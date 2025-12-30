Deviza
pénzvilág
bank
OTP
akvizíció

Eldorádó küszöbéig jutott az OTP, újabb bankba szállt be a legnagyobb magyar pénzintézet

Egy paraguayi bankról van szó. A dél-amerikai ország legnagyobb digitális bankjába száll be az OTP.
Murányi Ernő
2025.12.30, 14:07
Frissítve: 2025.12.30, 14:29

Dél-Amerikában terjeszkedik az OTP. Az U Holdings SARL, az Ueno Bank holdingtársasága ugyanis karácsony előtt bejelentette, hogy az OTP Bank új részvényesként jelent meg a cégben egy 30 millió dolláros tőkebefektetés révén – szúrta ki a Privátbankár.

otp
Újabb kontinensre juthat el az OTP / Fotó: Kallus György / Világgazdaság 

A közlemény kitér arra is, hogy az OTP csoport Közép- és Kelet-Európa egyik vezető bankcsoportjaként működik, jelentős eredményekkel a lakossági, vállalati és digitális banki szolgáltatások terén. A csoport tizenegy országban van jelen, és 17 millió ügyfelet szolgál ki innovatív és technológiavezérelt pénzügyi megoldásokon keresztül. 

Az OTP csoport, amelynek piaci kapitalizációja mintegy 29 milliárd dollár, fontos pénzügyi befektetésnek tekinti a tranzakciót, amely egy több kontinensre kiterjedő befektetési program első lépése lehet.

Ez a befektetés megerősíti az U Holdings SARL hosszú távú vízióját, amely egy robusztus pénzügyi ökoszisztéma kiépítésére irányul, amely a banki szolgáltatásokra, a fizetésekre, a befektetésekre és a digitális pénzügyi szolgáltatásokra összpontosít, és amelynek paraguayi zászlóshajója az Ueno Bank.

Az Ueno Bank 2025-re Paraguay legnagyobb ügyfélkörrel rendelkező bankja lett, több mint kétmillió regisztrált felhasználóval.

Az OTP ezzel az Eldorádó közelébe jutott, hiszen a paraguayi határ közelében fekszik az argentínai Eldorado városa. A gazdagságáról, hatalmas aranykincseiről híres, mitikus Eldorádó egyébként nem a mai Paraguay területéhez kötődött, hanem Kolumbia hegyvidékeihez. Voltaire Candide-ja pedig Peru környékére tette a valójában sohasem létezett csodaországot.

 

 

