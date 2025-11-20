A Patrióták Európáért plenáris vitát kért az Ukrajnában felmerült korrupciós vádakról és az uniós adófizetők pénzét fenyegető kockázatokról. A baloldali-liberális EPP-többség blokkolta ezt a kérést, azaz a Tisza Párt pártcsaládja blokkolja az ukrán háborús maffiával kapcsolatos vizsgálatot.

A Tisza pártcsaládja blokkolta az Ukrajnáról szóló vitát / Fotó: AFP

A patrióták a közösségi oldalukon közzétett bejegyzésükben úgy fogalmaztak:

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosítása nem »oldalfoglalást« jelent – ​​a mi felelősségünk az európaiak védelme, különösen most, hogy a bizottság 135 milliárd euróval több finanszírozást kér. Európa megérdemel egy őszinte vitát.