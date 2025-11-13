Erre senki nem számított: a PlayStation és az Xbox a semmiből kapott kihívót – egy szempillantás alatt összedőlhet mindkét cég konzolstratégiája
A játékipar idei utolsó negyedéve egészen eseménytelenül indult, most viszont a Valve (a Steam digitális játékáruház tulajdonosa) ledobta azt a bizonyos atomot: bejelentették a Steam Machine-t, a vállalat új, kifejezetten PC-játékokra szabott „konzolját”. A bejelentés úgy érkezett meg a konzolos sakktábla közepére lecsapott futóként, hogy hirtelen mindenki újraértékelheti a lépéseit. A PlayStation és az Xbox évek óta finomítgatott stratégiái egy pillanat alatt kellemetlenül elavultnak tűnnek mellette, és most először érződik igazán, hogy egy külső szereplő képes lehet felborítani azt a kétpólusú rendszert, melyet a konzolpiac már szinte természetesnek vett.
A Steam Machine egy apró, elegáns fekete kocka, de jóval több van mögötte, mint amit a visszafogott megjelenés sugall. A Valve teljesen újragondolta azt, mit is jelent „konzolnak” lenni. Nem egy kompromisszumos mobilcsipre épített kézikonzolról van szó, hanem egy olyan, alapjaiban PC-s felépítésű gépről, melyet kifejezetten a nappalira optimalizáltak. A Nintendo GameCube-jánál alig nagyobb dizájn mögött egy olyan hűtési rendszer áll, melyet gyakorlatilag a ventilátor köré terveztek, a termodinamika szabályait szem előtt tartva. A cég szerint, ha először a légáramlatot tervezed meg, a többi komponens magától a helyére kerül – és most először tűnik úgy, hogy ez a filozófia valóban működik.
Hogyan épül fel a Steam Machine?
A készülék két tárhelyopcióval érkezik (512 gigabyte és 2 terabyte), és természetesen lesz hozzá vadonatúj Steam Controller is. A kontroller nem kötelező, de a gép bekapcsolásától kezdve a televízió vezérléséig mindenben együtt lélegzik a rendszerrel.
A Steam Machine kompatibilis más kontrollerekkel és PC-s perifériákkal, így nem kell új ökoszisztémát kiépítenie annak, aki valaha is játszott már számítógépen.
A Valve még a frontpanelt is variálhatóvá tette: mágneses, könnyen tisztítható, sőt a 3D-fájlokat is elérhetővé teszik, így bárki megtervezheti és kinyomtathatja a saját verzióját. Ez az a fajta rugalmasság, melyre a két nagy konzolgyártó alighanem csak kínosan köhintve tud reagálni.
A technikai célok sem szerények. A Valve szeretné, ha a Steam Machine „közel lenne a PC-s belépőszinthez”, és képes lenne stabil 4K-60fps élményt nyújtani FSR-rel, modern ray tracinggel. Ha a teljesítmény valóban eléri azt, amit ígérnek, akár duplájára is növelheti bizonyos játékok képfrissítését a PlayStation 5-höz és az Xbox Series X-hez képest. Míg a Sony és a Microsoft továbbra is óriási, nehezen hűthető, generációs ciklusokhoz kötött eszközökben gondolkodik, a Valve gyakorlatilag azt mondja:
elhozzuk a PC-s világ rugalmasságát a nappaliba.
Ez olyan koncepció, mely meglepően sok vásárló igényét kielégítheti.
A Steam OS alapból jár a konzolhoz, de nem erőltetik rá senkire. A Valve kifejezetten támogatja, hogy más operációs rendszert telepítsünk, vagy a bootloadert babráljuk – ez felér egy hadüzenettel a zárt ökoszisztémák korszakának. Ráadásul a rendszer teljes értékű USB-kiosztást kapott, microSD-helyet is tartalmaz, és az egész egyetlen beépített tápegységgel működik, tehát közel sem olyan „szétszabdalt” megoldás, mint sok mini-PC.
Mikor? Mennyiért? Hol?
Ami pedig az elérhetőséget illeti, a Valve ugyan még nem árulta el a pontos megjelenési dátumot és az árakat, de a vállalat szerint a termékek 2026 elején érkeznek. A Steam Deckhez hasonló, több régióra kiterjedő értékesítési rendszerre készülnek – remélhetőleg gördülékenyebbre, mint amilyen a Steam Deck indulása volt.
Árból több opció is lesz, főleg a két tárhelyverzió miatt, és a csomagok valószínűleg nem fogják megismételni a hagyományos „konzol + kontroller” modellt, inkább PC-s logikát követnek majd.
A hír önmagában sem kis dolog, de azért hat ekkorát, mert a PlayStation és az Xbox stratégiája évek óta ugyanarra az egyetlen alapelvre épül: hosszú életciklusú, zárt rendszerű, nagy teljesítményű gépek állandó frissítésekkel. A Valve most azt a látszólag megkérdőjelezhetetlen szabályt rúgta fel, hogy a nappaliban csak kétféle konzol létezhet. A Steam Machine nem oldalról támad, hanem teljesen új dimenziót nyit: PC-s szabadságot ígér konzolos egyszerűséggel és viszonylag alacsony belépési költséggel. Ha bejön a modell, könnyen lehet, hogy a játékipar egyik legmasszívabb falának számító duopólium kezd repedezni.