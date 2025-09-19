Deviza
EUR/HUF390.62 +0.35% USD/HUF332.12 +0.56% GBP/HUF448.03 +0.09% CHF/HUF418.06 +0.33% PLN/HUF91.63 +0.28% RON/HUF76.98 +0.25% CZK/HUF16.08 +0.39%
BUX99,860.7 +0.23% MTELEKOM1,860 +0.43% MOL2,776 -0.72% OTP29,110 +0.76% RICHTER9,865 -0.05% OPUS537 +0.56% ANY7,360 +0.27% AUTOWALLIS155.5 -0.96% WABERERS5,020 -1.59% BUMIX9,247.47 -0.13% CETOP3,446.47 +0.14% CETOP NTR2,142.78 -0.21%
orosz-ukrán háború
fegyverkezés
költségvetés

Rekord-GDP-t és védelmi tartalékot ígér a 2026-os ukrán költségvetés 

Kijev beterjesztette a jövő évi büdzsét. A 2026-os ukrán költségvetés legnagyobb hangsúlya immár negyedik éve a biztonságon és a védelem finanszírozásán van, ám emellett több területen is érzékelhető előrelépést ígér; a gazdasági teljesítmény várhatóan történelmi rekordot dönt, nő az átlagfizetés, és új szociális támogatások is megjelennek.
Bujdosó Ivett
2025.09.19., 14:17

Az ukrán költségvetés szerint 2026-ban Ukrajna bruttó hazai terméke (GDP) meghaladja a 10,3 ezermilliárd hrivnyát ( körülbelül 82 700 milliárd forint), ami 1,34 ezermilliárddal magasabb, mint az idei teljesítmény. A gazdasági növekedést 2,4 százalékra várják, az infláció éves szinten közel 10 százalék lesz, a dollár átlagos árfolyamát pedig 45,7 hrivnyában (367 forintban) határozták meg.  (Összehasonlításképpen: 2023-ban a magyar nominális GDP 80,5 ezermilliárd forint volt.)

Zelenszkij ukrán költségvetés ukrán parlament
Zelenszkij a kijevi parlamentben – a jövő évi ukrán költségvetés egyharmadát fordítják védelemre / Fotó: AFP

A tervek szerint a költségvetési hiány a GDP 18,4 százaléka lesz, ami még mindig magas, de érezhetően alacsonyabb a 2025-ös 22 százalékos szintnél. Az államadósság törlesztésére és kamatfizetésére 513 milliárd hrivnyát (4120 milliárd forintot) különítenek el, ez közel 18 százalékkal több, mint egy évvel korábban. 

Ukrán költségvetés: a védelem mindenekfelett 

A költségvetés legnagyobb nyertese változatlanul a védelem és biztonság területe. Erre 2026-ban 2,8 ezermilliárd hrivnyát (22 480 milliárd forintot) szánnak, ami 

az ukrán GDP 30 százaléka. 

Ez a világon is kiemelkedő arány, és mutatja, hogy az ország minden erőforrást a front támogatására és az ország védelmére összpontosít.

  • A kiadásokból 44,3 milliárd hrivnya (356 milliárd forint) jut ukrajnai fegyver- és lőszergyártásra, rakétákra, légvédelmi rendszerekre, repülő- és páncélosfejlesztésre. 
  • Újdonságként létrehoznak egy 200 milliárd hrivnyás úgynevezett védelmi tartalékot. Ezt a pénzügyi alapot a pénzügyminisztérium rugalmasan, a hadszíntér aktuális igényeinek megfelelően oszthatja el a fegyveres erők között. 
  • A tervek között szerepel a dróngyártás kiemelt támogatása is, amelyre külön 37,6 milliárd hrivnyát (302 milliárd forintot) szánnak. 

Szociális kiadások: a nyugdíjasoktól a fiatal családokig 

A társadalmi kiadások oroszlánrészét – mintegy 1027 milliárd hrivnyát (8260 milliárd forintot) – a nyugdíjak teszik ki. Ebből több mint 250 milliárd hrivnyát (2010 milliárd forintot) közvetlenül a költségvetésből utalnak át a nyugdíjalapnak. 2026-ban is sor kerül a szokásos márciusi nyugdíjindexálásra. 

Újdonság, hogy a kormány 24,5 milliárd hrivnyát (197 milliárd forintot) szán demográfiai támogatásokra, köztük egyszeri szülési juttatásra és az újszülöttek ellátására. Folytatódik a belső menekülteket segítő program, valamint a fogyatékkal élők és a protézisre szorulók támogatása. 

A veteránpolitika kiadásai is csaknem megduplázódnak: csaknem 18 milliárd hrivnyát (145 milliárd forintot) különítenek el lakhatási támogatásra, egészségügyi szolgáltatásokra és reintegrációs programokra. 

Oktatás, tudomány és kultúra 

Az oktatásra 265,4 milliárd hrivnya (2130 milliárd forint) jut, ami 66,5 milliárddal (534 milliárd forinttal) több, mint idén. 

A legfontosabb változás a tanárok fizetésének jelentős emelése: 

2026 januárjától 30 százalék, szeptembertől pedig további 20 százalék emelést ígérnek. 

A diákok számára is lesz előrelépés: a felsőoktatásban 163 ezer hallgató ösztöndíja a duplájára nő, az általános iskolás gyermekek számára pedig 2026 októberétől az állam ingyenes étkeztetést biztosít. 

  • A tudomány területén a költségvetés 19,9 milliárd hrivnyát (160 milliárd forintot) biztosít külön a fiatal kutatók projektjeire és a védelmi iparhoz kapcsolódó fejlesztésekre. 
  • A kultúra támogatása 15,8 milliárd hrivnyára (127 milliárd forintra) emelkedik, ideértve a nemzeti identitást erősítő tartalmak finanszírozását is. 

Egészségügy: emelkedő bérek, új programok 

Az egészségügyre 258 milliárd hrivnyát (2070 milliárd forintot) fordítanak. Ennek része az orvosok bérének növelése: az alapellátásban és a sürgősségi ellátásban dolgozók fizetése 35 ezer hrivnyára (281 ezer forintra) emelkedik, kiváltképp a frontközeli régiókban szolgáló orvosok esetében. 

Új program indul a 40 év feletti lakosság számára: az állam fedezi az éves átfogó egészségügyi szűrés költségeit, elsősorban a szív- és érrendszeri betegségekre, cukorbetegségre és mentális problémákra koncentrálnak. Erre 10 milliárd hrivnyát (80 milliárd forintot) különítettek el. 

Régiók, infrastruktúra és gazdasági támogatások 

A helyi önkormányzatok bevételei várhatóan 872 milliárd hrivnyára (7 ezermilliárd forintra) nőnek, miközben 290 milliárd hrivnyát (2330 milliárd forintot) központi transzferként is kapnak. A kormány folytatja a vállalkozásfejlesztési programokat az elérhető hitelek (5–7–9 százalék), a lakhatási program (jeOszelja), valamint a mezőgazdaság és az ipar számára meghirdetett támogatások formájában.

Az agráriumra 13 milliárd hrivnyát (104 milliárd forintot) fordítanak, köztük öntözőrendszerek építésére és a szója, illetve repcemag exportjára kivetett vámokból származó bevételek támogatására. 

A közberuházásokra 46 milliárd hrivnya (370 milliárd forint) jut, amelyből infrastruktúra-helyreállítási projekteket valósítanak meg. Emellett 1,9 milliárd hrivnyát (15 milliárd forintot) különítenek el az amerikai–ukrán újjáépítési befektetési alap közös programjára. 

Honnan lesz pénz minderre? 

A tervezett saját bevételek több mint 2,8 ezermilliárd hrivnyát (22 500 milliárd forintot) tesznek ki. A kormány jelentős növekedést vár 

  • az áfabevételekből (plusz 165 milliárd hrivnya, 1325 milliárd forint), 
  • a személyi jövedelemadóból (plusz 94 milliárd hrivnya, 755 milliárd forint), valamint 
  • a jegybanki nyereség befizetéséből (plusz 62 milliárd hrivnya, 498 milliárd forint). 
  • Újdonság a digitális platformok és az üdítők adóztatása: az úgynevezett OLX-adó és a cukros italok után fizetett jövedéki adó 22,5 milliárd hrivnyát (181 milliárd forintot) hozhat a költségvetésnek. 
  • További bevételi forrás lehet a feketegazdaság remélt visszaszorítása: ebből 60 milliárd hrivnyát (482 milliárd forintot) terveznek beszedni. 
  • Az államkötvények kibocsátásából további 420 milliárd hrivnya (3370 milliárd forint) folyhat be. Mindezek mellett 

a legnagyobb szerep a nemzetközi partnerek támogatásának jut: 2026-ban Ukrajna 45,5 milliárd dollárnyi (közel 1700 milliárd hrivnya, azaz 13 650 milliárd forint) külföldi hitelre és támogatásra számít.

Megérkeztek az első kritikák is 

Az ellenzék több ponton bírálta a tervezetet, elsősorban az elnöki hivatal költségeinek növelését (plusz 95,6 millió hrivnya, 767 millió forint) és a közmédiára, illetve a rada, a parlament működésére szánt összegeket. Ugyancsak kifogásolják, hogy 

a költségvetésben nem szerepel elegendő pénz a vámhatóság és a gazdasági biztonsági hivatal reformjára, ami feltétele lenne az uniós és nemzetközi pénzügyi támogatásoknak.

A végleges költségvetést november 20-ig kell elfogadnia a parlamentnek. Az eddigi gyakorlat szerint a végszavazásig több ponton változni fog a tervezet, de az alapvető prioritások – a védelem, a társadalmi stabilitás és az újjáépítés – biztosan nem módosulnak. 

