Botrány: A Tisza pártcsaládja blokkolja az ukrán háborús maffiával kapcsolatos vizsgálatot

Magyar Péterék pártcsaládja nem akarja, hogy az európai emberek hallják a részleteket az ukrán háborús maffiával kapcsolatban. A patrióták szerint a baloldali-liberális EPP-többség blokkolta a plenáris vitát az Ukrajnában felmerült korrupciós vádakról.
VG
2025.11.20, 08:17
Frissítve: 2025.11.20, 08:48

A Patrióták Európáért plenáris vitát kért az Ukrajnában felmerült korrupciós vádakról és az uniós adófizetők pénzét fenyegető kockázatokról. A baloldali-liberális EPP-többség blokkolta ezt a kérést, azaz a Tisza Párt pártcsaládja blokkolja az ukrán háborús maffiával kapcsolatos vizsgálatot.

A Tisza pártcsaládja blokkolta az Ukrajnáról szóló vitát (Fotó: AFP)
A Tisza pártcsaládja blokkolta az Ukrajnáról szóló vitát / Fotó: AFP

 A patrióták a közösségi oldalukon közzétett bejegyzésükben úgy fogalmaztak:

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosítása nem »oldalfoglalást« jelent – ​​a mi felelősségünk az európaiak védelme, különösen most, hogy a bizottság 135 milliárd euróval több finanszírozást kér. Európa megérdemel egy őszinte vitát. 

 

