionálásából már most kirajzolódik, milyen stratégiát követhetnek. Ha a vállalat konzolközeli árazást céloz, nagyjából 250–300 ezer forintos sávval, az óriási fejtörést okozna a Sony és a Microsoft számára. Ebben az árszegmensben ugyanis a konzolok legnagyobb előnye – a kedvező árú, erős hardver – azonnal elolvadna, hiszen a Steam Machine-nel a PC-k szabadsága és a konzolok kényelme egy csomagban lenne jelen.

Ha viszont a Valve inkább egy erősebb, középkategóriás PC alternatíváját hozza, a 300-450 ezer forintos tartományban, akkor egy másik réteget szólít meg: azokat, akik 

nem akarnak saját gépet építeni, de szeretnék a PC-s teljesítményt és rugalmasságot. 

A legvalószínűbb azonban az, hogy több konfiguráció érkezik majd, ami tökéletesen illik a Valve eddigi filozófiájához. Egy olcsóbb belépőmodell mellett biztosan lesz egy drágább, erősebb verzió is, mely a „nincs kedvem PC-t építeni, de szeretnék jó erőt” típusú vásárlókat célozza.

A Sonyt és a Microsoftot valószínűleg nem lepte meg, hogy idővel felbukkan egy ilyen hibrid megoldás, mint a Steam Machine, de arra aligha számítottak, hogy ez ennyire hirtelen és ennyire jól pozicionálva érkezik. A Steam Machine nem pusztán egy új hardver, hanem egy provokatív kérdés: ha a PC kényelmesebb, olcsóbban üzemeltethető és rugalmasabb, mint egy konzol, akkor egyáltalán mi indokolja a konzolok további létét?

A következő hónapok döntik el, hogy a Steam Machine új korszakot nyit-e, vagy csak megkavarja a konzolpiacot. Az viszont már most egyértelmű, hogy a konzolpiac régi képlete megbillent, a Valve pont erre várt és nagyon élvezi.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu