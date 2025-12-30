Kívánjuk, 2026 ne erről szóljon: félelemgazdaság, van ilyen is – így működnek a zsigerek és az összeomlás mítoszai

Az utóbbi években egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben a „gazdasági összeomlás” kifejezés. Közösségi médiában terjedő posztok, elemző videók és blogbejegyzések sora sugallja, hogy a világgazdaság egy végső fordulóponthoz érkezett, amely után már nem következhet helyreállás. A drámai hangvétel azonban sokszor elfedi a gazdasági folyamatok valódi természetét, és inkább félelmet kelt, mintsem a megértést szolgálja.

A gazdasági összeomlás rémképe gyakran hangosabb, mint a tények / Fotó: Bucyfon

A történelmi tapasztalatok azt mutatják:

a gazdasági válság nem kivételes állapot, hanem a modern gazdaság működésének szerves része. A 20. század során közel húsz jelentősebb gazdasági visszaesést azonosítottak, ami azt jelenti, hogy átlagosan öt-hat évente következett be olyan időszak, amikor a növekedés megtorpant, a piacok meginogtak, és a bizonytalanság felerősödött.

Ezek az események komoly társadalmi és gazdasági következményekkel jártak, de egyik sem jelentette a gazdasági rendszer végleges összeomlását.

A válság mint ciklikus jelenség

A gazdaság működése nem egyenletes, folyamatos növekedésre épül. Fellendülések és visszaesések váltják egymást, miközben hosszabb időtávon mégis fejlődési pálya rajzolódik ki.

A válságok sok esetben a túlzott optimizmus, a gyors eladósodás vagy a fenntarthatatlan piaci gyakorlatok következményei. Ezek az időszakok fájdalmas korrekciókat hoznak: csökken a fogyasztás, visszaesik a beruházási kedv, és nő a munkanélküliség kockázata.

Ugyanakkor a gazdaságtörténet tanúsága szerint a válságok után rendre megindult a helyreállás, gyakran új szerkezetben és új szabályok mentén.

Mit értünk valójában gazdasági összeomláson?

A köznyelvben gyakran összemosódik a recesszió, a pénzügyi válság és az összeomlás fogalma. Valódi gazdasági összeomlásról akkor beszélhetnénk, ha a gazdaság alapvető intézményei –

a pénzügyi rendszer,

az állami működés,

a termelés

és az ellátási láncok – tartósan és széles körben működésképtelenné válnának.

A fejlett gazdaságok esetében azonban erre az elmúlt évtizedekben alig akadt példa. A legtöbb válság inkább átmeneti zavarokat okozott: banki problémákat, tőzsdei eséseket, likviditási nehézségeket vagy bizonyos ágazatok visszaesését. Ezek súlyos következményekkel járhatnak, de nem azonosak a gazdasági rendszer teljes megszűnésével.