Rekord-GDP-t és védelmi tartalékot ígér a 2026-os ukrán költségvetés 

Az ukrán költségvetés szerint 2026-ban Ukrajna bruttó hazai terméke (GDP) meghaladja a 10,3 ezermilliárd hrivnyát ( körülbelül 82 700 milliárd forint), ami 1,34 ezermilliárddal magasabb, mint az idei teljesítmény. A gazdasági növekedést 2,4 százalékra várják, az infláció éves szinten közel 10 százalék lesz, a dollár átlagos árfolyamát pedig 45,7 hrivnyában (367 forintban) határozták meg. (Összehasonlításképpen: 2023-ban a magyar nominális GDP 80,5 ezermilliárd forint volt.)

Zelenszkij a kijevi parlamentben – a jövő évi ukrán költségvetés egyharmadát fordítják védelemre / Fotó: AFP

A tervek szerint a költségvetési hiány a GDP 18,4 százaléka lesz, ami még mindig magas, de érezhetően alacsonyabb a 2025-ös 22 százalékos szintnél. Az államadósság törlesztésére és kamatfizetésére 513 milliárd hrivnyát (4120 milliárd forintot) különítenek el, ez közel 18 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Ukrán költségvetés: a védelem mindenekfelett

A költségvetés legnagyobb nyertese változatlanul a védelem és biztonság területe. Erre 2026-ban 2,8 ezermilliárd hrivnyát (22 480 milliárd forintot) szánnak, ami

az ukrán GDP 30 százaléka.

Ez a világon is kiemelkedő arány, és mutatja, hogy az ország minden erőforrást a front támogatására és az ország védelmére összpontosít.

A kiadásokból 44,3 milliárd hrivnya (356 milliárd forint) jut ukrajnai fegyver- és lőszergyártásra, rakétákra, légvédelmi rendszerekre, repülő- és páncélosfejlesztésre.

Újdonságként létrehoznak egy 200 milliárd hrivnyás úgynevezett védelmi tartalékot. Ezt a pénzügyi alapot a pénzügyminisztérium rugalmasan, a hadszíntér aktuális igényeinek megfelelően oszthatja el a fegyveres erők között.

A tervek között szerepel a dróngyártás kiemelt támogatása is, amelyre külön 37,6 milliárd hrivnyát (302 milliárd forintot) szánnak.

Szociális kiadások: a nyugdíjasoktól a fiatal családokig

A társadalmi kiadások oroszlánrészét – mintegy 1027 milliárd hrivnyát (8260 milliárd forintot) – a nyugdíjak teszik ki. Ebből több mint 250 milliárd hrivnyát (2010 milliárd forintot) közvetlenül a költségvetésből utalnak át a nyugdíjalapnak. 2026-ban is sor kerül a szokásos márciusi nyugdíjindexálásra.