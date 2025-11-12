Deviza
Európa megkapta, amit akart: teleszórják ukrán technikával a NATO-tagállamokat - már a szomszédunkig érnek a szálak

Ukrajna a háború kényszere alatt dróngyárrá vált, évente 4 millió pilóta nélküli járművet gyártanak az országban. A fronton tesztelt, olcsó és gyorsan fejleszthető drónjaik átírták a nyugati hadviselést, így Európa nagy lendülettel igyekszik megszerezni az ukrán dróntechnológiát.
VG
2025.11.12, 22:23

Négy év telt el az orosz invázió kitörése óta, és Ukrajna ma már a világ egyik vezető dróngyártójaként tartja számon magát: évente közel 4 millió pilóta nélküli repülőgépet (UAV) állít elő – derül ki a Bloomberg legfrissebb elemzéséből. A paletta széles: a nagy hatótávolságú modellektől az olcsó, FPV-kamerával szerelt kamikaze drónokig, amelyeket a pilóták valós időben irányítanak.

UKRAINE - UKRAINIAN ARMY DRONE UNIT Európa kapkod az ukrán dróntechnológiáért – több országban épülnek a gyárak
Egy ukrán katona egy drónt szerelt össze / Fotó: Hans Lucas via AFP

Az amerikai termelés ehhez képest eltörpül: Washington évente mindössze 100 ezer katonai drónt gyárt. „Nem a puszta szám a lényeg, hanem a változatosság” – hangsúlyozza Michael Bohnert, a RAND Corporation szakértője. Hozzátette: Ukrajna valószínűleg több típust fejlesztett ki az elmúlt években, mint a NATO-országok együttvéve.

Jól mutatja az ipar robbanásszerű növekedését, hogy 2022-ben még csak 10 ukrán cég foglalkozott drónokkal, ma már több mint 500. A háború kényszere gyorsította fel az ukrán drónfejlesztést, és ez a tudás most külföldre is átterjed. Olekszandr Hracsov, a TSIR dróncég vezetője Finnországban épít gyárat.

Itt taktikai, négymotoros drónokat fognak gyártani – ezek felderítésre és frontközeli csapásokra alkalmasak, akár 15 kilométeres távolságban. A cél kettős: biztos ellátás az ukrán frontnak és hozzáférés az európai befektetőkhöz és támogatásokhoz. Ezt a projektet a FlyWell nevű finn–ukrán konzorcium szervezi, amelyben több ukrán cég dolgozik együtt. A FlyWell tervei között szerepel:

  • hidrogénhajtású drónokat,  
  • akár 2000 kilométeres hatótávolságú rendszereket,  
  • valamint szárazföldi és tengeri drónokat is.

Európa nagy lendülettel igyekszik megszerezni az ukrán dróntechnológiát, például a Skyeton és a Fire Point már gyárakat nyitott Szlovákiában, Dániában és az Egyesült Királyságban – sokszor állami támogatással. A szakértők szerint az ukrán ipar fejlesztési tempója egyedülálló, mivel ezeket a drónokat a harctérre tervezték: könnyen javíthatók, részegységeik cserélhetők, és nagyon olcsók.

A háború átírta a nyugati hadviselési elveket is: Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter Ukrajnát említette példaként, amikor a drónokat eldobható lőszerként jellemezte, ezzel jelezve, hogy a jövő a tömeges, alacsony költségű drónháború lesz.  Az elemzők arra számítanak, hogy a háború után Ukrajna várhatóan a NATO egyik legfontosabb beszállítójává válik.

Oroszország új sugárhajtású siklóbombákat vet be Ukrajna mélyén

Oroszország sugárhajtású siklóbombákat tesztel Ukrajnában, amelyek hatótávolsága elérheti a 200 kilométert, míg a korábbi modellek 50–120 kilométeres hatósugárral rendelkeztek. A fejlesztés akkor történt, amikor Oroszország a tél előtt fokozta légi támadásait, és Ukrajna alig bírja visszaverni a légi csapásokat.

