orosz-ukrán háború
GDP
ukrán gazdaság

Meglepő fordulat: a Nyugat már nem hisz Ukrajna gyors gazdasági növekedésében

A háború elhúzódása, az energiaellátás probémái, valamint az export gyengülése nyomán a nyugati elemzők sorra fogják vissza a GDP növekedésére adott előrejelzéseiket. A prognózisok szerint az ukrán gazdasági növekedés az idén és jövőre is csak két százalék lesz.
Bujdosó Ivett
2025.11.16, 19:00

Az elmúlt hónapokban a nemzetközi pénzügyi intézmények egyre óvatosabb hangot ütnek meg, amikor az ukrán gazdasági növekedés kilátásairól beszélnek. A Világbank októberi jelentése már csak 2 százalékos GDP-növekedést vár az idei és a 2026-os évre is. Jóval kevesebbet, mint amit korábban, áprilisban jelzett, akkor még ugyanis 5,2 százalékos bővüléssel számolt 2026-ra. Ezt az előrejelzését most 2027-re halasztotta. 

ukrán gazdasági növekedés
Acélmű Kijev mellett – drasztikusan változott az ukrán gazdasági növekedés kilátásainak megítélése / Fotó: NurPhoto via AFP

A Világbank októberi elemzésében arra figyelmeztet, hogy az ukrán gazdaság teljesítményét a folytatódó orosz invázió, az energetikai infrastruktúra elleni támadások és a csökkenő gázkitermelés korlátozzák. A szervezet szerint a hosszúra nyúló háború miatt az üzleti bizalom és a befektetési aktivitás is visszaesett, miközben nő az ország importfüggősége, főként az energiahordozók terén.

A dokumentum szerint az ukrán export az év első felében mintegy 5 százalékkal esett vissza, miután 

megszűnt az EU-val kötött kereskedelmi vámmentesség, amely 2022 óta ideiglenesen könnyítette a hozzáférést az európai piachoz. 

Az export több mint 60 százaléka az uniós országokba irányul, így a korlátozások különösen érzékenyen érintik az agrártermékeket, a gabonát és az élelmiszer-feldolgozást. A Világbank ugyanakkor pozitívumként említi 

  • az IT-szektor teljesítményét, 
  • a mezőgazdaság modernizációját és 
  • az élelmiszeripari kapacitások bővülését, 

amelyek középtávon hozzájárulhatnak a gazdaság szerkezeti átalakulásához

Nem mindenki bízik a becslésben, az ukrán gazdasági növekedés számos bizonytalansággal terhelt

A jelentés számos ukrán közgazdászban kételyt keltett. 

A Világbank elemzései általában megbízhatók, de háborús körülmények között a becsléseik inkább iránymutatások, semmint tűpontos előrejelzések 

– fogalmazott Ivan Usz, az ukrán Nemzeti Stratégiai Kutatóintézet vezető tanácsadója. Szerinte a nemzetközi intézmények „nagyjából” számolnak, mivel sok adat hiányos vagy késleltetett. „Úgy tűnik, mintha a szakértők ránézésre mondták volna azt, hogy lesz növekedés, de nem túl nagy, így hát legyen 2 százalék. Persze vannak módszertani alapjaik, de ez inkább csak becslés, nem pedig egzakt kimutatás” – fejtette ki a közgazdász.

Ivan Usz ugyanakkor arra is emlékeztet, hogy a 2 százalékos növekedés nem a recesszió, hanem a stabilizáció jele. 

Fontos különbség, hogy nem a visszaesés mértékét, hanem a növekedés dinamikáját módosították. A gazdaság működik, és a Világbank szerint pozitív tartományban marad, ami háborús viszonyok között eredmény

 – vélekedett a szakértő.

Növekedés és adósságcsapda

A háború sújtotta Ukrajnában a pénzügyi mozgástér korlátozott, amit a 2015-ös államadósság-restrukturálás is befolyásol. Akkor az úgynevezett GDP-warrantokkal enyhítették az adósságterhet. Ezek szerint, 

  • ha az ukrán GDP növekedése meghaladja a 2,9 százalékot, 
  • az ország köteles a többlet 15 százalékát kifizetni a befektetőknek; 
  • 4 százalék fölött ez a hányad már 40 százalékra emelkedik.

Ez gyakorlatilag adó a növekedésre. Ezért nem is baj, ha a gazdaság most nem száguld: a 2 százalék körüli tempó azt mutatja, hogy élünk, de nem kell fizetnünk a warrantok után

– mondta Usz.

A pénzpiaci szakértők sötétebb képet festenek 

Andrij Sevcsisin pénzügyi elemző azonban ennél jóval szkeptikusabb. „A 2 százalék a legjobb esetben is optimista forgatókönyv – állítja. – A Világbank előző prognózisa arra épült, hogy a harcok csillapodnak, a gázellátás helyreáll, és a kereskedelmi korlátozásokat enyhítik. Egyik sem történt meg.”

A szakember szerint 

  • a gázimport hárommilliárd dollárral növelheti a költségvetési terheket, 
  • ami önmagában 1,5 százalékponttal fékezheti a GDP-növekedést. 
  • A kereskedelmi vámmentesség elvesztése újabb 1,5 százalékot vehet el, 
  • így a korábbi 5 százalékos prognózisból logikusan jön ki a „virtuális 2 százalék”.

Sevcsisin a háborús kockázatok mellett az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadásokra, valamint az agrár- és logisztikai veszteségekre hívta fel a figyelmet. 

A rendszeres bombázások és a kikötői szállítási útvonalak akadozása újabb tételt jelentenek a költségvetésben. Könnyen lehet, hogy a tényleges növekedés 1,8 százalék körül alakul, ha nem romlik tovább a helyzet

 – vélekedett a szakember.

A gazdaság motorjai és gyenge pontjai

Szakértők szerint a mezőgazdasági termelés és az energiaellátás stabilizálása döntő lesz a következő hónapokban. A 2025-ös termés közepes, de a mezőgazdasági export volumene 23 százalékkal csökkent, miközben értékben csak 4 százalékkal, ami az árak emelkedésének az eredménye. 

A fizikai export visszaesése sokkal aggasztóbb, mint a pénzbeli csökkenés

– fogalmazott Ivan Usz. „Ha kevesebbet szállítunk ki, az a termelési kapacitásaink korlátait mutatja, nem csupán piaci hatást” – tette hozzá.

A Világbank a mezőgazdaság mellett az IT-szolgáltatásokban és az élelmiszer-feldolgozó iparban lát tartalékot, de Andrij Sevcsisin szerint ezek a szektorok sem mentesek a háború következményeitől. „Az informatikai cégek közül sok külföldre települt, részben a mozgósítás, részben a biztonsági kockázatok miatt. Az iparágban a mesterséges intelligencia is átalakítja a munkaerőpiacot, így az IT már nem az a biztos húzóágazat, ami korábban volt” – fejtette ki. 

Az új növekedési irány

Egyre több szakértő szerint a háború paradox módon új lehetőségeket is teremt. Az úgynevezett MilTech, vagyis

a katonai-technológiai ipar a becslések szerint 35 milliárd dolláros éves potenciált képvisel, és 2026-ra akár a GDP 15 százalékát is adhatja.

„A védelmi ipar fellendülése nemcsak stratégiai, hanem gazdasági kérdés is – véli Sevcsisin. – Ha a katonai technológiai termelés bővül, az ösztönzi a gépipart, a logisztikát és az exportot is.”

Ivan Usz szerint a MilTech nem csupán hadiipari projekt, hanem technológiai reklám is. 

A világ látja, hogy az orosz fegyverek hatékonysága visszaesett, miközben az ukrán drónok és drón elleni rendszerek versenyképesek. Ez hosszabb távon exportlehetőségeket nyithat

– mondta. 

A hadiipari export már a háború előtt is évi egymilliárd dollár körül mozgott, és szakértők szerint gyorsan elérheti ismét ezt a szintet. Ha ez teljesül, akkor az ukrán fegyverexport a teljes kivitel 3 százalékát adhatja, ami még nem döntő, de növekvő tényező. 

Állami szerepvállalás és nemzetközi segélyek

A szakértők abban egyetértenek, hogy a következő időszakban a költségvetési politika lesz a fő növekedési motor. A 2026-os büdzsé tervezetében a kormány a katonák és közalkalmazottak béremelésével, valamint a belső kereslet ösztönzésével próbálja ellensúlyozni a külső sokkokat. A háborús finanszírozás nagy része továbbra is nemzetközi támogatásokból érkezik: ezek éves szinten 30-35 milliárd dollárt tesznek ki.

