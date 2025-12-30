Deviza
Törley
pezsgő
szilveszter

Szépen pezseg a magyar pezsgő, főleg a drága meg az olcsó

Bár a magyar pezsgőpiac bővülése az elmúlt évekhez képest lassult, továbbra is növekedési pályán maradt. Megfigyelhető a prémium- és az alacsonyabb árkategóriák erősödése, valamint az alkoholmentes pezsgők térnyerése.
VG
2025.12.30, 14:22
Frissítve: 2025.12.30, 14:47

A magyar pezsgőpiac továbbra is növekedési pályán maradt, de a korábbi évekhez képest mérsékeltebb ütemben bővül – mondta a Magyar Nemzetnek Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet Kft. ügyvezető igazgatója. Az idei, értékben mért növekedés megfogalmazása szerint „moderált”, ami összhangban van a teljes hazai kiskereskedelemre jellemző folyamatokkal. 

pezsgő
Az év vége a pezsgőforgalom csúcsa / Fotó: Victor Prilepa / Shutterstock

A szilveszteri időszak továbbra is meghatározó szerepet játszik az éves forgalomban, karácsony után jellemzően mindennap megduplázódik a kiskereskedelemben az eladott pezsgő mennyisége, egészen 30-áig, de még az év utolsó napján is számottevő palackszám fogy a boltokban. Ugyanakkor az új termékek, valamint a prémiumszegmens fogyasztói már kevésbé kötik a pezsgőfogyasztást az év végi időszakhoz, és nő azoknak a vásárlóknak a köre, akik egész évben kitartanak a pezsgő mellett.

A piac egyik legfontosabb jellemzője a polarizáció: a középkategóriás pezsgőktől a fogyasztók egy része a prémiumszegmens, illetve az alacsonyabb árkategóriák felé vált, így ezek egyaránt növekedést mutatnak. Müller Kornél szerint ez a trend kedvez a Törleynek, amely erős prémiumportfólióval rendelkezik, különösen a Francois és a Hungaria márkák révén. Jól szerepelnek új termékeik, az Ice és a Pink is, amelyek hozzájárulnak a pezsgőfogyasztás szezonalitásának csökkentéséhez. A Törley által forgalmazott importtermékek közül a proseccók piaca is bővül, ezen belül a nemzetközi és a hazai forgalomban is piacvezető Mionetto két számjegyű növekedést ért el.

Jelentős fejlődés tapasztalható az alkoholmentes pezsgők piacán, amely egyre fontosabb szerepet tölt be a vállalat stratégiájában. A Törley a Hungaria márkával is megjelent ebben a szegmensben, különös hangsúlyt fektetve a száraz alkoholmentes termékekre, amelyek iránt nagy a fogyasztói kereslet, különösen a gasztronómiában. Az ügyvezető igazgató szerint az idei szüret magas minőségű pezsgőalapanyagot hozott, míg mennyiségben nem volt kiemelkedő a termés.

