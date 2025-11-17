A Valve váratlan húzással új szereplőt dobott a konzolpiacra: a Steam Machine-t. A név játékos, a koncepció viszont egyáltalán nem. Ez a gép – ha a beígért formában érkezik – könnyen felkavarhatja a játékipar állóvizét, mert olyan területre lép, melyet eddig szinte senki nem mert komolyan megcélozni: ez a nappaliban használható, mégis teljes értékű PC. A kérdés már csak az, hogy ebből új kategória lesz-e, vagy tényleg meginoghat a PlayStation és az Xbox pozíciója a konzolpiacon.

Valóban bajban van a PlayStation és az Xbox? A Steam Machine felboríthatja az egész konzolpiacot, de érdemes kivárni a végét / Fotó: X / @valvesoftware

PC a nappaliban – akkor ez egy konzol?

Fontos tisztázni, hogy mi is valójában a Steam Machine, mert ez nem is olyan egyértelmű, mint azt gondolnánk (vagy ahogy a Valve szeretné). A Steam Machine a Valve elképzelése szerint nem klasszikus konzol, hanem PC-alapú, előre konfigurált, lezártnak tűnő, de valójában teljesen nyitott rendszer. Ha nagyon erőltetjük a kategorizálást:

nem konzol , mert nincs exkluzív ökoszisztémája és nem zárt platform;

, mert nincs exkluzív ökoszisztémája és nem zárt platform; nem tipikus PC , mert a kanapéról használható, plug-and-play módon akar működni;

, mert a kanapéról használható, plug-and-play módon akar működni; nem Nintendo Switch típusú hibrid, hiszen nem hordozható gamingélményről szól, hanem tévére szerelt (pontosabban arra is szerelhető), stabil hardverről.

Ez a gép egy új kategória küszöbén billeg, amit bátran nevezhetünk kanapé-PC-nek: ez a nappaliba optimalizált, de PC-s szabadságot kínáló játékgép kategóriáját teremtheti meg. Valahol a konzol kényelme és a PC rugalmassága között helyezkedik el, ami önmagában komoly előny lehet, főleg azoknál a játékosokoknál, akik egyre kevésbé hajlandók több százezer forintot elkölteni csúcskategóriás PC-re vagy túlárazott konzolokra (mint PlayStation 5 Pro esetében).

Miért retteghet a Sony és a Microsoft?

A PlayStation és az Xbox stratégiája évtizedek óta ugyanarra épül, ami generációról generációra frissül, nem pedig megújul: ez a zárt rendszer, a külső fejlesztőknek szóló ökoszisztéma, az exkluzív címek és előfizetési modellek (PS Plus, Game Pass). A Valve ezzel szemben bedob egy gépet, ahol több ezer játék azonnal elérhető, és nem kell külön platformra fejleszteni – ez különösen azoknak csábító, akiknek már most több száz videójáték van a Steam-könyvtárukban.