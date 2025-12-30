Deviza
turizmus
belföldi utazás
szilveszter

Szilveszterkor is élénk maradt a belföldi turizmus, ide utaznak a magyarok

Élénk maradt a belföldi utazási kedv az év utolsó napjaira is: több vidéki város is kiemelkedően teljesít a szilveszteri időszakban. Friss foglalási adatok szerint szilveszterkor a legtöbb vendég néhány napos pihenésre utazik, és többségükben apartmanokban töltik az időt.
VG
2025.12.30, 14:12
Frissítve: 2025.12.30, 14:26

A karácsonyi hosszú hétvége után szilveszterkor is sokan kelnek útra. Az év utolsó napjaiban néhány klasszikus vidéki úti célpont adja a forgalom gerincét, de régiós szinten is markáns különbségek látszanak. A kereslet döntő része pár napos tartózkodásra koncentrálódik, és a vendégek jelentős része nem szállodában, hanem rugalmasabb megoldást kínáló szálláshelyen köszönti majd az új évet – számol be egy friss összesítésre hivatkozva az Origo. 

szilveszter
Idén szilveszterkor is a legnépszerűbb úti célpontok között szerepel Eger / Fotó: Shutterstock

Ezek a legnépszerűbb városok szilveszterkor

A portál a Szallas.hu statisztikáit áttekintve megállapítja, hogy az ünnepi utazásoknál idén is egyszerre volt szempont az árérzékenység és az élmény, különösen a wellness- és programkínálat esetében. Azt írják, 

idén szilveszterre Eger, Pécs és Szeged szálláshelyeire érkezett a legtöbb foglalás.

Arról, hogy merre utaznak még a magyarok, és mennyit költenek idén belföldön szilveszterkor, az Origón olvashatnak további részleteket.

