Senki más nem tűzijátékozik többet a németeknél, de most vérszemet kaptak az ellenzők egy elképesztő érvvel
Sok német számára a világ legtermészetesebb dolga szilveszterkor tűzijátékokat robbantani, de az ellenállás ezzel az időtöltéssel szemben hirtelen megkeményedett. A tűzijátékokról szóló vita robbanópontra jut, szakértők kulturális változást sürgetnek — véli az Euronews. Az érvelésnek azonban van egy alapvető gyengesége, amit a hírportál maga sem kendőz el: a közvélemény-kutatások mintha nem azt támasztanák alá, hogy a németek megválni igyekeznének a régi szokástól.
Tűzijáték: felerősödtek a kritikus hangok Németországban
A 2025-ös év véget ér, és mint a világ legtöbb pontján szilveszterkor, az éjféli tűzijátékok Németországban is régóta hagyománynak számítanak. De ez a régóta fennálló hagyomány egyre több kritikát kap, amit a városok központjainak megrongálódása, az ujjak és kezek csonkolódása, sőt halálesetek is kiváltanak.
A legutóbbi szilveszterkor öt ember vesztette életét a tűzijátékok vagy véletlen robbanások okozta sérülések miatt, és több százan megsérültek.
A Német Orvosi Szövetség, a Német Szemészeti Társaság és a regionális orvosi szervezetek többször is figyelmeztettek, hogy ilyenkor minden évben megnő a szem- és fülsérülések száma. Ezenkívül a petárdák és a velük járó hangos durranások traumatizáló hatással lehetnek az állatokra és azokra az emberekre, akik háborút éltek át.
Sok érintett számára a petárdák és a tűzijátékok nem ártalmatlan hagyomány részei, hanem hatalmas stresszforrások
– magyarázza Andreas Eggert, a Német Veteránok Szövetségének szövetségi alelnöke.
Kiemelte, hogy sok Ukrajnából, Szíriából, Afganisztánból vagy más háborús övezetekből Németországba menekült ember is érintett.
Ők a szilveszteri tűzijátékot bombákra és tüzérségi támadásokra emlékeztetőnek tartják. Részben ezek miatt idén ismételten tűzijáték-tilalmat követeltek. Több mint 2,4 millióan írták alá a berlini rendőrségi szakszervezet Országos tűzijáték-tilalom, most! című petícióját.
Senki sem petárdázik annyit újévkor, mint a németek
Az Indexbox adatai szerint nincsen más olyan európai nemzet, amely annyi tűzijátékot és petárdát lő el, mint a németek. Az EU összesített tűzijátékpiaca 2024-ben kb. 425 millió amerikai dollár volt. Németország ennek az adatnak a 38-40 százalékát adja. Németországban évente nagyjából 150-165 millió euró forgalmat bonyolítanak a tűzijátéktermékek értékesítésén, különösen az év végi-szilveszteri szezonban a 2024-es adatok szerint.
A robbanások nem csak a mókát jelezhetik
Eggert szerint több szinten is változásra van szükség. Társadalmi szinten ez azt jelenti, hogy fel kell hívni a figyelmet arra, és meg kell értetni az emberekkel, hogy a mentális betegség nem gyengeség, és hogy bizonyos kiváltó okok valódi következményekkel járnak.
Emellett komolyan meg kell fontolni a magántűzijátékok időbeli és helyszíni korlátozását.
Szerkezetileg megbízható, könnyen hozzáférhető támogató szolgáltatásokra van szükség az érintettek és családtagjaik számára, a hagyományos terápiás órákon kívül is. Eggert szerint szemléletbeli változásra is szükség van.
El kell mozdulnunk a »nincs gond, ha mégis csinálod« hozzáállástól, és inkább azt kell megkérdeznünk, hogy egy gondoskodó társadalom mennyire hajlandó figyelembe venni másokat. A mi aggodalmunk egyértelmű: nem a tűzijátékok teljes betiltásáról van szó, hanem a tiszteletről, a felelősségről és azok védelméről, akik már így is több mint eleget szenvedtek.
A The Guardian arról írt, hogy a németek szerint fel kellene venni a harcot a szomszédos országokból illegálisan behozott, illetve a házilag barkácsolt pirotechnikai eszközökkel szemben, míg mások ennél is tovább mennének, és többek között a zöldpárt is azon a véleményen volt, hogy nem szabadna magánszemélyek számára veszélyes pirotechnikai eszközöket értékesíteni.
Az illegális tűzijátékok okozzák a legtöbb bajt
Klaus Reinhardt, a Német Orvosi Kamara elnöke egy interjúban felhívta a figyelmet arra, hogy az illegális tűzijátékok komoly veszélyt jelentenek, ezért érdemes lenne betiltani a pirotechnikai eszközök használatát magánszemélyek számára – írja a DW. Reinhardt hozzátette, a központi helyszíneken szervezett tűzijátékok ellen senkinek nincs kifogása, és nem a tiltáson van a hangsúly, hanem „egy érett társadalom felismeréséről, amely tudja, mikor kell tartózkodni a veszélyes dolgoktól”, mert a tűzijátékok komoly sérüléseket okozhatnak.
Németországban csak december 29. és 31. között engedélyezett a tűzijátékok és hasonló pirotechnikai eszközök árusítása.
Azok, akik nem értenek egyet a tiltással, arra hivatkoznak, hogy szilveszterkor elsősorban az alkoholfogyasztás miatt telnek meg a sürgősségi osztályok, nem a tűzijátékok miatt, és mint azt Patrick Schnieder közlekedési miniszter, a konzervatív CDU politikusa is hangsúlyozta, a hagyomány része, hogy ez emberek durrogtatva ünneplik az új évet.
Vita a tűzijátékok betiltásáról
Az Ipsos tanulmánya szerint országszerte a németek mintegy 69 százaléka tartja a szilveszteri tűzijátékokat az ünnepségek elengedhetetlen részének, míg a lakosság egy része támogatja a korlátozásokat vagy a teljes tilalmat. A berlini közszolgálati műsorszolgáltató RBB megbízásából készült felmérés azonban azt mutatja, hogy a berlini lakosok mintegy háromnegyede szeretné, ha betiltanák a magánszemélyek által szilveszterkor történő tűzijátékokat. Csak körülbelül minden ötödik ellenzi ezt.
Tavaly szilveszterkor legalább 15 rendőr sérült meg Berlinben, közülük többen közvetlenül a tűzijátékok miatt.
A rendőrségi jelentések szerint körülbelül 390 embert vettek őrizetbe. A hagyományos petárdák mellett az úgynevezett „tűzijátékgránátok” voltak a fő okai a súlyos sérüléseknek és károknak a fővárosban — jelentette a Bundespolizei.
Ezek az illegális robbanószerkezetek nem engedélyezettek magáncélú használatra, mivel sokkal erősebben robbannak, mint a hagyományos tűzijátékok, és sérüléseket okozhatnak gyermekeknek, károkat okozhatnak autókban és épületekben, sőt, lakóházakat is lakhatatlanná tehetnek.