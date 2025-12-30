Senki más nem tűzijátékozik többet a németeknél, de most vérszemet kaptak az ellenzők egy elképesztő érvvel

Sok német számára a világ legtermészetesebb dolga szilveszterkor tűzijátékokat robbantani, de az ellenállás ezzel az időtöltéssel szemben hirtelen megkeményedett. A tűzijátékokról szóló vita robbanópontra jut, szakértők kulturális változást sürgetnek — véli az Euronews. Az érvelésnek azonban van egy alapvető gyengesége, amit a hírportál maga sem kendőz el: a közvélemény-kutatások mintha nem azt támasztanák alá, hogy a németek megválni igyekeznének a régi szokástól.

A látványos tűzijátékok a világ minden táján, így Németországban is tömegeket vonzanak újév első perceiben / Fotó: Xinhua via AFP

Tűzijáték: felerősödtek a kritikus hangok Németországban

A 2025-ös év véget ér, és mint a világ legtöbb pontján szilveszterkor, az éjféli tűzijátékok Németországban is régóta hagyománynak számítanak. De ez a régóta fennálló hagyomány egyre több kritikát kap, amit a városok központjainak megrongálódása, az ujjak és kezek csonkolódása, sőt halálesetek is kiváltanak.

A legutóbbi szilveszterkor öt ember vesztette életét a tűzijátékok vagy véletlen robbanások okozta sérülések miatt, és több százan megsérültek.

A Német Orvosi Szövetség, a Német Szemészeti Társaság és a regionális orvosi szervezetek többször is figyelmeztettek, hogy ilyenkor minden évben megnő a szem- és fülsérülések száma. Ezenkívül a petárdák és a velük járó hangos durranások traumatizáló hatással lehetnek az állatokra és azokra az emberekre, akik háborút éltek át.

Sok érintett számára a petárdák és a tűzijátékok nem ártalmatlan hagyomány részei, hanem hatalmas stresszforrások

– magyarázza Andreas Eggert, a Német Veteránok Szövetségének szövetségi alelnöke.

Kiemelte, hogy sok Ukrajnából, Szíriából, Afganisztánból vagy más háborús övezetekből Németországba menekült ember is érintett.

Ők a szilveszteri tűzijátékot bombákra és tüzérségi támadásokra emlékeztetőnek tartják. Részben ezek miatt idén ismételten tűzijáték-tilalmat követeltek. Több mint 2,4 millióan írták alá a berlini rendőrségi szakszervezet Országos tűzijáték-tilalom, most! című petícióját.

Senki sem petárdázik annyit újévkor, mint a németek

Az Indexbox adatai szerint nincsen más olyan európai nemzet, amely annyi tűzijátékot és petárdát lő el, mint a németek. Az EU összesített tűzijátékpiaca 2024-ben kb. 425 millió amerikai dollár volt. Németország ennek az adatnak a 38-40 százalékát adja. Németországban évente nagyjából 150-165 millió euró forgalmat bonyolítanak a tűzijátéktermékek értékesítésén, különösen az év végi-szilveszteri szezonban a 2024-es adatok szerint.