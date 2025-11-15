Olcsóbb lesz a kávé és a hamburger – Trump lépett, Amerikában örülnek, Európában sopánkodnak
Több mint kétszáz élelmiszeripari termékre függesztette fel a vámot az amerikai elnök. Pénteki döntés, amelyről Donald Trump az elnöki gép, az Air Force One fedélzetén számolt be – jelenti az MTI. Van egy érdekes összefüggés Magyarországgal: a lépés akár segítheti a forint árfolyamát is (a cikkben elmagyarázzuk, miért).
Az érintett termékeke köre tartalmazza többek közt
- a kávét,
- a marhahúst,
- a banánt,
- a narancslét
- és a paradicsomot.
„Bizonyos esetekben [a vámok] emelhetik az árakat – ismerte el az elnök, de mindjárt hozzátette: – Összességében szinte nincs infláció az Egyesült Államokban.” A kávé ára kissé magas volt, most hamarosan alacsony lesz – mondta. Arra a kérdésre, hogy további változásokra lehet-e számítani, így felelt.
Nem hiszem, hogy erre szükség lesz… Csak egy kis visszalépést tettünk.
Valójában ennyi népszerű terméken csökkenteni a vámot jelentős lépésnek bizonyulhat az amerikaiak szemében, ha az intézkedés érzékelhetően csökkenti az árakat, Trumpnak azonban azt kellett mutatnia: nem politikai hátramenetről van szó.
A gazdasági ügyekben mindig pragmatikus elnöknek egyben az is lehet a célja, hogy fokozza a nyomást a jegybankon, a Federal Reserve-en, hogy tovább nyesse kamatait, ami nagyon jelentős könnyebbséget jelenthet a kamatteher csökkenésén keresztül a nyakig eladósodott amerikai költségvetésnek.
Trump a fájdalmas inflációt minden adódó alkalommal elődje, a demokrata párti Joe Biden nevéhez köti, árakat csökkenteni pedig népszerű is. Erre még rá is duplázott az elnök: 2000 dolláros juttatást ígért az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiaknak, amelyet a vámbevételekből finanszíroznak.
A vámok lehetővé teszik, hogy osztalékot fizessünk, ha akarjuk. Most ezt fogjuk megtenni, miközben csökkentjük az adósságot
– mondta.
Visszatornászni az árakat van honnan, ha az átlagos árindex csökkent is az elmúlt három évben.
A szeptemberi fogyasztói árindexadatok szerint
- a darált marhahús ára közel 13 százalékkal,
- a steaké pedig majdnem 17 százalékkal nőtt éves bázison – a legnagyobb mértékben a több mint három éve, Joe Biden idején mért csúcsok óta.
- A banán ára körülbelül 7 százalékkal magasabb,
- a paradicsomé pedig 1 százalékkal; a lakossági élelmiszerárak összességében 2,7 százalékkal emelkedtek – foglalta össze az MTI.
A vámmentesség olyan termékekre vonatkozik, amelyeket nem az USA-ban termesztenek vagy dolgoznak fel. A vámenyhítést az indoklás szerint a kereskedelmi tárgyalások sikerei indokolják, beleértve a keretmegállapodásokat Argentínával, Ecuadorral, Guatemalával és El Salvadorral, amelyek a vámok eltörlését célozzák bizonyos termékekre. További kereskedelmi megállapodásokat is terveznek az év végéig.
A vámháború enyhülése: nem mindenki boldog
„Ez segíteni fogja a fogyasztókat, akiknek remélhetőleg megfizethetőbbé válik a reggeli kávéja, valamint az amerikai gyártókat, amelyek sok ilyen terméket használnak fel” – kommentálta Leslie Sarasin, a FMI-Food Industry Association elnöke Trump lépését.
Chris Swonger, a Distilled Spirits Council elnöke azonban szomorú. Az EU-ból és Nagy-Britanniából származó szeszes italok ugyanis nem kerültek be a körbe. Szerinte ezt az amerikaiak bánják.
Ez újabb csapás az amerikai vendéglátóiparra a kritikus ünnepi szezon kezdetén; ezek értéknövelt mezőgazdasági termékek, amelyeket nem lehet az Egyesült Államokban előállítani
– mondta.