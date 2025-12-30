Kétfelől is harap az adó, ilyen világba érkezünk 2026-ban, vagy átgondolják újra?

A globális gazdaságban kevés olyan technikai jellegű fogalom létezik, amelynek annyira kézzelfogható következményei vannak, mint a kettős adóztatás. Bár első hallásra jogi részletkérdésnek tűnhet, 2026 felé közeledve egyre világosabb: a nemzetközi adóegyezmények megbomlása és az államok egyre keményebb bevételi törekvései érdemi hatást gyakorolnak a vállalkozásokra, a befektetésekre és a magánszemélyek pénztárcájára is. A folyamatnak van magyarországi relevanciája is.

Kettős adóztatás árnyékában – mit hozhat 2026 a gazdaság és a befektetők számára? / Fotó: Dilok Klaisataporn / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A téma aktualitását jól jelzi, hogy az Egyesült Államok és Magyarország között 2024. január 1. óta nem hatályos a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, ami számunkra már önmagában is precedensértékű lépés a globális adózási környezetben.

Mit jelent a kettős adóztatás a gyakorlatban?

Kettős adóztatásról akkor beszélünk, amikor ugyanazt a jövedelmet vagy vagyont két különböző ország is megadóztatja. Ez leggyakrabban akkor fordul elő, ha egy magánszemély vagy vállalat az egyik országban szerez jövedelmet, miközben egy másik országban adóügyi illetőséggel rendelkezik.

Tipikus példa a külföldi osztalék- vagy kamatjövedelem esete: az egyik ország forrásadóként levonja az adót, míg a másik ország – ahol a befektető él – szintén adókötelezettséget állapít meg.

A kettős adóztatási egyezmények célja évtizedeken át éppen ennek elkerülése volt. Az elmúlt években azonban egyre több ilyen megállapodás került politikai és költségvetési nyomás alá.

Miért válik különösen élessé a kérdés 2026-ban?

Az USA–Magyarország-adóegyezmény megszűnése nem elszigetelt jelenség, hanem egy szélesebb trend része. A járvány, az inflációs sokk, a geopolitikai feszültségek és a megugró költségvetési hiányok hatására sok állam tudatosan szigorítja a nemzetközi jövedelmek adóztatását. 2026-ra három meghatározó irány rajzolódik ki:

egyre több ország próbál nagyobb részt kihasítani a külföldről származó jövedelmekből, különösen a befektetések és a digitális szolgáltatások területén;

a korábban stabilnak hitt adóegyezmények politikai alku tárgyává válnak, és nem tekinthetők automatikus védelemnek;

nő a magánszemélyek és a cégek mobilitása, ami újabb adóhatósági konfliktusokat generál.

Ez a hármas nyomás 2026-ban már nem elméleti kérdésként, hanem konkrét nettó jövedelemcsökkenésként jelenhet meg.